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Alexander Gornyi
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Стартапы недели: электронный секретарь для врача, отзывы для офлайн-бизнеса и покупка автомобиля в онлайне

На этой неделе в «Стартапе дня» были три обычных стартапа и один корпоративный.

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  • Российский Adapty — набор инструментов для разработчиков приложений с подписками.
  • БКС рекламирует надежные инвестиции с 15% доходностью в долларах. Разбираюсь, что это значит на самом деле.
  • Американский Citizen в прямом эфире показывает на карте преступления.
  • Американский Imperfect Foods продает по подписке некрасивые овощи.
  • Самый популярный пост в Instagram — о том, что такое хороший Product Manager в 2020 году.
  • 20 июля стартует курс об инвестициях в проекты вокруг искусственного интеллекта.

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Xiaodian, Meet for Charity, Kidbox и DeepL совсем без новостей, а Clover Health, Copper Cow Coffee, Clark и GrubMarket без новостей растут.

Podium

Американский Podium выпрашивал отзывы для клиентов офлайн-бизнеса. После визита в автосалон или к стоматологу клиент получает SMS в стиле: «Привет, Джон, спасибо, что нам удалось тебе помочь, будет очень приятно, если ты оставишь о нас отзыв, вот ссылка». Клик, и Джон оказывается на странице с вопросом «ты хочешь оставить отзыв на Google-картах?»

Если ответ отрицательный, предложение меняется на Facebook, ещё раз нет — вылезает уже какой-нибудь специфический для этого бизнеса агрегатор.

За годы после запуска проект усложнился, сейчас к изначальной функциональности добавился ещё «мультиканальный мессенджер» — инструмент для ответов через любой сервис коммуникации, там же ещё и платежка.

По показателям стартап летит, в апреле Podium привлек $125 млн по оценке $1,5 млрд. Пиар тогда говорил об ARR $100 млн.

Lexop

Канадский Lexop подтверждает доставку электронных писем должникам от кредиторов и коллекторов. В обычной email-переписке отправка ничего не значит, письма теряются по тысяче причин.

Lexop следит за SMTP-статусами отправления, просит получателя кликнуть по ссылке и подтвердить прочтение и готов свидетельствовать для суда: вот это письмо пришло, а это даже читали.

В январе стартап привлек раунд в $1,8 млн — для него сумма значимая.

Agentology

Американский Agentology создал для риелторов тренированный колл-центр с хорошими скриптами, быстрым дозвоном и перезвоном, удобной CRM, в которой все видно и ничего не теряется. Второй их сервис — реферальная программа.

Иногда агент не хочет работать с пришедшим к нему клиентом, причина бывает любой — от планируемого отпуска до нежелания ездить далеко. Стартап предлагает не выкидывать такие лиды в корзину, а передавать другим риелторам в системе.

В этом году Agentology переименовался — теперь он Verse и работает не только с риелторами, но и с компаниями других отраслей, перепродавать лиды и быстро поднимать трубку полезно всем.

Suki.ai

Американский Suki.ai — электронный секретарь для врача. Доктор разговаривает с пациентом, а автомат сразу заполняет медкарту, защищает человека от бумажной волокиты.

В марте стартап привлек $20 млн инвестиций.

Dote

Американский Dote делал Stories о шоппинге, всё как везде, но только о покупках.

Проект закрыт.

Carwow

Английский «Стартап дня» carwow помогает купить новый автомобиль. Клиент выбирает в каталоге модель, указывает параметры комплектации и цвет, и его заявка отправляется дилерам. Те прикидывают, сколько могут сбросить с каталожной цены, и отправляют офферы: «минус 2000 фунтов, коврик в подарок, но оплатить надо до конца квартала».

Пользователь выбирает самый вкусный, ещё слегка торгуется и едет за новой машиной. Carwow получает комиссию с дилера. В принципе процесс, как в офлайне, только покупатель все время на диване сидит, а не по душному городу шляется.

В августе стартап привлек раунд в 25 млн фунтов стерлингов. Для него не так уж много, но всё равно приятно.

Полностью «Стартап дня» можно читать в Facebook, Telegram, «Дзене», «ВКонтакте» или на сайте. Посты о бизнесе без привязки к конкретным стартапам попадают в Instagram.

#стартапдня

Alexander Gornyi
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