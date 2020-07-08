Опция позволяет видеть реакции участников беседы и замечать, кто говорит.

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Microsoft анонсировала несколько обновлений для корпоративного сервиса Teams, пишет The Verge.

Во время звонков пользователи смогут включать «коллективный» режим — тогда все участники беседы отображаются на едином фоне, например, в зале или кафе. Опция будет полезна, например, когда говорят несколько человек и нужно следить за реакцией слушателей.

Режим поддерживает до 49 участников и станет доступен всем пользователям к августу 2020 года.

Microsoft Teams

Сервис также анонсировал видеофильтры, чтобы улучшать качество собственного видео, и субтитры — чтобы можно было слушать выступления на иностранном языке.

Участники звонков смогут добавлять в чате эмоджи и использовать автоматические ответы — программа будет предлагать заготовки сообщений исходя из контекста беседы, добавляет The Verge.

В скором времени Teams сможет поддерживать звонки с участием до 1000 человек и презентации с участием до 20 тысяч зрителей. Большинство новых опций станут доступны в 2020 году, отмечает издание.