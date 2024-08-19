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vc.ru
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Артур Томилко
Сервисы

VK запустила бета-версию сервиса «VK Доска» — аналога Miro

Ограничений на количество досок для совместной работы нет, как и на количество участников.

  • Пользователям доступно «виртуальное интерактивное пространство» для создания масштабируемых «умных» досок, рассказали в VK.
  • На них можно добавлять текст, изображения, фигуры, стикеры, ссылки и другие элементы, а также «устанавливать таймер для продуктивной работы в строго отведённое время».
  • «VK Доска» поддерживает совместную работу. Ограничений на количество участников и число создаваемых досок нет. В ближайшее время пользователи смогут перенести данные из «других сервисов», отметили в компании. Каких именно — не уточнили.
Изображение VK
Изображение VK
  • В августе 2024 года сервис для совместной работы Miro сообщил, что с 12 сентября отключит аккаунты пользователей из России и Беларуси. Работу российского офиса и продажи в стране компания остановила ещё в марте 2022-го.
  • 16 августа источник «Интерфакса» рассказал, что над созданием аналога Miro также работает «Яндекс». По его словам, сервис может стать частью офисного пакета «Яндекс 360».
  • Онлайн-доска для совместной работы с 2021 года есть в Figma. Пользователи могут добавлять стикеры и другие элементы, рисовать и оставлять реакции в виде эмодзи.

#новости #vk #miro

2828
33
78
78 комментариев
Said Gadzhiev

МТС Доска, ВК Доска, Тинькофф Доска. И каждый видит данные твоей доски.

18
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hydbgbzFjnfdhnwzFghnzNmhxz3588

И данные стекаются в общую ГИС Доска

35
1
1
1
Ответить
Евгений Кирьянов

Да кому эти неструктурированные данные нужны.

2
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Maxim Korobov

Тинькофф Доска - можно ссылку на сервис?

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Бизнес Диссидент

Доска - два соска 🥱

1
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Невкусно и грустно

СберДоска

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Станислав Маркин

Дуров, верни доску!

10
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