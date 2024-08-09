Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal

За «нарушение требований российского законодательства».Их выполнение «необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», пишут «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).В чём заключались нарушения — не уточняется. Позиция Signal по блокировке пока неизвестна.Российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе мессенджера 9 августа 2024 года. Некоторым из них не помогали даже инструменты для обхода блокировок. К 15:18 мск число жалоб на «Сбой.рф» превысило 2000 штук. Автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев (включён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) допускал, что сервис блокируют на территории России. В «Роскомсвободе» рассуждали, что «блокировка Signal может произойти легко».МАТЕРИАЛ ДОПОЛНЯЕТСЯ.#signal #новости
Если уж человек пользуется Signal, то блокировку от РКН он и не заметит даже.
Чем вам Телеграм не угодил? Он тоже приватный 🤭
в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целяхфига, телега уже стала безопасной по мнению государства
так и живем
она всегда такой была. События 2017-18 это так - для прикрытия Паши были.
Им пользовалось очень мало людей, но реклама сейчас сработает
россия перспективная страна в которую поедут специалисты со всемго мира, говорили чиновники. Имаджинируйте специалиста который может выбирать в какой стране ему жить, едущего в россию где люди в сапогах половину интернет переблокировали, а остальную половину русских сайтов под угрозой уголовных дел заставляют писать то же что по телеку.
Зачем нам "специалисты со всего мира"
Это какая то либерастная установка чтоб обязательно со всего мира специалисты?
А что если все свои будут?Такое в либерометодичках считается некошерным?