Apple заблокировала аккаунты разработчиков из России и Беларуси в рекламном сервисе Search Ads

Запуск рекламных кампаний для россиян недоступен с марта 2022 года. Разработчики получили письма о том, что с 15 августа 2024 года им не доступны рекламные инструменты Apple Search Ads, сообщил Telegram-канал iOS Dev.В ответ на поданную апелляцию компания заявила, что отключает разработчиков, приложения которых «имеют страной происхождения Россию или Беларусь».Apple ссылается на пункт соглашения, в котором говорится, что любая из сторон может прекратиться сотрудничество в любой момент без объяснения причин.В марте 2022 года Apple приостановила запуск рекламных кампаний через Search Ads в России.Изображение iOS Dev12 августа 2024 года Google сообщила, что отключит сервис контекстной рекламы AdSense для всех пользователей из России. Владельцы сайтов и YouTube-блогеры полностью потеряют доступ к программе монетизации.В заметку внесено уточнение: запуск рекламных кампаний через Apple Search Ads в России недоступен с марта 2022 года.#новости #apple
Нельзя, чтобы Госдума оставила этот акт агрессии без внимания. Надо дать Apple жесткий ответ - изъять айфоны россиян и замедлить доступ к iCloud.
Слушайте, ну давайте говорить серьёзно. Если вы и вправду либералы, то вы не должны поддерживать акты нарушения прав и свобод россиян. Потому что иначе вы становитесь точно такими же упоротыми ватниками, просто со стороны Запада. 💁♀️
Впрочем, даже если забыть про весь этот либерализм, действия Запада ведь и вправду идиотичны. Наказывая всех россиян - они своими же руками создают себе проблему в виде гигантской КНДР №2. Ну разумеется нельзя было чесать всех россиян под одну гребёнку. А западные продукты надо было использовать для антивоенной пропаганды: в аккаунтах, на сайтах, на каждой банке кока-колы и т.д. 💁♀️
Я считаю использование вражьего яблока должно стать уголовно наказуемым, а следить за этим должна вновь созданная цифровая полиция, которая будет преследовать не только преступления в области яблочного гнета, но и цифровой морали и православного кода.
Готов возглавить департамент южных территорий со штаб квартирой в Сочи.
Как тогда Медведев будет свои алкопосты строчить? 😂
Сначала обязать мобильных операторов отключить звонки и смс на айфонах
Просто интересно...А если бы вам апл написало письмо с предложением лизнуть им ладошку, поднесенную к вашему рту, и лично вам стали бы доступны все сервисы. Лизнули бы? Да или нет?
Хех, не исключено что в обозримом будущем так и будет