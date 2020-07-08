Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Опция позволяет видеть реакции участников беседы и замечать, кто говорит.
Microsoft анонсировала несколько обновлений для корпоративного сервиса Teams, пишет The Verge.
Во время звонков пользователи смогут включать «коллективный» режим — тогда все участники беседы отображаются на едином фоне, например, в зале или кафе. Опция будет полезна, например, когда говорят несколько человек и нужно следить за реакцией слушателей.
Режим поддерживает до 49 участников и станет доступен всем пользователям к августу 2020 года.
Сервис также анонсировал видеофильтры, чтобы улучшать качество собственного видео, и субтитры — чтобы можно было слушать выступления на иностранном языке.
Участники звонков смогут добавлять в чате эмоджи и использовать автоматические ответы — программа будет предлагать заготовки сообщений исходя из контекста беседы, добавляет The Verge.
В скором времени Teams сможет поддерживать звонки с участием до 1000 человек и презентации с участием до 20 тысяч зрителей. Большинство новых опций станут доступны в 2020 году, отмечает издание.
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MGIMO finished - online course🤘
Идея хорошая, мне нравится, будет казаться, что все рядом находятся. Только нужно было раньше выпускать, уже бы неплохо заработали
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