Сервис позволит бизнесу проводить автоматизированные опросы среди пользователей мобильного приложения «Мой Билайн».

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«Билайн Бизнес» запустил сервис «Мобильные опросы» на платформе для малого и среднего бизнеса «Билайн.Продвижение», рассказал vc.ru представитель компании. Сервис позволит бизнесу проводить автоматизированные опросы среди пользователей мобильного приложения «Мой Билайн».

Респондент получает предложение пройти опрос в приложении, нажимает кнопку «Пройти опрос», а затем отвечает на вопросы анкеты. Настроить таргетинг можно более чем по 700 параметрам, включая предполагаемые интересы пользователей, доход, географическое положение и другие.

При этом клиенту не понадобится собственная база, не нужно будет доплачивать за услуги интервьюеров или за обзвон, объяснили в компании. У оператора примерно 55 млн контактов, говорит представитель «Билайна».

Минимальный бюджет на опрос — 10 тысяч рублей, по 100 рублей за анкету. Такое предложение включает составление анкеты из 10 вопросов, обработку и предоставление отчёта со 100 анкетами. До конца июля оператор предлагает скидку в 10%.

Маркетологи-аналитики компании помогут заказчику сформулировать вопросы для анкеты и правильно понять полученные результаты. Аналитический отчёт с графическими приложениями, выводами и рекомендациями в форматах PDF или Excel появится в личном кабинете клиента в течение 72 часов после опроса, добавили в «Билайне».