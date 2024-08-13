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vc.ru
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Таня Боброва
Сервисы

VK запустила бесплатный сервис для репетиторов VK Tutoria

Он объединяет интерактивную доску, мессенджер, календарь, заметки и другие инструменты для онлайн-занятий.

  • VK сообщила, что запустила сервис VK Tutoria. На платформе пользователи смогут проводить занятия, управлять расписанием, хранить и делиться учебными материалами и другое.
  • Сервис объединяет календарь, заметки, хранилище данных «Облако Mail.ru», интерактивную доску для совместной работы, «VK Мессенджер» и «VK Звонки». «На данный момент» количество ученикой и занятий не ограничено, сервис бесплатный для всех.
  • Занятия могут проходить в мобильной и веб-версии, авторизация через VK ID.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • О том, что VK запустит VK Tutoria, в июне 2024 года говорили источники РБК. Тогда, по данным издания, платформу тестировали сотрудники группы. Собеседники оценивали инвестиции в проект в 200-300 млн рублей. По словам одного из них, сервис будут монетизировать с помощью подписок.

#новости #vk

66
22
31
31 комментарий
Oleg Shibakov

ну за бесплатно, все прекрасно, мб кому то будет удобно пользоваться, тем более что у всех школьников есть вк

1
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TVRU

не у всех. и лучше его никогда не ставить

11
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KND

школьники в тг сидят, вк чисто под беседы с классной руководительницей

3
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Курчатов

У меня тоже есть "бесплатный" сервис Юла от VK - только все планто

4
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Карина Александрова

Бесплатно только сыр в мышеловке

2
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Дмитрий Беговатов

VK Tutoria приходите на https://productradar.ru размещать свой проект, что вы как неродные!)

productradar.ru
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2
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Сергей

Репетиторам, наверное, это плюс. Но что-то мне кажется, что сейчас обкатают немного и приложение перестанет быть платным

1
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