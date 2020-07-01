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Татьяна Боброва
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Sensor Tower: пользователи iOS и Android потратили $50 млрд на приложения за полгода, больше всех зарабатывает Tinder Материал редакции

В частности, пользователи чаще скачивают приложения в Google Play, но тратить деньги предпочитают в App Store.

8 комментариев
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За первые шесть месяцев 2020 года траты пользователей в App Store и Google Play составили $50,1 млрд, предварительно оценили аналитики Sensor Tower. Это на 23,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

  • App Store получил $32,8 млрд за счёт покупок и подписок на игры и приложения (+24,7% год к году).
  • Результат Google Play за полгода — $17,3 млрд (+21%).

Tinder сохранил за собой первое место по тратам пользователей среди неигровых приложений: $433 млн (-19%) в App Store и Google Play. Аналитики связывают снижение выручки с Covid-19 и изменением в поведении пользователей, а также с запуском функции Passport для бесплатных пользователей.

На втором месте YouTube ($431 млн), на третьем — TikTok ($421 млн).

Всего за первые полгода 2020 года пользователи впервые скачали приложений 71,5 млрд раз (+26,1%): на App Store пришлось 18,3 млрд (+22,8%), на Google Play — 53,2 млрд (+27,3%). По количеству загрузок лидируют TikTok, WhatsApp и Zoom.

Траты пользователей на мобильные игры выросли на 21,2% и составили $36,6 млрд в мировом App Store ($22,2 млрд; +22,7%) и Google Play ($14,4 млрд; +19%).

Лидером стала игра PUBG Mobile от Tencent с $1,3 млрд. На втором и третьем местах игры Honor of Kings (Tencent) и Monster Strike (Xflag) с выручкой около $1 млрд и $632 млн соответственно, посчитали аналитики.

Количество загрузок мобильных игр в двух магазинах приложений за первые полгода выросло на 42,5% год к году — до 28,5 млрд. Загрузки в Google Play выросли на 46,2% — до 22,8 млрд, в App Store — на 29,5% и составили 5,7 млрд.

#новость #исследование #appstore #googleplay

Татьяна Боброва
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8 комментариев
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Nataliia Poliuk

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Tik tok вообще сейчас рулит визде, все как будто только и этим занимаются.Сама будучи уже взрослой могу часами сидеть, не говорю уже о детях😅

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Null

Nataliia
11

Сочувствую.

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Ринат Г.

Nataliia
0

 визде

Не позорь, нас, тиктокеров.

Ответить

Nataliia Poliuk

Ринат
0

Тиктокер 🤣🤣🤣

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Антон

1

Напишите, что хоть покупаете. 

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Артём Макаров

Антон
0

Гречку и курицу, в основном

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Ivano Digital

0

Интересная статистика. Были времена, когда Dating не шибко то магнетизировался. Интересно узнать больше цифр про Tinder..

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Гриша Булыжников

0

а за что в тиктоке платят?

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