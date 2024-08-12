«Яндекс» начал распознавать видео с медленной загрузкой в «Поиске» и «Браузере» и предлагать альтернативные источники

Компания проиндексировала свыше 6 млрд роликов в публичном доступе.Если поискать нужное видео через поисковую систему «Яндекса» в стороннем или его же браузере и открыть то, которое по каким-то причинам не может прогрузиться (например, если это ролик из YouTube, который замедляют в России), система покажет плашку «Видео загружается дольше обычного».Рядом с ней появится кнопка «Искать в других источниках» или «Сменить источник». При нажатии на неё «Яндекс» отобразит аналогичные видеозаписи на других платформах — например, на Vimeo, Rutube, Mail.ru, в «VK Видео» и «Одноклассниках».Скриншот vc.ruСкриншот vc.ruЕсли воспроизведение видеоролика будет тормозить на сайте самого YouTube, сервис покажет аналогичное предупреждение и предложит поискать этот же ролик через поисковик.Скриншот vc.ruПеребои в работе YouTube на территории России начались в конце июля 2024 года: видеоролики начали тормозить и загружались не во всех браузерах. 8 августа проблемы усугубились: у некоторых россиян перестали работать сайт и приложение YouTube.Google опровергла предположения о проблемах на своей стороне. Российские операторы не раскрывали клиентам причины сбоев. В провайдере «Дом.ру» объясняли неполадки «регулированием со стороны РКН».Ассоциация «Ростелесеть», объединяющая около 200 операторов связи, направила письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова с просьбой выпустить официальное заявление о причинах замедления сервиса, потому что из-за сбоев абоненты начали разрывать с компаниями договоры.Полина ЛааксоСервисы5 авгЗамедление YouTube — кто и почему ограничивает загрузку видео в России О блокировке видеохостинга говорят с 2022 года, но пока этого не произошло.#youtube #новости #яндекс
«Яндекс» начал распознавать видео с медленной загрузкой
Звучит так как буд-то там нано алгоритм, проводящий миллион расчетов, что бы определить тормозит ли видео, а по факту -> это видео с ютуба? -> да - > оно тормозит 😀 ваш яндекс
Как-будто рутуб тормозить не может. А вот тогда Яндекс возьмёт да и отправит в Ютуб, который на компе уже полечили. И да, я не знаю зачем нужно было открывать Рутуб
Яндекс стал заниматься пиратством, нормально :) По-российски :) Наверное, Яндекс будет следующим удаленным из AppStore приложением после RuTube
Чем больше таких инноваций, тем меньше хочется ставить их браузер (не то чтобы раньше хотелось)
👍
Хорошее решение на самом деле
А если с Курска зайти, предлагает поиск дешевых авиабилетов и онлайн обучение мове?