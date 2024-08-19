VK запустила бета-версию сервиса «VK Доска» — аналога Miro

Ограничений на количество досок для совместной работы нет, как и на количество участников.Пользователям доступно «виртуальное интерактивное пространство» для создания масштабируемых «умных» досок, рассказали в VK.На них можно добавлять текст, изображения, фигуры, стикеры, ссылки и другие элементы, а также «устанавливать таймер для продуктивной работы в строго отведённое время».«VK Доска» поддерживает совместную работу. Ограничений на количество участников и число создаваемых досок нет. В ближайшее время пользователи смогут перенести данные из «других сервисов», отметили в компании. Каких именно — не уточнили.Изображение VKВ августе 2024 года сервис для совместной работы Miro сообщил, что с 12 сентября отключит аккаунты пользователей из России и Беларуси. Работу российского офиса и продажи в стране компания остановила ещё в марте 2022-го.16 августа источник «Интерфакса» рассказал, что над созданием аналога Miro также работает «Яндекс». По его словам, сервис может стать частью офисного пакета «Яндекс 360».Онлайн-доска для совместной работы с 2021 года есть в Figma. Пользователи могут добавлять стикеры и другие элементы, рисовать и оставлять реакции в виде эмодзи.#новости #vk #miro
МТС Доска, ВК Доска, Тинькофф Доска. И каждый видит данные твоей доски.
И данные стекаются в общую ГИС Доска
Да кому эти неструктурированные данные нужны.
Тинькофф Доска - можно ссылку на сервис?
Доска - два соска 🥱
СберДоска
Дуров, верни доску!