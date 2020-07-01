В частности, пользователи чаще скачивают приложения в Google Play, но тратить деньги предпочитают в App Store.

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За первые шесть месяцев 2020 года траты пользователей в App Store и Google Play составили $50,1 млрд, предварительно оценили аналитики Sensor Tower. Это на 23,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

App Store получил $32,8 млрд за счёт покупок и подписок на игры и приложения (+24,7% год к году).

Результат Google Play за полгода — $17,3 млрд (+21%).

Tinder сохранил за собой первое место по тратам пользователей среди неигровых приложений: $433 млн (-19%) в App Store и Google Play. Аналитики связывают снижение выручки с Covid-19 и изменением в поведении пользователей, а также с запуском функции Passport для бесплатных пользователей.

На втором месте YouTube ($431 млн), на третьем — TikTok ($421 млн).

Всего за первые полгода 2020 года пользователи впервые скачали приложений 71,5 млрд раз (+26,1%): на App Store пришлось 18,3 млрд (+22,8%), на Google Play — 53,2 млрд (+27,3%). По количеству загрузок лидируют TikTok, WhatsApp и Zoom.

Траты пользователей на мобильные игры выросли на 21,2% и составили $36,6 млрд в мировом App Store ($22,2 млрд; +22,7%) и Google Play ($14,4 млрд; +19%).

Лидером стала игра PUBG Mobile от Tencent с $1,3 млрд. На втором и третьем местах игры Honor of Kings (Tencent) и Monster Strike (Xflag) с выручкой около $1 млрд и $632 млн соответственно, посчитали аналитики.