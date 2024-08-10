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Евгения Евсеева
Сервисы

Умерла бывшая глава YouTube Сьюзан Войжицки — ей было 56 лет

Она начинала работать в Google вместе с основателями, а видеосервисом руководила девять лет.

Фото: CNBC
Фото: CNBC
  • Об этом сообщил её муж Деннис Тропер, его сообщение приводит Reuters. Пара поженилась в 1998 году, у них пятеро детей.
  • Также о смерти Войжицки написал глава Google Сундар Пичаи. «Она важна для истории Google так же, как и любой другой человек, и трудно представить мир без неё. Сьюзан была невероятным человеком, лидером и другом, которая оказала огромное влияние на мир», — написал он.
  • Войжицки было 56 лет. На протяжении последних двух лет она боролась с раком лёгких, написал Пичаи. По словам Тропера, это был рак лёгких.
  • Сьюзан начинала работать в Google вместе с основателями, а официально трудоустроилась в компанию 1999 году. В её гараже Ларри Пейдж и Сергей Брин создали первый офис Google.
  • Она предложила купить YouTube в 2006 году, а в 2014-м возглавила видеосервис. В феврале 2023 года Войжицки ушла с должности, чтобы начать «новую главу» и посвятить её «семье, здоровью и личным проектам».

#новости #youtube

8
8 комментариев
Пролетая над ведром картошки.

Ммм, не все в этом мире можно купить за деньги. 😥😥😥

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ellison9

новичок

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ellison9

не выдержала запрет ютупа

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ellison9

В её гараже Ларри Пейдж и Сергей Брин создали первый офис Google.
видимо это и был ее вклад в создании Гугла

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Отрицательный Веган

Слава YouTube!

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Константин Постоянный

это всё из-за РКН

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Frederik Appleberg

Не выдержала замедления в России

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