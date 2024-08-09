Приложение Rutube удалили из App Store

Это «следствие санкций» со стороны Apple, объяснили в сервисе.В Rutube пообещали «приложить все усилия», чтобы приложение вернули.Источник фото: «Известия»В августе 2022 года Apple потребовала от Rutube скрыть видео российских государственных СМИ в своём iOS-приложении или сделать его доступным только для пользователей из России. Сервис выбрал второй вариант.В мае 2023 года Роскомнадзор внёс Rutube в реестр соцсетей. Они обязаны самостоятельно выявлять и блокировать «запрещённую информацию» и размещать форму для пользовательских жалоб на такой контент.В середине июня 2024 года приложение Rutube пропало из App Store, но в конце месяца доступ к нему вернули. Почему удаляли — неизвестно.На фоне замедления YouTube в России Rutube вместе с «VK Видео» и VPN-сервисами оказались в топах бесплатных приложений на iOS и Android. По данным data.ai, за июль 2024 года пользователи из России скачали Rutube 952 тысячи раз.Полина ЛааксоСервисы06.07.2022Некомпетентность нового руководства или «заказ Google»: почему Rutube перестал развиваться после продажи «Газпрому» Одни говорят, из-за бывшего «куратора Rutube», получившего «возможность наворовать». Другие — потому что в Rutube никто не верил, хотя в России до сделки, по словам основателей, он шёл «ноздря в ноздрю» с YouTube. Главное из материала Baza.#новости #rutube
В Apple не смогли вытерпеть боли от нахождения Rutube в топе App Store после блокировки YouTube.
коварная судьба 🎱
Как говорят - сегодня 🥒 огурец у тебя в руке, а завтра уже в ж.пе 🤣
Это «следствие санкций» со стороны Apple, объяснили в сервисеЭто здравый смысл.
Видимо у Rutube не получится никогда
Так-как ютуб не работает у большинства, теперь у нас картинки со звуком
Видимо сейчас время блокировок, они меняются письками, а народ простой страдает
Эплу приготовиться к блокировке в РФ!