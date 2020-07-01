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Приложение, сочетающее в себе игру, раскраску и медитативную музыку, помогает уснуть.
Разработчики приложения MSQRD, позволяющего накладывать маски на видео в реальном времени, Сергей Гончар, Евгений Невгень, Андрей Янчуревич и Дмитрий Дорин рассказали GQ об уходе из Facebook и своём новом проекте.
Сервис MSQRD запустили разработчики из Белоруссии в 2016 году. Спустя несколько месяцев проект собрал аудиторию в 10 млн пользователей и возглавил рейтинги самых скачиваемых приложений. В марте 2016 года Facebook купил MSQRD и пригласил разработчиков на работу.
Сергей Гончар и Евгений Невгень подписали с Facebook контракт на четыре с половиной года, а Андрей Янчуревич и Дмитрий Дорин — на один год. Они занимались внедрением технологии Spark AR — платформы для создания масок для Instagram и Facebook.
Гончар и Невгень успели выполнить обязательства по контракту за два с половиной года. У них был выбор: остаться в Facebook или уйти, получив только часть денег — пропорционально отработанному времени. Они решили, что для Facebook сделали всё, что могли, и в 2019 году ушли из компании, планируя заниматься новыми проектами.
К тому времени, когда Гончар и Невгень покинули Facebook, Янчуревич и Дорин собрали художников, которые работали в MSQRD, и начали работу над новым сервисом.
Янчуревич хотел разработать приложение для здоровья, которое изменит мир и поможет людям. Партнёры начали изучать нишу и обсуждать, какой новый сервис они могли бы запустить.
По словам Янчуревича, Loóna — не развлекательное приложение, при его разработке они проводили исследования и консультировались с врачами.
«Под этим всем есть медицинская база, это комбинации и сочетании механик: у нас есть и тактильные ощущения, и визуальный опыт, и сторителлинг. Есть звук, который пишется под каждый эпизод. И комбинация всех этих вещей позволяет сделать максимально глубокое погружение», — объяснил он.
Приложение особенно полезно для активных людей, которым сложно сосредоточиться, уверен Невгень. Например, он сам испытывает трудности с медитацией из-за того, что нужно сосредоточиться и думать о дыхании. Loóna — альтернативный продукт для пользователей, которые хотят позаботиться о своём ментальном здоровье, но не готовы к медитации.
Разрабатывая сервис, команда Loóna провела исследование и выяснила, что у многих установлены либо Calm, либо Headspace — приложения для медитации. Но пользователи или никогда их не открывали, или запускают очень редко.
Невгень считает, что такие приложения ориентированы на тех, кто уже занимается медитацией. А есть аудитория, которой нужен толчок, и приложение их не стимулирует. Поэтому в Loóna разработчики сфокусировались на визуальной и игровой составляющей.
Loóna позиционирует себя как международная компания, её головной офис находится в Минске, а среди сотрудников есть жители Сан-Франциско, Лондона и Санкт-Петербурга. Целевой рынок проекта – Северная Америка и Европа.
Пока приложение доступно только на английском языке, в дальнейшем его будут переводить на русский. Loóna есть на iOS и Android.
Основатели Loóna привлекают деньги у smart-инвесторов, с репутацией в Кремниевой долине и Лондоне. Первым в проект вложился фонд Elefund, его основатель — уроженец Казахстана, который 15 лет назад переехал в Долину.
Также у Loóna есть несколько инвесторов, среди них Наталья Водянова и Мэтью Фрейд — праправнук Зигмунда Фрейда. У него есть коммуникационное агентство в Лондоне, которое работает с Facebook и Airbnb. С Фрейдом команду Loóna познакомила Водянова.
Команда считает, что инвесторы вкладываются в проект из-за того, что проверили сервис на себе и поняли, что он работает.
Продавать Loóna, как когда-то MSQRD, разработчики не планируют. Они хотят создавать продукт для людей, который поменяет их быт.
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