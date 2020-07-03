«Яндекс» подключил дистанционную оплату плавучих заправок «Роснефти» для катеров и яхт в Санкт-Петербурге
Материал редакции
Топливо можно оплатить через одно из приложений компании, не посещая станцию.
Заправку гидроциклов, прогулочных катеров и яхт на плавучих станциях «Роснефти» в Санкт-Петербурге теперь можно оплатить через приложения «Яндекса», рассказали vc.ru в компании.
Чтобы получить услугу, капитану судна или владельцу гидроцикла нужно подплыть к станции и оплатить её через «Карты», «Навигатор» или «Заправки». На заправку идти не нужно.
Санкт-Петербург пока единственный город, где доступен этот сервис, отметили в «Яндексе». У «Роснефти» в этом городе пять плавучих заправочных станций. Компания будет обсуждать партнёрство с другими владельцами станций и изучит возможность подключения сервиса в Волгограде, Казани, Ростове-на-Дону и Москве.
В середине мая 2020 года «Яндекс» подключил к сервису «Заправки» свыше 3000 АЗС «Роснефти» — топливо можно оплачивать не выходя из машины. Всего дистанционная оплата доступна на 5500 АЗС. По данным компании, сервисом постоянно пользуются 900 тысяч водителей.