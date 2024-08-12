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Артур Томилко
Сервисы

Google отключит сервис контекстной рекламы AdSense для всех пользователей из России

Издатели сайтов и YouTube-блогеры полностью потеряют доступ к монетизации.

Изображение 3Dnews
Изображение 3Dnews
  • Google AdSense прекратит работу в России и отключит учётные записи российских пользователей, говорится в рассылке компании для издателей, содержание которой приводит 3Dnews. Точную дату завершения работы компания не назвала.
  • Владельцы сайтов и YouTube-блогеры не смогут получать деньги по программе монетизации Google. Заработок за июль 2024 года будет выплачен между 21 и 26 августа, «если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты».
  • В марте 2022 года Google отключила показ рекламы на территории России. При этом издатели и YouTube-блогеры могли получать доход от просмотров из-за рубежа.

#новости #google #adsense

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14 комментариев
Карим Ибрагимов

Гугл вовремя просекли, что сейчас вся РУ аудитория будет заходить на ютуб под ВПН))

1
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Марсель

Типо если я с ру аккаунта зайду под впн на ютуб, то я не увижу рекламу?

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Отрицательный Веган

Ну всё, теперь блогеры поднимут революцию. Они лидеры мнений и за ними пойдут. Ахахахзахахрхахахаххазазазащза

1
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Токс
1
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iclubber

Ахахаха

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Дмитрий Ярыгин

Видать усиленно мечтают о переходе россиян на Рутуб ☺️

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Иван Москальков

Мы этого не переживём...

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