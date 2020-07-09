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Сервисы
Лиана Липанова
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«Билайн» запустил сервис мобильных онлайн-опросов для малого и среднего бизнеса по цене от 10 тысяч рублей Материал редакции

Сервис позволит бизнесу проводить автоматизированные опросы среди пользователей мобильного приложения «Мой Билайн».

2 комментария
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«Билайн Бизнес» запустил сервис «Мобильные опросы» на платформе для малого и среднего бизнеса «Билайн.Продвижение», рассказал vc.ru представитель компании. Сервис позволит бизнесу проводить автоматизированные опросы среди пользователей мобильного приложения «Мой Билайн».

Респондент получает предложение пройти опрос в приложении, нажимает кнопку «Пройти опрос», а затем отвечает на вопросы анкеты. Настроить таргетинг можно более чем по 700 параметрам, включая предполагаемые интересы пользователей, доход, географическое положение и другие.

При этом клиенту не понадобится собственная база, не нужно будет доплачивать за услуги интервьюеров или за обзвон, объяснили в компании. У оператора примерно 55 млн контактов, говорит представитель «Билайна».

Минимальный бюджет на опрос — 10 тысяч рублей, по 100 рублей за анкету. Такое предложение включает составление анкеты из 10 вопросов, обработку и предоставление отчёта со 100 анкетами. До конца июля оператор предлагает скидку в 10%.

Маркетологи-аналитики компании помогут заказчику сформулировать вопросы для анкеты и правильно понять полученные результаты. Аналитический отчёт с графическими приложениями, выводами и рекомендациями в форматах PDF или Excel появится в личном кабинете клиента в течение 72 часов после опроса, добавили в «Билайне».

Похожую услугу быстрых опросов для малого бизнеса в ноябре 2019 года добавил сервис для маркетинговых исследований «Яндекс.Взгляд». Настроить опрос среди посетителей сайтов в рекламной сети «Яндекса» можно меньше чем за 10 минут, минимальная цена — 1500 рублей за 100 анкет.

#новость #билайн

Лиана Липанова
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Maxim Medvedev

2

Ненавижу, блин, опросники ©

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Evgeny Boyko

Maxim
0

И пресс-релизы

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Ivano Digital

1

А пользователям это надо?

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Светослав Димитров

0

Звучит как удобный инструмент. Правда разница в цене с Яндекс Взглядом вызывает вопросы.

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Asker Askerov

–2

Прекрасно.
Чем больше возможностей для маркетолога, тем лучше. Тыща благодарностей.

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