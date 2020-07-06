Мультиклауд, включающий сервисы Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и Alibaba Cloud, в России с 2019 года предлагает и Selectel.
- Mail.ru Cloud Solutions (MCS, входит в Mail.ru Group) и Amazon Web Services (AWS) договорились о сотрудничестве: они предложат россиянам мультиклауд, то есть единый доступ к облачным сервисам и решениям одновременно обеих компаний, рассказали «Коммерсанту» в Mail.ru Group.
- Выручка между компаниями будет делиться в зависимости от потребления решений каждой платформы, уточняет газета.
- AWS лидер рынка по глобальной выручке — 32,4%, или $9,8 млрд в четвёртом квартале 2019 года, следует из данных Canalys. Но в России услуги сервиса представлены ограничено из-за того, что ближайший дата-центр компании находится в немецком Франкфурте-на-Майне, напоминает «Коммерсантъ». По закону персональные данные россиян должны храниться на серверах на территории России.
- «Партнёрство с MCS поможет глобальным заказчикам AWS беспрепятственно выходить на российский рынок, соблюдая при этом все требования локального законодательства, а российские клиенты MCS получат возможность быстро масштабироваться на зарубежных рынках», — объяснил представитель Mail.ru Group.
- Оценить долю Mail.ru Group на рынке облачных сервисов сложно, так как компания не раскрывает данные, говорит аналитик iKS-Consulting Станислав Мирин. По его словам, сейчас крупнейшим реселлером услуг зарубежных облачных провайдеров, включая Microsoft и Google, в России выступает Softline — занимает около 7% рынка.
- Облачный сервис в виде «мультиклауда» на российском рынке с начала 2019 года предлагает и Selectel. Провайдер предоставляет сервисы Selectel, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и Alibaba Cloud.
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badResistor
Amazon...
Yury Kotov
Это поможет открыть заблокированные иностранные сайты и сервисы?
Sergey KhabibullinYury
Нет. Но в целом это хорошо тем, что нормальные облака появятся в России, и будут пригодны для использования без нарушения закона о персональных данных.
Евгений ШироковSergey
В связке с mail.ru это выглядит как анекдот
RiveSolutions
Лучше бы амазон цены опустили на сервисы для российского рынка. А то под наши нужды 1000$ ежемесячно списывается.
Юрий БелоножкинRiveSolutions
Либо можно оптимизировать, либо реальное железо обошлось бы ещё дороже.