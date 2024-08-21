Microsoft ограничит российским компаниям доступ к некоторым облачным подпискам — Softline

Со 2 сентября 2024 года.Ограничения коснутся всех юрлиц, зарегистрированных в России, с лицензиями Enterprise и CSP. Исключение сделают только для мультинациональных компаний (MNC), которые принадлежат нероссийским юрлицам или контролируются ими, говорится в рассылке, полученной Softline. Её цитируют «РИА Новости» и «Хабр».Последнее пишет, что «пока» речь идёт о пакетах услуг Microsoft 365 и Office 365, но точного списка продуктов нет.Softline запросила у корпорации как перечень подписок, так и другие разъяснения: когда отключат доступ к данным в облаке, касаются ли ограничения соглашений LSP и CSP, а также какими документами можно подтвердить статус MNC.Источник фото: TechCrunchВ марте 2022 года Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. С конца сентября 2023 года перестала продлевать лицензии российским компаниям.15 марта 2024 года РБК со ссылкой на рассылку Microsoft писало, что корпорация закроет юрлицам из России доступ к облачным сервисам — с 20 марта 2024 года. 18 марта Softline сообщила, что Microsoft обсуждает возможность перенести ввод ограничений.В мае, вновь по данным Softline, Microsoft начала останавливать подписки российских компаний на облачные продукты Power BI, Visio и Project.Полина ЛааксоПраво12 июняСША запретят оказывать России ряд ИТ-услуг, связанных с ПО для корпоративного управления и проектирования Минфин подчеркнул: меры направлены против российского военно-промышленного комплекса, а не простых граждан.#новости #microsoft
Кстати если кому надо, есть бесплатная замена офиса:
LibreOffice (бесплатно)
OpenOffice (бесплатно)
OnlyOffice (бесплатно с ПК)
WPS (китайский офис, вроде тоже есть бесплатная версия)
Р7 (российский офис, платно)
Мой офис (российский разработчик, платно)
Только вся эта хуйня в госе не работает, потому что все сидят на ломанном ворде. Когда открываешь вордовский файл в либрофис (например) там такой пиздец творится в документе.
Лучше бы сфокусировались на связи. Там большой простор до сих пор, можно парализовать работу сотовой связи в рф. Например, убрать саппорт сертификации 4g частот клиентских устройств для всех операторов рф. Это заметная часть современной экономики и еще больше разгонит инфляцию
Крутяк. Напишите в саппорт майкрософта
Точного списка нет, вырубать будут рандомно.
Штош, наблюдаем.
ну, не надо так радикально