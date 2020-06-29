Компании считают бумагу более надёжным носителем, а большинство их контрагентов не поддерживают электронный документооборот.

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Около половины российских компаний предпочитают бумажные носители электронному документообороту, выяснил сервис для малого и среднего бизнеса «БухСофт». Аналитики опросили 4300 клиентов компании, рассказал vc.ru представитель сервиса.

44% опрошенных считают бумагу более надёжным носителем.

Для 31,6% слишком дорого регулярно платить за специальные сервисы для электронного документооборота.

15% считают такие программы слишком сложными.

46,1% не обмениваются электронными документами с контрагентами, более 35% ни разу не сталкивались с такими просьбами от партнёров.

Около 29% опрошенных компаний задумываются об отказе от бумаги.

Среди остальных 53,9%, использующих электронные документы, более 46% обмениваются бумагами в электронном виде меньше пяти раз в месяц, а 64,3% дублируют документы в бумажном виде.

При этом 61% компаний, выбравших электронные сервисы, ответили, что «очень мало» контрагентов поддерживают такой способ обмена документами. У 25% таких контрагентов около половины, а у 14% — большинство.

Часть отчётности для бизнеса стала электронной, и за подачу некоторых деклараций в бумажном виде грозят штрафы, объяснила руководитель сервиса «БухСофт» Наталия Андреева.