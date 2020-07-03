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По программе поддержки бизнеса сервис также будет начислять гостям бонус — до €100 за бронирования, отменённые из-за пандемии.
Booking.com не будет брать с российских партнёров комиссию за повторное бронирование, если оно было отменено из-за пандемии. Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) договорилась о подключении отелей к международной программе сервиса Re-book campaign, рассказали vc.ru в организации.
В конце июня 2020 года Booking.com анонсировала программу для поддержки бизнеса. Компания будет начислять туристам бонус за повторное бронирование, отменённое из-за Covid-19: 15% от стоимости, но не больше €100. Бонус придёт на кошелёк пользователя в Booking.com. При этом сервис не будет взимать с партнёров комиссию, подчеркнули в компании.
В зарубежных странах программа начала действовать 24 июня 2020 года, в России она стартует в конце июля — начале августа при условии отсутствия ограничений правительства, уточнили vc.ru во ФРиО.
Повторное бронирование должно быть сделано до 31 декабря 2020 года, дата отъезда — не позднее 30 апреля 2021 года, уточнили в Booking.com. Программа распространяется на полностью или частично невозвратные бронирования. Они также должны отвечать следующим условиям:
На момент публикации заметки в Booking.com не ответили на вопросы vc.ru о конкретных датах начала программы и инвестициях в неё.
В начале 2020 года спрос на путешествия резко упал на фоне Covid-19. Например, в марте количество бронирований на Airbnb уменьшилось на 96% в Пекине, на 46% в Сеуле, на 41% в Риме, на 29% в Токио.
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