Умерла бывшая глава YouTube Сьюзан Войжицки — ей было 56 лет

Она начинала работать в Google вместе с основателями, а видеосервисом руководила девять лет.Фото: CNBCОб этом сообщил её муж Деннис Тропер, его сообщение приводит Reuters. Пара поженилась в 1998 году, у них пятеро детей.Также о смерти Войжицки написал глава Google Сундар Пичаи. «Она важна для истории Google так же, как и любой другой человек, и трудно представить мир без неё. Сьюзан была невероятным человеком, лидером и другом, которая оказала огромное влияние на мир», — написал он.Войжицки было 56 лет. На протяжении последних двух лет она боролась с раком лёгких, написал Пичаи. По словам Тропера, это был рак лёгких.Сьюзан начинала работать в Google вместе с основателями, а официально трудоустроилась в компанию 1999 году. В её гараже Ларри Пейдж и Сергей Брин создали первый офис Google.Она предложила купить YouTube в 2006 году, а в 2014-м возглавила видеосервис. В феврале 2023 года Войжицки ушла с должности, чтобы начать «новую главу» и посвятить её «семье, здоровью и личным проектам».#новости #youtube
Ммм, не все в этом мире можно купить за деньги. 😥😥😥
новичок
не выдержала запрет ютупа
В её гараже Ларри Пейдж и Сергей Брин создали первый офис Google.
видимо это и был ее вклад в создании Гугла
Слава YouTube!
это всё из-за РКН
Не выдержала замедления в России