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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Microsoft добавила в Teams режим коллективной трансляции — сервис «собирает» участников беседы на одном фоне Материал редакции

Опция позволяет видеть реакции участников беседы и замечать, кто говорит.

5 комментариев
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Microsoft анонсировала несколько обновлений для корпоративного сервиса Teams, пишет The Verge.

Во время звонков пользователи смогут включать «коллективный» режим — тогда все участники беседы отображаются на едином фоне, например, в зале или кафе. Опция будет полезна, например, когда говорят несколько человек и нужно следить за реакцией слушателей.

Режим поддерживает до 49 участников и станет доступен всем пользователям к августу 2020 года.

Microsoft Teams

Сервис также анонсировал видеофильтры, чтобы улучшать качество собственного видео, и субтитры — чтобы можно было слушать выступления на иностранном языке.

Участники звонков смогут добавлять в чате эмоджи и использовать автоматические ответы — программа будет предлагать заготовки сообщений исходя из контекста беседы, добавляет The Verge.

В скором времени Teams сможет поддерживать звонки с участием до 1000 человек и презентации с участием до 20 тысяч зрителей. Большинство новых опций станут доступны в 2020 году, отмечает издание.

Microsoft Teams

#microsoftteams

Галина Мубаракшина
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Ilya Brin

2

💡Топовые ВУЗы должны увидеть в этом возможность - 24/7 вести лекции за символическую плату в обмен на знания и диплом ведущего Универа.

MGIMO finished - online course🤘

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Ваня Молоток

1

Миллениалы изобрели Nintendo Club

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Светлана Завацкая

1

Идея хорошая, мне нравится, будет казаться, что все рядом находятся. Только нужно было раньше выпускать, уже бы неплохо заработали

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Laugh Radiant

0

Забавно ))

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Алексей Колдашев

0

Когда они добавят цитирование в десктоп версию?

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