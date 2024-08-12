Абоненты региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой YouTube

Профильная ассоциация попросила Роскомнадзор выпустить официальное заявление о причинах замедления сервиса.Ассоциация «Ростелесеть», которая объединяет около 200 региональных операторов связи, направила письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова, пишет «Ъ».В письме она указывает, что операторы столкнулись с «сильным и неравномерным замедлением работы YouTube, поисковой системы Google и её сервисов». Из-за этого пользователи кратно больше стали жаловаться на работу провайдеров. В ассоциации подтвердили отправку письма.По словам президента «Ростелесетей» Олега Грищенко, ассоциация уже получила жалобы примерно от 100 операторов. Пользователи винят компании в том, что YouTube не работает через «домашнюю сеть», а на мобильной связи всё работает: то есть, по их мнению, виноват домашний провайдер. Из-за этого они разрывают с ними договоры.Ассоциация малых операторов связи регионов (АМОР, более 120 членов) направила в Минцифры и Роскомнадзор похожее письмо. Там отмечают, что замедление сервисов происходит «резко и хаотично у разных операторов по всем регионам страны», из-за чего они «массово теряют абонентскую базу». АМОР получила пока 35 обращений операторов. Количество абонентов, заявивших о расторжении договоров из-за YouTube, превысило тысячу.В «Ростелесети» отмечают, что из-за «отсутствия официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов» операторы не могут разъяснить пользователям причины принятых мер. Ассоциация просит Минцифры и Роскомнадзор предоставить официальное публичное разъяснение. В Минцифры не ответили на запрос «Ъ», в Роскомнадзоре отказались от комментариев.Источник: officesnapshots.comПеребои в работе YouTube на территории России начались в конце июля 2024 года. 8 августа проблемы усугубились: у некоторых россиян перестали работать сайт и приложение YouTube.Роскомнадзор заявлял, что Google неоднократно нарушала законодательство России — а это основание для «принятия мер в отношении YouTube». По версии регулятора, к снижению качества работы сервиса приводит «политика» компании, которая ушла из страны. В Google говорили, что неполадки с YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны компании.#новости #youtube
А это те самые, видимо, у которых уже третий год ничего не случилось. Youtube из за провайдера не работает, а цены выросли из-за жадности барыг.
Я уже не понимаю ваших сарказмов.
Сарказм от Рокомнадзора.
Сарказм от висишки.
Сарказм от комментов.
😵🤪
Они ждут, когда им объяснят, что YouTube из-за либерально-англосаксонского Google не работает, который отказывается забесплатно кэш-сервера обслуживать.
Получается так. Вам бы проехать по регионам, да поведать правду-матку этим самым. Как будем потом жить счастливо
Скоро с ведроидов и огрызков на родную Симбиан вернутся. Там не тормозит ничего.
Что хочется сказать - "барыги", как вы их назвали и раньше были жадными. Но вот как-то домашний интернет умудрялся дешеветь, а скорости расти.
А тут пришла Яровая и сотоварищи с Лубянки. И каждый из нас теперь оплачивает и жесткий диск и оборудование для записи туда наших переговоров.
Можно мне на Лубянку отнести справку, что я не раскачиваю и вернуть мне старые тарифы на связь?
Тот момент, когда собралась толпа ссыкла. Ссыкло на государстве не может прямо и громко заявить "ДА ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ! И ХУЛИ ВЫ НАМ СДЕЛАЕТЕ?", а ссыкло на операторах связи не могут сказать прямо "ХУЛИ ВЫ ДО НАС ДОЕБАЛИСЬ? ЭТО ГОСУДАРСТВО ЗАБЛОЧИЛО, А НЕ МЫ!"
Тот кто просит не бить, а лучше обоссать, обязательно будет и избит, и обоссан (с)