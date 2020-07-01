Apple выпускает новые игры на Arcade каждый месяц, но ни одна из 120 игр не стала хитом, пишет агентство.

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Apple расторгла несколько контрактов со студиями на эксклюзивные игры для своего сервиса Apple Arcade, рассказали источники Bloomberg.

По их словам, креативный продюсер сервиса сказал части разработчиков, что в их будущих играх нет нужного «уровня вовлечённости». Однако Apple оплатила студиям все условленные этапы разработки и предложила сотрудничество в будущем, если игры будут соответствовать требованиям.

В Apple привели пример хорошей, по мнению компании, игры — это многоуровневая игра-головоломка Grindstone от Capybara Games.

По данным агентства, Apple выпускает новые игры для Arcade каждый месяц, но ни одна из 120 игр не стала хитом. Собеседники издания связывают это со слабым ростом количества подписчиков. В частности, Apple стала предлагать второй бесплатный пробный месяц подписки, что также может указывать на небольшой интерес пользователей, считает Bloomberg.

По данным агентства, Apple выделила «десятки миллионов долларов» на поддержку разработчиков игр для Arcade и уже потратила от $1 млн до $5 млн на несколько игр.