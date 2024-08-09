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Полина Лааксо
Сервисы

Приложение Rutube удалили из App Store

Это «следствие санкций» со стороны Apple, объяснили в сервисе.

  • В Rutube пообещали «приложить все усилия», чтобы приложение вернули.
Источник фото: «Известия»
Источник фото: «Известия»
  • В августе 2022 года Apple потребовала от Rutube скрыть видео российских государственных СМИ в своём iOS-приложении или сделать его доступным только для пользователей из России. Сервис выбрал второй вариант.
  • В мае 2023 года Роскомнадзор внёс Rutube в реестр соцсетей. Они обязаны самостоятельно выявлять и блокировать «запрещённую информацию» и размещать форму для пользовательских жалоб на такой контент.
  • В середине июня 2024 года приложение Rutube пропало из App Store, но в конце месяца доступ к нему вернули. Почему удаляли — неизвестно.
  • На фоне замедления YouTube в России Rutube вместе с «VK Видео» и VPN-сервисами оказались в топах бесплатных приложений на iOS и Android. По данным data.ai, за июль 2024 года пользователи из России скачали Rutube 952 тысячи раз.
Полина Лааксо
Сервисы
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Одни говорят, из-за бывшего «куратора Rutube», получившего «возможность наворовать». Другие — потому что в Rutube никто не верил, хотя в России до сделки, по словам основателей, он шёл «ноздря в ноздрю» с YouTube. Главное из материала Baza.

Сооснователи Rutube Олег Волобуев и Михаил Паулкин: Источник: Rutube, Baza

#новости #rutube

22
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19 комментариев
Родитель 1

В Apple не смогли вытерпеть боли от нахождения Rutube в топе App Store после блокировки YouTube.

8
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Бизнес Диссидент

коварная судьба 🎱

Как говорят - сегодня 🥒 огурец у тебя в руке, а завтра уже в ж.пе 🤣

1
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Вадим Д.

Это «следствие санкций» со стороны Apple, объяснили в сервисеЭто здравый смысл.

6
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Кирилл Д

Видимо у Rutube не получится никогда

4
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Лавандовый Раф

Так-как ютуб не работает у большинства, теперь у нас картинки со звуком

3
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Станислав Одинцов

Видимо сейчас время блокировок, они меняются письками, а народ простой страдает

2
1
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Согласовано

Эплу приготовиться к блокировке в РФ!

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