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Сервисы
Лиана Липанова
918

Airbnb запретил некоторым пользователям в США до 25 лет снимать дома в своём районе — сервис борется с вечеринками Материал редакции

Если у пользователя больше трёх положительных отзывов, то запрет к нему не применяется.

  • Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb запретил пользователям в США младше 25 лет и менее чем с тремя положительными отзывами снимать дома в своём районе.
  • Так сервис борется с проведением вечеринок в домах, в которых запрещены мероприятия.
  • Они по-прежнему смогут арендовать гостиницы и комнаты поблизости, а также любые дома за пределами своего региона.
  • Компания тестировала такие правила в Канаде с начала 2020 года.
  • Количество нелегальных вечеринок во время теста уменьшилось.
  • «Всегда будут люди, которые пытаются обмануть наше доверие и обойти правила, и мы знаем, что люди старше 24 лет тоже могут забронировать дом для нелегальной вечеринки. Но, основываясь на положительном влиянии этой политики, мы считаем, что это правильная мера», — говорится в заявлении компании.
  • Сервис добавил такие правила после массовой перестрелки на вечеринке во время Хэллоуина в 2019 году, в результате которой погибли пять человек, напоминает Business Insider. Вечеринку анонсировали в Instagram как «Вечеринку в особняке Airbnb», хотя хозяин жилья явно запретил проведение мероприятий.

#новость #airbnb

Лиана Липанова
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24 комментария
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Dmitry Porkhaev

5

Хмм я в 25 такое делал, что мне 20 летнему не снилось😅

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Syzygy

2

Перевёрнутый мир: вместо того, чтобы засудить и раздеть до трусов отдельных долбоёбов, не соблюдающих договор, запретим сервис вообще всем.

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Аарон Малис

Syzygy
3

Ебала жаба гадюку слишком тихих, которым все мешает, не пожить нормально. Нужно уже давно понять, что покупая квартиру вы обречены на посторонние шумы. Хотите тишины? Купите загородный дом где-нибудь в тайге, так и там комары заебут :) 

Или ехать в Швейцарию, там после 22:00 унитаз смывать нельзя. Life is good прям)) 

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Ware Wow

Аарон
0

Идея с унитазом, во многих сериях домов рабочая и офигенная.
Не понимаю как там живут люди и еще отваливают миллионы за это....
Даже за доплату там жить это какое-то унижение достоинства

Если живешь в таком говне, то нормы какие-то просто обязательны, их не так много нужно, но если вы попали с другими жильцами в такой жизненный капкан, то надо помогать друг другу.

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Wladimir Slomushinski

1

Решения в стиле "Запретить и ограничить" это же чисто политиканская, государственная тема - результата не будет, а школьники/студенты будут искать способы нае*ать систему)

- Сдавай жильё с опцией "для вечеринок" дороже и зарабатывай комиссию
- Продавай или включай в стоимость какие-нибудь расширенные страховки от "заблёванных диванов и непонятных пятен на шторах" после вечеринок
- Блокируй на карте депозит, который вернёшь, после подтверждения от владельца жилья, что его дом никто не разнёс

Ну правда, ребята))

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Nick Chernykh

Wladimir
1

где вот это? You know

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Nick Chernykh

Wladimir
0

а так то согласен с тобой

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Александр Бондарь

1

Лично я благодарен моим соседям, который терпят тот 3,14здец, что я творю по субботам с вечера и до утра

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Nick Chernykh

Александр
0

они не терпят сосед!

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Michael Tretyak

1

Хосспади, ну ох*еть теперь (с) в мои годы никакого эйрбиэнби не было, но были многодневные вписки по квартирам друзей, у которых свалили куда-нибудь родители, с риском не то чтобы штрафа, но отрыва головы если что-то пошло не так :) риск - удел гасконца ахаха

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Александр Стриго

0

По идее частная компания, они должны только акционерами.

Странно, что те не стремятся к максимизации прибыли. Какая им разница вечеринки или не вечеринки, комиссия капает аирбнб крутится , лавешуа мутится.
Вместо этого вводят идиотские запреты

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Николай Глущенко

Александр
2

Они следят за репутацией, ибо репутация = долгосрочная прибыль. Вполне логичный ход.

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Michael Tretyak

Николай
0

Имо о репутации пускай сами арендаторы парятся, сервис-то причём

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Ware Wow

Michael
0

обиженные могут волну погнать, а с обиженными сейчас шутки плохи
тем более у них периодически конфликты с регуляторами
большой бизнес лишает свободы.

Ответить

Michael Tretyak

Ware
0

Вообще эта новость мне подкинула одну хорошую идею... реализую - отпишусь :)))

Ответить

Ware Wow

Michael
0

я уже скоро спать

Ответить

Michael Tretyak

Ware
0

Это не быстрый процесс, сразу оговорюсь.

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Павел

Александр
0

Арендатор сдает дом на "пожить", по итогу с утра возвращается к засранным развалинам, пытается выбить какую-то компенсацию,  тратит время, нервы, решает - "а пошло оно на хер это аирбнб, сам буду сдавать/не буду сдавать/продам на хрен/етс". Ребята в аирбнб отлично умеют считать, иначе про них бы не писали на вс и видимо, ограничить одну категорию, по их расчетам, принесет значительно больше от других категорий.  

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Vladimir

0

Дискриминация по возрасту. Я думал в США такого уже нет.

Ответить

Антон

0

Так рашку они в хуй послали, которые просили какой-то закон ввести?

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Ян Фёдоров

0

нелегальных вечеринок

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Александр Бондарь

Ян
0

Так под нож пойдут вообще все тусичи. 

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Ян Фёдоров

Александр
0

Я не к тому. Просто забавляет выражение «нелегальные вечеринки». Типа надо уведомлять местную администрацию, что ты собираешься провести вечеринку?

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Nick Chernykh

Ян
0

или не собираться более трех человек

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