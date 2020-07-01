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оказалась нейронной сетью
Apple выпускает новые игры на Arcade каждый месяц, но ни одна из 120 игр не стала хитом, пишет агентство.
Apple расторгла несколько контрактов со студиями на эксклюзивные игры для своего сервиса Apple Arcade, рассказали источники Bloomberg.
По их словам, креативный продюсер сервиса сказал части разработчиков, что в их будущих играх нет нужного «уровня вовлечённости». Однако Apple оплатила студиям все условленные этапы разработки и предложила сотрудничество в будущем, если игры будут соответствовать требованиям.
В Apple привели пример хорошей, по мнению компании, игры — это многоуровневая игра-головоломка Grindstone от Capybara Games.
По данным агентства, Apple выпускает новые игры для Arcade каждый месяц, но ни одна из 120 игр не стала хитом. Собеседники издания связывают это со слабым ростом количества подписчиков. В частности, Apple стала предлагать второй бесплатный пробный месяц подписки, что также может указывать на небольшой интерес пользователей, считает Bloomberg.
По данным агентства, Apple выделила «десятки миллионов долларов» на поддержку разработчиков игр для Arcade и уже потратила от $1 млн до $5 млн на несколько игр.
Apple анонсировала сервис для игр по подписке Arcade для iOS, macOS и Apple TV в марте 2019 года. Сервис работает по подписке за 199 рублей в месяц.
Ну так игры говно, так и есть. Нужны срочно ААА тайтлы
Нужно было сделать приложение в котором будет указана цена на него. В общем, я бы не стал делать приложение для такого сервиса. Сервис для тех кто хочет заказать еду, это всегда очень удобно.
То есть клон Candy Crash это хит прям хит так хит?
Думаю, они купят несколько студий и начнут свои игры делать.
нельзя просто так взять и начать делать хорошие игры :-)
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