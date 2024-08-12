Apple пригрозила удалить приложение Patreon из App Store, если сервис не начнёт проводить платежи через встроенную систему покупок

И платить комиссию в 30% с каждой транзакции.Apple «поддерживает только одну модель выставления счетов — подписочную», говорится в сообщении Patreon. В самом сервисе при этом пользователи могут платить и за единицы контента — не оформляя подписку.Patreon предупредил, что уже с ноября 2024 года автоматически изменит способ оплаты контента на подписку у тех авторов, кто предлагал «патреонам» другие формы. Автор вправе отложить «миграцию» до ноября 2025 года, но тогда не сможет продавать новые подписки на iOS. После ноября 2025-го из форм оплаты оставят лишь подписку.В компании подчеркнули, что комиссию будут применять только к тем подпискам, которые купят в iOS-приложении с 4 ноября 2024 года и позднее (а также при каждом последующем обновлении). «Действующих подписчиков это не затронет», — следует из заявления.Чтобы авторы не теряли 30% от поступлений, Patreon разработал алгоритм, который автоматически поднимет цену на подписку в iOS-приложении. Включать его необязательно — можно оставить прежнюю стоимость и взять на себя комиссии Apple. Но в сервисе не советуют так поступать, чтобы не лишаться заработка.Авторам также напомнили, что они могут предлагать старые цены на сайте Patreon и знакомить подписчиков со справочной статьей сервиса, где сказано, как формируется стоимость подписки на iOS и где условия выгоднее.Patreon — платформа для публикации платного контента. Сервис не уходил из страны, но попал под блокировку Роскомнадзора.#apple #patreon #новости
Мерзкая политика, хоть и прибыльная
прибыльная - для них главный пункт
а как покупать через встроенную?
Экономика должна быть экономной
что-то много новостей стало про них
Ну а что мешает подписаться через веб-версию, а смотреть потом уже через приложение?