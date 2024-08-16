Epic Games запустила свой магазин Epic Games Store на iOS в ЕС

После нескольких лет споров с Apple.Магазин Epic Games Store, в том числе с игрой Fortnite, запустился для Android-устройств по всему миру, для iOS — в Евросоюзе. Как пишет The Verge, компания уже ведёт переговоры с другими разработчиками и в декабре 2024 года планирует добавить сторонние игры.Запуск на iOS стал возможен благодаря закону о цифровых рынках (DMA) — в начале 2024 года Apple объявила, что разрешит использовать сторонние магазины iOS-приложений в ЕС.В июле компания одобрила запуск магазина iOS-приложений от Epic Games. Разработчик тогда указывал, что Apple дважды отклоняла заявку, ссылаясь на схожесть кнопки «Установить» в его интерфейсе с аналогичной в App Store.В марте 2024 года Epic Games рассказала, что Apple отключила её аккаунт разработчика, через который компания хотела запустить свой магазин iOS-приложений в ЕС. После жалобы в Еврокомиссию Apple обязалась восстановить аккаунт.Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений в 2020 году. Это произошло после того, как Epic Games анонсировала возможность оплаты покупок в обход App Store — без необходимости платить комиссию. Так же поступила Google.Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. Тот не признал Apple монополистом, а Google — признал.Источник: Epic Games#новости #apple #epicgames
Epic Games пытается всё навязать свою политику во всём мире. Боже, пусть пиарят свою
Форточку для отсталых и не лезут в каждую щель чтобы заработать ещё больше. При этом прикрываясь благами намерениями (типа всё ради разработчиков). Сами чуть разработчиков Fortnite не похоронил после релиза, но спасение пришло с КБ.
но спасение пришло с КБКрасное и Белое в смысле?
А жрать 30% комиссии с каждого платежа это адекватно? Схуяли Apple/Google решили, что у них треть в любом бизнесе?
Так что пусть Apple не прикрывается благими намерениями, что хотят оградить пользователь от хуй пойми чего. Все дело в бабле, ахуенная кормушка же, че нет?
Как же блядей корёжит от гигачада мистера Свини
Капитализм подобен ядерной реакции, если он под надежным контролем общества (в данном случае в лице чиновников ЕС), то нет эффективнее экономической системы!
Если контроль утерян (монополии захватывают всё как в РФ), то катастрофа неизбежна...
Ага, а вместе с контролем вы получаете неэффективную экономическую систему со стагнирующей экономикой и ростом в 0-1% ввп в год, потому что евросовок пытается зарегулировать всё, до чего у него дотянутся руки
Дихотомия ложная. Оба сценария говно