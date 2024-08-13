VK запустила бесплатный сервис для репетиторов VK Tutoria

Он объединяет интерактивную доску, мессенджер, календарь, заметки и другие инструменты для онлайн-занятий.VK сообщила, что запустила сервис VK Tutoria. На платформе пользователи смогут проводить занятия, управлять расписанием, хранить и делиться учебными материалами и другое.Сервис объединяет календарь, заметки, хранилище данных «Облако Mail.ru», интерактивную доску для совместной работы, «VK Мессенджер» и «VK Звонки». «На данный момент» количество ученикой и занятий не ограничено, сервис бесплатный для всех.Занятия могут проходить в мобильной и веб-версии, авторизация через VK ID.Скриншот vc.ruО том, что VK запустит VK Tutoria, в июне 2024 года говорили источники РБК. Тогда, по данным издания, платформу тестировали сотрудники группы. Собеседники оценивали инвестиции в проект в 200-300 млн рублей. По словам одного из них, сервис будут монетизировать с помощью подписок.#новости #vk
ну за бесплатно, все прекрасно, мб кому то будет удобно пользоваться, тем более что у всех школьников есть вк
не у всех. и лучше его никогда не ставить
школьники в тг сидят, вк чисто под беседы с классной руководительницей
У меня тоже есть "бесплатный" сервис Юла от VK - только все планто
Бесплатно только сыр в мышеловке
VK Tutoria приходите на https://productradar.ru размещать свой проект, что вы как неродные!)
Репетиторам, наверное, это плюс. Но что-то мне кажется, что сейчас обкатают немного и приложение перестанет быть платным