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Сервисы
Татьяна Боброва
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Mail.ru Group получит 18,31% образовательного сервиса SkillFactory Материал редакции

У группы уже есть образовательные проекты — доли в GeekBrains, Skillbox и «Алгоритмике».

5 комментариев
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Mail.ru Group инвестирует в образовательный онлайн-сервис SkillFactory в обмен на долю в 18,31% и опцион на покупку дополнительных акций. Об этом vc.ru рассказали в компании и подтвердил сооснователь и гендиректор сервиса Александр Ерошкин.

Основатели и топ-менеджмент SkillFactory останутся акционерами и продолжат управлять компанией, уточнили в Mail.ru Group. Сумму сделки и её детали стороны не раскрывают.

В начале июня 2020 года стало известно, что группа получила в залог 40,4% в SkillFactory, принадлежащие Ерошкину. По данным «Контур.Фокус», сейчас Ерошкину принадлежит около 39,8% в компании, ещё 39,8% и 9,3% сооснователям Александру Турилину и Павлу Астафурову соответственно, 5,7% — бывшему совладельцу «Нетология-групп» Максиму Древалю, 2% — у Mail.ru Group.

SkillFactory работает с 2016 года и специализируется на обучении в сферах data science, big data, программировании и анализе данных. В 2019 году выручка компании, по собственным данным, составила 185 млн рублей.

Исходя из данных по выручке, управляющий партнёр Leta Capital Александр Чачава в июне в беседе с «Коммерсантом» оценивал весь актив в сумму до $30 млн (около 2,1 млрд рублей).

Для Mail.ru Group это не первый образовательный актив: в 2016 году группа выкупила контроль в онлайн-платформе для программистов GeekBrains, а в конце 2019 года увеличила свою долю до контрольной в Skillbox. Также компания инвестировала в разработчика курсов по программированию для детей «Алгоритмика».

Выручка образовательного сегмента за первый квартал 2020 года выросла «в трёхзначных числах» год к году, утверждают в Mail.ru Group, и составила 738 млн рублей.

#новость #mailrugroup #skillfactory

Татьяна Боброва
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5 комментариев
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Евгений Дроздов

5

У мэйла столько образовательных проектов. Очень хочется надеяться, что там не учат делать такое же говнище как сам мэйл.

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Ivan Kalinin

Евгений
2

Из того, что видел я , именно такое говнище они и учат делать ) Курсы типа "Директор по маркетингу с нуля" и прочая ересь.

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Ivano Digital

Евгений
0

SkillFactory запущен школьниками. Это просто конспекты с WikiPedia.

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Yury Kotov

1

Ну мы уже на низком старте закупиться акциями

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Степан Фадеев

1

Пошёл разгон акций. Вторая новость про mail.ru

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