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Сервисы
Лиана Липанова
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Mail.ru Group объявила о сотрудничестве с Amazon Web Services и запуске совместного облачного сервиса Материал редакции

Мультиклауд, включающий сервисы Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и Alibaba Cloud, в России с 2019 года предлагает и Selectel.

  • Mail.ru Cloud Solutions (MCS, входит в Mail.ru Group) и Amazon Web Services (AWS) договорились о сотрудничестве: они предложат россиянам мультиклауд, то есть единый доступ к облачным сервисам и решениям одновременно обеих компаний, рассказали «Коммерсанту» в Mail.ru Group.
  • Выручка между компаниями будет делиться в зависимости от потребления решений каждой платформы, уточняет газета.
  • AWS лидер рынка по глобальной выручке — 32,4%, или $9,8 млрд в четвёртом квартале 2019 года, следует из данных Canalys. Но в России услуги сервиса представлены ограничено из-за того, что ближайший дата-центр компании находится в немецком Франкфурте-на-Майне, напоминает «Коммерсантъ». По закону персональные данные россиян должны храниться на серверах на территории России.
  • «Партнёрство с MCS поможет глобальным заказчикам AWS беспрепятственно выходить на российский рынок, соблюдая при этом все требования локального законодательства, а российские клиенты MCS получат возможность быстро масштабироваться на зарубежных рынках», — объяснил представитель Mail.ru Group.
  • Оценить долю Mail.ru Group на рынке облачных сервисов сложно, так как компания не раскрывает данные, говорит аналитик iKS-Consulting Станислав Мирин. По его словам, сейчас крупнейшим реселлером услуг зарубежных облачных провайдеров, включая Microsoft и Google, в России выступает Softline — занимает около 7% рынка.
  • Облачный сервис в виде «мультиклауда» на российском рынке с начала 2019 года предлагает и Selectel. Провайдер предоставляет сервисы Selectel, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и Alibaba Cloud.

#новость #mailrugroup #amazon

Лиана Липанова
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badResistor

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Amazon...

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Yury Kotov

0

Это поможет открыть заблокированные иностранные сайты и сервисы?

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Sergey Khabibullin

Yury
1

Нет. Но в целом это хорошо тем, что нормальные облака появятся в России, и будут пригодны для использования без нарушения закона о персональных данных.

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Евгений Широков

Sergey
0

В связке с mail.ru это выглядит как анекдот

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RiveSolutions

0

Лучше бы амазон цены опустили на сервисы для российского рынка. А то под наши нужды 1000$ ежемесячно списывается.

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Юрий Белоножкин

RiveSolutions
0

Либо можно оптимизировать, либо реальное железо обошлось бы ещё дороже.

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