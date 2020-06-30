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Дарья Дейнека
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Сигнал от звёзд: «Газпром-медиа» запустил приложение с персональным гороскопом, чтобы проверить интерес к астрологии Материал редакции

Astrid сравнивает звёзды в момент рождения пользователя с их текущим положением на небе и на основе этого показывает предсказания на день.

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В начале июня 2020 года холдинг «Газпром-медиа» выпустил мобильное приложение Astrid для iOS и Android. Указав место, дату и время рождения, пользователь получит короткие астрологические «записки» на вчера, сегодня и завтра.

Венера в Близнецах может значить: «Возьмите с собой ровно столько денег, сколько вам нужно на обед и проезд».

Советы по категориям: с креативностью звезды не помогают, но шепчут, что лучше заняться бытом Приложение Astrid

Идея создать мобильный гороскоп пришла аналитикам инвестиционного департамента компании: они заметили, что за рубежом астрология стала трендом. Тогда холдинг собрал команду и запустил Astrid, чтобы проверить, сработает ли мода в России.

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Современная астрология воспринимается аудиторией как ключ к себе, возможность начать диалог с самим собой, считает менеджер по продукту «Газпром-медиа» Илья Иноземцев.

Это взгляд на астрологию не как науку или догмат, а как на некий элемент продуктивности. Мы видим, что людям нужны некие направляющие, которые помогут найти собственный путь. Им нужен либо голос сверху, либо чтобы он появлялся каким-то образом изнутри. Астрология в этом плане выглядит простейшим способом, чтобы в этом тренде быть.

Илья Иноземцев
менеджер по продукту «Газпром-медиа»

«Поколение миллениалов стремится к жалости к себе и осознанности, — комментирует создательница Telegram-канала “Ретроградный Меркурий” и соавтор Astrid Ольга Осипова. — Стало модным заводить психоаналитиков, нам интересно рефлексировать, заниматься самокопанием, и астрология один из вариантов этого».

Иноземцев относит астрологические предсказания к медиапродукту. Только если раньше гороскопы публиковали на последней странице газет и подавали сухим языком, то теперь для этого создают мобильные приложения и стараются сделать подачу доступнее.

Сейчас мода на постпост- метаметаиронию. И если с тобой приложение разговаривает более-менее ироничным языком, то ты будто защищаешься от того, что ты совсем уже отлетевший чувак. Ирония не даёт понять, как ты к этому по-настоящему относишься.

Ольга Осипова
автор Telegram-канала «Ретроградный Меркурий»

Команде Astrid было сложно разработать алгоритм, который бы учитывал все взаимосвязи между звёздами и на их основе готовил карточки с текстом. Текущий алгоритм не идеален и его ещё предстоит совершенствовать, замечают создатели приложения.

Сумму инвестиций на проверку гипотезы и количество пользователей Astrid за первый месяц Иноземцев не раскрывает. Он говорит, что пользователи возвращаются в приложение и основная часть аудитории — женщины от 24 до 35 лет. Как заработать на сервисе, в компании пока не решили: для этого нужно собрать большую аудиторию.

Я оцениваю возможность провала гораздо выше, чем удачность. Потому что успех заключён в ряде факторов: аудитория, гибкость команды, ресурсов, которые тратим. Вроде, с каждым в отдельности всё хорошо, но в совокупности — неясно, пока это эксперимент.

Илья Иноземцев
менеджер по продукту «Газпром-медиа»

Аналогичные российские проекты архаичны: например, «Точный гороскоп на каждый день» от Mail.Ru Group и «Рамблер/гороскопы», — их создатели не обновляют тексты и не добавляют новые функции на постоянной основе, сравнивает Иноземцев. Поэтому Astrid видит конкурентов в англоязычных сервисах Co-Star, The Pattern, ‎Astrology & Palmistry Coach.

Представитель Rambler Group сообщил, что в мае 2020 года веб-версию «Рамблер/гороскопы» посетило 5,9 млн человек — это в полтора раза больше, чем годом ранее.

#astrid #астрология

Дарья Дейнека
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