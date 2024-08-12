Google отключит сервис контекстной рекламы AdSense для всех пользователей из России

Издатели сайтов и YouTube-блогеры полностью потеряют доступ к монетизации.Изображение 3DnewsGoogle AdSense прекратит работу в России и отключит учётные записи российских пользователей, говорится в рассылке компании для издателей, содержание которой приводит 3Dnews. Точную дату завершения работы компания не назвала.Владельцы сайтов и YouTube-блогеры не смогут получать деньги по программе монетизации Google. Заработок за июль 2024 года будет выплачен между 21 и 26 августа, «если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты».В марте 2022 года Google отключила показ рекламы на территории России. При этом издатели и YouTube-блогеры могли получать доход от просмотров из-за рубежа. #новости #google #adsense
Гугл вовремя просекли, что сейчас вся РУ аудитория будет заходить на ютуб под ВПН))
Типо если я с ру аккаунта зайду под впн на ютуб, то я не увижу рекламу?
Ну всё, теперь блогеры поднимут революцию. Они лидеры мнений и за ними пойдут. Ахахахзахахрхахахаххазазазащза
Ахахаха
Видать усиленно мечтают о переходе россиян на Рутуб ☺️
Мы этого не переживём...