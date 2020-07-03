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Галина Мубаракшина
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«Яндекс» подключил дистанционную оплату плавучих заправок «Роснефти» для катеров и яхт в Санкт-Петербурге Материал редакции

Топливо можно оплатить через одно из приложений компании, не посещая станцию.

  • Заправку гидроциклов, прогулочных катеров и яхт на плавучих станциях «Роснефти» в Санкт-Петербурге теперь можно оплатить через приложения «Яндекса», рассказали vc.ru в компании.
  • Чтобы получить услугу, капитану судна или владельцу гидроцикла нужно подплыть к станции и оплатить её через «Карты», «Навигатор» или «Заправки». На заправку идти не нужно.
  • Санкт-Петербург пока единственный город, где доступен этот сервис, отметили в «Яндексе». У «Роснефти» в этом городе пять плавучих заправочных станций. Компания будет обсуждать партнёрство с другими владельцами станций и изучит возможность подключения сервиса в Волгограде, Казани, Ростове-на-Дону и Москве.
  • В середине мая 2020 года «Яндекс» подключил к сервису «Заправки» свыше 3000 АЗС «Роснефти» — топливо можно оплачивать не выходя из машины. Всего дистанционная оплата доступна на 5500 АЗС. По данным компании, сервисом постоянно пользуются 900 тысяч водителей.
«Яндекс»

#новость #яндекс #роснефть

Галина Мубаракшина
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