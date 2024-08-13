«Яндекс Погода» добавила прогноз температуры воды для морей и других водоёмов

Сервис учитывает данные с гидропостов и разные параметры погоды. Пользователи могут увидеть прогноз температуры воды на десять дней вперёд, рассказали в «Яндекс Погоде». Сервис показывает температуру для морей, океанов и внутренних водоёмов в радиусе до 5 км от текущего местоположения.Например, с 14 по 16 августа 2024 года температура Чёрного моря в Сочи прогнозируется на уровне +28°, в Геленджике ожидается +27°. Во Владивостоке температура Японского моря в период с 12 по 18 августа составит от +22° до +23°.Для прогнозирования используется технология «Метеум», пояснили в сервисе. Модель обучается на показаниях гидропостов, которые замеряют температуру воды раз в сутки, а также анализирует разные параметры погоды.#новости #яндекспогода
Сколько напрасно сломанных прогулок из-за этого яндексоидного «Через 2 часа ожидается сильный дождь».
Ненавижу. Одна из самых бестолковых ипостасей Яндекса.
сколько?
там вообще пипец.. ничего не работает, даже карты неверные
Есть такое, много раз открывал карту с осадками и примерно столько же она оказывалась не права)
Яндекс погода, это когда на карте идёт дождь, а на улице сухо. Вообще Яндекс погода реально какая-то фигня палецем в небо. Один раз смотрю дожди на всю неделю. Думаю не буду машину пока мыть, и целую неделю не было дождей, от завтра типо дождь.
Гис метео более точный.
Кто подскажет, чем ещё можно пользоваться, более точным?
Weather от Google
добавили еще туфты к своим "пальцем в небо"