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Полина Лааксо
Сервисы

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal

За «нарушение требований российского законодательства».

  • Их выполнение «необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», пишут «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).
  • В чём заключались нарушения — не уточняется. Позиция Signal по блокировке пока неизвестна.
  • Российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе мессенджера 9 августа 2024 года. Некоторым из них не помогали даже инструменты для обхода блокировок. К 15:18 мск число жалоб на «Сбой.рф» превысило 2000 штук.
  • Автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев (включён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) допускал, что сервис блокируют на территории России. В «Роскомсвободе» рассуждали, что «блокировка Signal может произойти легко».

МАТЕРИАЛ ДОПОЛНЯЕТСЯ.

#signal #новости

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20
20 комментариев
S.Capusta

Если уж человек пользуется Signal, то блокировку от РКН он и не заметит даже.

5
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Запопу Кусь

Чем вам Телеграм не угодил? Он тоже приватный 🤭

1
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Даниил Васильев

в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целяхфига, телега уже стала безопасной по мнению государства

так и живем

2
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BigBadaBoom

она всегда такой была. События 2017-18 это так - для прикрытия Паши были.

1
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Проплаченный бот

Им пользовалось очень мало людей, но реклама сейчас сработает

2
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Синий трактор

россия перспективная страна в которую поедут специалисты со всемго мира, говорили чиновники. Имаджинируйте специалиста который может выбирать в какой стране ему жить, едущего в россию где люди в сапогах половину интернет переблокировали, а остальную половину русских сайтов под угрозой уголовных дел заставляют писать то же что по телеку.

2
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Серж

Зачем нам "специалисты со всего мира"
Это какая то либерастная установка чтоб обязательно со всего мира специалисты?
А что если все свои будут?Такое в либерометодичках считается некошерным?

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