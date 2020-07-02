Если у пользователя больше трёх положительных отзывов, то запрет к нему не применяется.
- Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb запретил пользователям в США младше 25 лет и менее чем с тремя положительными отзывами снимать дома в своём районе.
- Так сервис борется с проведением вечеринок в домах, в которых запрещены мероприятия.
- Они по-прежнему смогут арендовать гостиницы и комнаты поблизости, а также любые дома за пределами своего региона.
- Компания тестировала такие правила в Канаде с начала 2020 года.
- Количество нелегальных вечеринок во время теста уменьшилось.
- «Всегда будут люди, которые пытаются обмануть наше доверие и обойти правила, и мы знаем, что люди старше 24 лет тоже могут забронировать дом для нелегальной вечеринки. Но, основываясь на положительном влиянии этой политики, мы считаем, что это правильная мера», — говорится в заявлении компании.
- Сервис добавил такие правила после массовой перестрелки на вечеринке во время Хэллоуина в 2019 году, в результате которой погибли пять человек, напоминает Business Insider. Вечеринку анонсировали в Instagram как «Вечеринку в особняке Airbnb», хотя хозяин жилья явно запретил проведение мероприятий.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","airbnb"],
"comments": 24,
"likes": 2,
"favorites": 2,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "services",
"id": 139161,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Thu, 02 Jul 2020 21:05:36 +0300",
"is_special": false }
Dmitry Porkhaev
Хмм я в 25 такое делал, что мне 20 летнему не снилось😅
Syzygy
Перевёрнутый мир: вместо того, чтобы засудить и раздеть до трусов отдельных долбоёбов, не соблюдающих договор, запретим сервис вообще всем.
Аарон МалисSyzygy
Ебала жаба гадюку слишком тихих, которым все мешает, не пожить нормально. Нужно уже давно понять, что покупая квартиру вы обречены на посторонние шумы. Хотите тишины? Купите загородный дом где-нибудь в тайге, так и там комары заебут :)
Или ехать в Швейцарию, там после 22:00 унитаз смывать нельзя. Life is good прям))
Ware WowАарон
Идея с унитазом, во многих сериях домов рабочая и офигенная.
Не понимаю как там живут люди и еще отваливают миллионы за это....
Даже за доплату там жить это какое-то унижение достоинства
Если живешь в таком говне, то нормы какие-то просто обязательны, их не так много нужно, но если вы попали с другими жильцами в такой жизненный капкан, то надо помогать друг другу.
Wladimir Slomushinski
Решения в стиле "Запретить и ограничить" это же чисто политиканская, государственная тема - результата не будет, а школьники/студенты будут искать способы нае*ать систему)
- Сдавай жильё с опцией "для вечеринок" дороже и зарабатывай комиссию
- Продавай или включай в стоимость какие-нибудь расширенные страховки от "заблёванных диванов и непонятных пятен на шторах" после вечеринок
- Блокируй на карте депозит, который вернёшь, после подтверждения от владельца жилья, что его дом никто не разнёс
Ну правда, ребята))
Nick ChernykhWladimir
где вот это? You know
Nick ChernykhWladimir
а так то согласен с тобой
Александр Бондарь
Лично я благодарен моим соседям, который терпят тот 3,14здец, что я творю по субботам с вечера и до утра
Nick ChernykhАлександр
они не терпят сосед!
Michael Tretyak
Хосспади, ну ох*еть теперь (с) в мои годы никакого эйрбиэнби не было, но были многодневные вписки по квартирам друзей, у которых свалили куда-нибудь родители, с риском не то чтобы штрафа, но отрыва головы если что-то пошло не так :) риск - удел гасконца ахаха
Александр Стриго
По идее частная компания, они должны только акционерами.
Странно, что те не стремятся к максимизации прибыли. Какая им разница вечеринки или не вечеринки, комиссия капает аирбнб крутится , лавешуа мутится.
Вместо этого вводят идиотские запреты
Николай ГлущенкоАлександр
Они следят за репутацией, ибо репутация = долгосрочная прибыль. Вполне логичный ход.
Michael TretyakНиколай
Имо о репутации пускай сами арендаторы парятся, сервис-то причём
Ware WowMichael
обиженные могут волну погнать, а с обиженными сейчас шутки плохи
тем более у них периодически конфликты с регуляторами
большой бизнес лишает свободы.
Michael TretyakWare
Вообще эта новость мне подкинула одну хорошую идею... реализую - отпишусь :)))
Ware WowMichael
я уже скоро спать
Michael TretyakWare
Это не быстрый процесс, сразу оговорюсь.
ПавелАлександр
Арендатор сдает дом на "пожить", по итогу с утра возвращается к засранным развалинам, пытается выбить какую-то компенсацию, тратит время, нервы, решает - "а пошло оно на хер это аирбнб, сам буду сдавать/не буду сдавать/продам на хрен/етс". Ребята в аирбнб отлично умеют считать, иначе про них бы не писали на вс и видимо, ограничить одну категорию, по их расчетам, принесет значительно больше от других категорий.
Vladimir
Дискриминация по возрасту. Я думал в США такого уже нет.
Антон
Так рашку они в хуй послали, которые просили какой-то закон ввести?
Ян Фёдоров
нелегальных вечеринок
Александр БондарьЯн
Так под нож пойдут вообще все тусичи.
Ян ФёдоровАлександр
Я не к тому. Просто забавляет выражение «нелегальные вечеринки». Типа надо уведомлять местную администрацию, что ты собираешься провести вечеринку?
Nick ChernykhЯн
или не собираться более трех человек