Приложение, сочетающее в себе игру, раскраску и медитативную музыку, помогает уснуть.

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Разработчики приложения MSQRD, позволяющего накладывать маски на видео в реальном времени, Сергей Гончар, Евгений Невгень, Андрей Янчуревич и Дмитрий Дорин рассказали GQ об уходе из Facebook и своём новом проекте.

Почему ушли из Facebook

Сервис MSQRD запустили разработчики из Белоруссии в 2016 году. Спустя несколько месяцев проект собрал аудиторию в 10 млн пользователей и возглавил рейтинги самых скачиваемых приложений. В марте 2016 года Facebook купил MSQRD и пригласил разработчиков на работу.

Сергей Гончар и Евгений Невгень подписали с Facebook контракт на четыре с половиной года, а Андрей Янчуревич и Дмитрий Дорин — на один год. Они занимались внедрением технологии Spark AR — платформы для создания масок для Instagram и Facebook.

Гончар и Невгень успели выполнить обязательства по контракту за два с половиной года. У них был выбор: остаться в Facebook или уйти, получив только часть денег — пропорционально отработанному времени. Они решили, что для Facebook сделали всё, что могли, и в 2019 году ушли из компании, планируя заниматься новыми проектами.

У нас есть такое выражение «отдыхать на крыше». Во-первых, не получается отдыхать на крыше, потому что всё-таки постоянно хочется что-то делать. Это странно, когда кто-то работает, а кто-то в угол забился и в игры играет. Во-вторых, это против нашей природы, мы не готовы так время проводить. Евгений Невгень сооснователь MSQRD и Loóna

Новый проект Loona

К тому времени, когда Гончар и Невгень покинули Facebook, Янчуревич и Дорин собрали художников, которые работали в MSQRD, и начали работу над новым сервисом.

Янчуревич хотел разработать приложение для здоровья, которое изменит мир и поможет людям. Партнёры начали изучать нишу и обсуждать, какой новый сервис они могли бы запустить.

Многие говорили, что их успокаивает просто колоринг, игры, где нет никаких медитаций. Они используются для того, чтобы скоротать 15 минут, немного привести мысли в порядок. А меня жутко бесило, что они все в плане визуала ужасные. Низкие художественная ценность и качество графики. Они все плоские, 2D-шные. Очень хотелось привнести новые механики туда. Дмитрий Дорин 3D-художник, сооснователь Loóna

По словам Янчуревича, Loóna — не развлекательное приложение, при его разработке они проводили исследования и консультировались с врачами.

«Под этим всем есть медицинская база, это комбинации и сочетании механик: у нас есть и тактильные ощущения, и визуальный опыт, и сторителлинг. Есть звук, который пишется под каждый эпизод. И комбинация всех этих вещей позволяет сделать максимально глубокое погружение», — объяснил он.

Приложение особенно полезно для активных людей, которым сложно сосредоточиться, уверен Невгень. Например, он сам испытывает трудности с медитацией из-за того, что нужно сосредоточиться и думать о дыхании. Loóna — альтернативный продукт для пользователей, которые хотят позаботиться о своём ментальном здоровье, но не готовы к медитации.

Приложение Loóna

Разрабатывая сервис, команда Loóna провела исследование и выяснила, что у многих установлены либо Calm, либо Headspace — приложения для медитации. Но пользователи или никогда их не открывали, или запускают очень редко.

Невгень считает, что такие приложения ориентированы на тех, кто уже занимается медитацией. А есть аудитория, которой нужен толчок, и приложение их не стимулирует. Поэтому в Loóna разработчики сфокусировались на визуальной и игровой составляющей.

Loóna позиционирует себя как международная компания, её головной офис находится в Минске, а среди сотрудников есть жители Сан-Франциско, Лондона и Санкт-Петербурга. Целевой рынок проекта – Северная Америка и Европа.

Пока приложение доступно только на английском языке, в дальнейшем его будут переводить на русский. Loóna есть на iOS и Android.

Инвесторы

Основатели Loóna привлекают деньги у smart-инвесторов, с репутацией в Кремниевой долине и Лондоне. Первым в проект вложился фонд Elefund, его основатель — уроженец Казахстана, который 15 лет назад переехал в Долину.

Также у Loóna есть несколько инвесторов, среди них Наталья Водянова и Мэтью Фрейд — праправнук Зигмунда Фрейда. У него есть коммуникационное агентство в Лондоне, которое работает с Facebook и Airbnb. С Фрейдом команду Loóna познакомила Водянова.

Команда считает, что инвесторы вкладываются в проект из-за того, что проверили сервис на себе и поняли, что он работает.

Рассказали одному из наших потенциальных инвесторов про приложение. Ему вроде бы понравилось, он ушел думать. А через пару дней он решил пройти весь кейс полностью: вечером спрятался от детей, взял iPad, открыл Loóna. И вместе с приложением заснул. А когда у тебя напряжённая жизнь, быстро заснуть бывает очень тяжёло. И вот он утром проснулся в обнимку с iPad, вскочил, начал звонить: «Ребята, работает! Я вхожу! Все, я с вами!» Андрей Янчуревич сооснователь Loóna

Продавать Loóna, как когда-то MSQRD, разработчики не планируют. Они хотят создавать продукт для людей, который поменяет их быт.