Разработчик ПО для маркетологов Hubspot отключит аккаунты пользователей из России — с 12 сентября 2024 года

В связи с санкциями Минфина США.Об этом Hubspot сообщил в почтовой рассылке. Письмо есть у vc.ru — его предоставил корпоративный пользователь сервисов Hubspot.В сообщении говорится, что с 12 сентября компания будет обязана прекратить оказание услуг клиентам, партнёрам и пользователям из России. Она отключит такие аккаунты и заблокирует доступ к своим сервисам на территории России. Поддержку приложений в российских версиях магазинов также приостановят.Разработчик советовал заранее изучить инструкцию по импорту данных и контента. Вопросы можно направить менеджеру или в техподдержку.Компания собеседника vc.ru зарубежная — сотрудники в России не проживают. Он допускает, что причиной, по которой Hubspot прислал сообщение, стало то, что один из работников зашёл в корпоративный аккаунт, пока временно пребывал в России.Источник фото: TechCrunchРанее ограничения для россиян ввёл сервис для совместной работы Miro. Он тоже отключит их аккаунты с 12 сентября 2024 года — также из-за санкций.Полина ЛааксоПраво12 июняСША запретят оказывать России ряд ИТ-услуг, связанных с ПО для корпоративного управления и проектирования Минфин подчеркнул: меры направлены против российского военно-промышленного комплекса, а не простых граждан.#hubspot #новости
Мы много лет внедряли HubSpot в России. Кончилось всё тем, что мы переписали всё, что там есть, на нормальных инструментах. Ещё ДО того, как. Так что, если вам нужен импорто-заместитель Хабспота, обращайтесь!
Только выиграли получается 🧐
Сколько ни искала аналоги Хабспота в России, так и не нашла. Как вы называетесь?
вы уже продаете свои решения? или пока используете в компании, но готовы продавать в частном порядке, если будет запрос?
Я уже устал постить картинку со смеющимся путиным
вот и хорошо, а то глаза уже болят
А я анекдот вспомнил.
Вовочка пошел с экскурсией на стройку. Учитель говорит:
- надевайте каски
- зачем, спрашивает вовочка
- случай был. Мальчик не надел каску, а девочка надела. На них камни упали, и мальчик умер, а девочка засмеялась и убежала.
На что вовочка говорит
- знаю я эту девочку она до сих пор бегает и смеётся.
Вот и путин все смеется и смеется. А его усатый подлизун пезков его моцк нахваливает