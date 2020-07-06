У группы уже есть образовательные проекты — доли в GeekBrains, Skillbox и «Алгоритмике».

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Mail.ru Group инвестирует в образовательный онлайн-сервис SkillFactory в обмен на долю в 18,31% и опцион на покупку дополнительных акций. Об этом vc.ru рассказали в компании и подтвердил сооснователь и гендиректор сервиса Александр Ерошкин.

Основатели и топ-менеджмент SkillFactory останутся акционерами и продолжат управлять компанией, уточнили в Mail.ru Group. Сумму сделки и её детали стороны не раскрывают.

В начале июня 2020 года стало известно, что группа получила в залог 40,4% в SkillFactory, принадлежащие Ерошкину. По данным «Контур.Фокус», сейчас Ерошкину принадлежит около 39,8% в компании, ещё 39,8% и 9,3% сооснователям Александру Турилину и Павлу Астафурову соответственно, 5,7% — бывшему совладельцу «Нетология-групп» Максиму Древалю, 2% — у Mail.ru Group.

SkillFactory работает с 2016 года и специализируется на обучении в сферах data science, big data, программировании и анализе данных. В 2019 году выручка компании, по собственным данным, составила 185 млн рублей.

Исходя из данных по выручке, управляющий партнёр Leta Capital Александр Чачава в июне в беседе с «Коммерсантом» оценивал весь актив в сумму до $30 млн (около 2,1 млрд рублей).

Для Mail.ru Group это не первый образовательный актив: в 2016 году группа выкупила контроль в онлайн-платформе для программистов GeekBrains, а в конце 2019 года увеличила свою долю до контрольной в Skillbox. Также компания инвестировала в разработчика курсов по программированию для детей «Алгоритмика».