Комментарии
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Компании считают бумагу более надёжным носителем, а большинство их контрагентов не поддерживают электронный документооборот.
Около половины российских компаний предпочитают бумажные носители электронному документообороту, выяснил сервис для малого и среднего бизнеса «БухСофт». Аналитики опросили 4300 клиентов компании, рассказал vc.ru представитель сервиса.
Около 29% опрошенных компаний задумываются об отказе от бумаги.
Среди остальных 53,9%, использующих электронные документы, более 46% обмениваются бумагами в электронном виде меньше пяти раз в месяц, а 64,3% дублируют документы в бумажном виде.
При этом 61% компаний, выбравших электронные сервисы, ответили, что «очень мало» контрагентов поддерживают такой способ обмена документами. У 25% таких контрагентов около половины, а у 14% — большинство.
Часть отчётности для бизнеса стала электронной, и за подачу некоторых деклараций в бумажном виде грозят штрафы, объяснила руководитель сервиса «БухСофт» Наталия Андреева.
Например, с 2014 года нужно подавать декларации по НДС только через интернет. С 2017 года если в компании больше 25 сотрудников (а теперь и больше 10), страховые взносы тоже нужно сдавать электронно, а с 2020 года электронными стали и трудовые книжки.
Как только, упаси небо, дело дойдет до провинциального суда, вы тридцать три раза проклянете "прогрессивный и удобный" ЭДО.
Там вообще мрак, насколько известно. Только бумажки, только хардкор.
Об этом и речь. Судье будет строго пофигу на ваши усиленные квалифицированные ЭЦП и прочие атрибуты цивилизации. Нет оригинала с печатью и подписью? Значит нет и договора. До свидания.
Это просто нежелание олдовых бухгалтеров обучаться ЭДО. Как же, учиться новому нужно, уклад ломается, шаблон рвётся, и аргумент «ещё деды так делали» никуда не делся. Аргумент про сохранность бумажных носителей вообще никакой критики не выдерживает, особенно при наличии массы решений для хранения в т.ч. облачного - зато палить бумаги когда необходимо в разы проще. Прискорбно, потому что показывает в очередной раз отсталость от прогресса.
зато палить бумаги когда необходимо в разы проще
Сумеете спалить экземпляр контрагента?
Это, конечно, вряд ли :) но тем не менее, правильно организованное электронное хранилище гораздо надёжнее.
Это да, но доступно ли действительно «правильно организованное электронное хранилище» малому бизнесу? Большие компании могут заказать себе собственные решения СЭД, провести их приёмку и аудит, тогда как малому бизнесу доступны только готовые облачные системы, на которые у них нет ни влияния, ни гарантий.
Соглашусь. Малому бизнесу придётся «вслепую» доверять сторонним поставщикам соответствующих услуг. Хотя делать регулярные бэкапы на собственное железо тоже можно.
Чтобы наладить такую автоматизацию, сам руководитель должен быть технически грамотным и понимать 1) необходимость такой автоматизации; 2) возможность её организации для конкретных облачных сервисов; 3) примерную цену вопроса. Само собой, нужно ещё поставить ТЗ «приходящему» или собственному сисадмину, а затем ещё убедиться, что всё корректно работает. Потом регулярно проверять, что всё продолжает корректно работать. А это, опять-таки, нужно или делать кому-то вручную (привет человеческий фактор) или настроить автоматический мониторинг. Вопрос об автоматизации возвращает нас в начало цикла.
Боюсь, что полноценное решение этой проблемы для большинства малых фирм — непозволительная роскошь.
Эээм, контрагент и сам прекрасно справится. Загляните в те же банкротные дела: то потоп, то пожар, то НЛО...
Эээм, контрагент и сам прекрасно справится. Загляните в те же банкротные дела: то потоп, то пожар, то НЛО...
В таком случае останется экземпляр у того, кто заинтересован в исполнении сделки. У вас, например.
44% опрошенных считают бумагу более надёжным носителем.
Справедливости ради, если уж админы всяких ГитЛабов умудрялись по ошибке удалять свои базы, то нет никакой гарантии, что такую же ошибку не совершат админы облачных бухгалтерий.
15% считают такие программы слишком сложными.
Набрать документ в Ворде, распечатать его, подписать ручкой и поставить печать для большинства всё-таки проще и очевиднее с точки зрения UX, чем подписать файл цифровой подписью или проверить валидность цифровой подписи контрагента.
, подписать ручкой и поставить печать для большинства всё-таки проще и очевиднее с точки зрения UX, чем подписать файл цифровой подписью или проверить валидность цифровой подписи контрагента
Внимание вопрос: нужны ли вам такие сотрудники?
Сотрудники, которые осознают объективную простоту рукописной подписи? Тем более есть ещё сотрудники контрагентов. Смешанный же документооборот принесёт ещё больше головной боли мелкой фирме — каждый рукописный документ нужно будет отдельно вносить в СЭД.
Сотрудники которым больший объем работы проделывать "проще" потому что это знакомо а учиться чему то новому не хочется.
а учиться чему то новому не хочется
Вы же, например, тоже не учитесь русскому языку и даже не пользуетесь готовыми системами проверки грамматики, несмотря на то, что грамотная деловая переписка оставляет более положительное впечатление о человеке, не говоря уже о возможных юридических последствиях, если ошибки будут обнаружены в договоре.
У нас не деловая переписка, а неформальное общение.
В деловой переписке, а уж тем более в юридически значимых документах, все проверяется по несколько раз.
В деловой переписке, а уж тем более в юридически значимых документах, все проверяется по несколько раз
Сильно сомневаюсь. Ни разу не видел в компаниях профессиональных корректоров в юридическом отделе. Тем более в малом бизнесе. Кроме того, сама технология подготовки таких документов далека от совершенства: ни автонумерации, ни выравнивания средствами текстовых процессоров, ни перекрёстных ссылок, ни заполняемых полей. Однако соглашусь и с тем, что сотрудникам просто неудобно использовать все эти средства в Ворде.
Ни разу не видел в компаниях профессиональных корректоров в юридическом отделе
Для этого нужен отдельный человек если массив текстов большой и разнообразный.
Более менее типовые договора, письма и тд любой "опытный пользователь" с нормальной грамотностью в состоянии обработать.
сама технология подготовки таких документов далека от совершенства: ни автонумерации, ни выравнивания средствами текстовых процессоров, ни перекрёстных ссылок, ни заполняемых полей.
Первый триместр первого курса в вузе.
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В теории это всё очень хорошо выглядит, а вот на практике получаются кривые документы с ошибками и опечатками. Я уверен, что абсолютное большинство специалистов, работающих с документами, не используют ничего сложнее автонумерации абзацев, да и то потому, что Ворд пытается сам распознать эту нумерацию в набираемом абзаце.
Люди и учет в эксельках ведут.
И что показывает ваш пример?
Люди не пользуются имеющимися доступными инструментами для оптиммзации работы.
Как я изначально и сказал.
Не юзают ЭДО, не умеют даже в ворд и тд.
чем подписать файл цифровой подписью или проверить валидность цифровой подписи контрагента.
все системы ЭДО это делают сами, один-два клика.
Только ЭДО не поможет, если злоумышленники оформят подставной сертификат контрагента в удостоверяющем центре, который не слишком сильно беспокоится об идентификации клиентов или вообще аффилирован с этими злоумышленниками. Кроме того, есть и другие риски: https://habr.com/ru/post/453616/
Эти давно забытые фразы:
- Факс примите пожалуйста..
- Стартую..
- Проверьте почту пожалуйста
- Проверьте папку спам
- Ииигооооррррьььь я не на ту кнопочку нажала...
Далее заставка с непотребностями на весь экран и номером кошелька для разблокировки. А всего-то под админом не надо сидеть.
Фраза "Проверьте почту пожалуйста" для них означает, что надо спуститься на первый этаж к почтовым ящикам и физически проверить почту.
44% компаний малого бизнеса не доверяют электронному документообороту
Всего лишь 44?
А когда начинаешь заводить с контрагентами о переходе на ЭДО такое ощущение что все 99%
Мне в этом плане ВКонтакте понравились, хотите закрывающие на рекламу-добро пожаловать в ЭДО Диадок, на получение сервис бесплатный.
Бумажные документы не рассылают.
Я сам, ИП без работников, прикинул что на метро или на машине дороже съездить к заказчику подписать акт, подключился на минимальный тариф к Диадоку.
Очень порадовался сейчас в карантин!
Но конечно особенно впечатляет, когда общаешься с IT конторой, предоставляющей облачный сервис, а они тебе пришлите скан! Пришлите платёжку скан))))
Каменный век!
Интересно, что государство сейчас часто впереди бизнеса в плане ЭДО, у них там ЕСЭД весьма крутая система!
Потому что государство может себе позволить разработку и поддержку такой системы, а малый бизнес — нет.
Сдаешь электронную отчетность = имеешь возможность обмениваться с контрагентами доками.
Реально сложно. В этом году заставили всех арендаторов на базе перейти на электронный документооборот.
Не поверите, сколько нервов это стоило. Зато теперь все сами радуются тому что не нужно бумажки носить туда-сюда.
В качестве бонуса у нас в бухгалтерии вместо 7 человека осталось четыре
"В качестве бонуса у нас в бухгалтерии вместо 7 человека осталось четыре"
а вот и ответ, почему народ не хочет ЭДО
Могу сказать, что у нас, как у компании, нет эдо только со всякими ИП, совсем мелкими компаниями и с крупной службой доставки. Остальные 20+ контрагентов - все эдо.
Из сотни контрагентов, малых и федеральных только одна компания - Брусника, работает с электронным документооборотом, причём в жестком порядке только электронно, никакой бумаги больше, даже обучение вместе с Контуром провели для подрядчиков
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