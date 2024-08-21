Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Крипто
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Путешествия
Карьера
Маркетплейсы
Мнения
Техника
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Сервисы

Microsoft ограничит российским компаниям доступ к некоторым облачным подпискам — Softline

Со 2 сентября 2024 года.

  • Ограничения коснутся всех юрлиц, зарегистрированных в России, с лицензиями Enterprise и CSP. Исключение сделают только для мультинациональных компаний (MNC), которые принадлежат нероссийским юрлицам или контролируются ими, говорится в рассылке, полученной Softline. Её цитируют «РИА Новости» и «Хабр».
  • Последнее пишет, что «пока» речь идёт о пакетах услуг Microsoft 365 и Office 365, но точного списка продуктов нет.
  • Softline запросила у корпорации как перечень подписок, так и другие разъяснения: когда отключат доступ к данным в облаке, касаются ли ограничения соглашений LSP и CSP, а также какими документами можно подтвердить статус MNC.
Источник фото: <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Ftechcrunch.com%2F2019%2F05%2F29%2Fmicrosoft-hints-at-a-new-modern-operating-system-designed-to-support-different-form-factors%2F&amp;psig=AOvVaw34Y7XY_00R-97Lyr2D_H6I&amp;ust=1724323871058000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBcQjhxqFwoTCMDcgpD1hYgDFQAAAAAdAAAAABAK" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">TechCrunch</a>
Источник фото: TechCrunch
  • В марте 2022 года Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. С конца сентября 2023 года перестала продлевать лицензии российским компаниям.
  • 15 марта 2024 года РБК со ссылкой на рассылку Microsoft писало, что корпорация закроет юрлицам из России доступ к облачным сервисам — с 20 марта 2024 года. 18 марта Softline сообщила, что Microsoft обсуждает возможность перенести ввод ограничений.
  • В мае, вновь по данным Softline, Microsoft начала останавливать подписки российских компаний на облачные продукты Power BI, Visio и Project.
Полина Лааксо
Право
США запретят оказывать России ряд ИТ-услуг, связанных с ПО для корпоративного управления и проектирования

Минфин подчеркнул: меры направлены против российского военно-промышленного комплекса, а не простых граждан.

Источник фото: «РИА Новости»

#новости #microsoft

22
11
11 комментариев
Алексей Таргет /Aleksey Target

Кстати если кому надо, есть бесплатная замена офиса:
LibreOffice (бесплатно)
OpenOffice (бесплатно)
OnlyOffice (бесплатно с ПК)
WPS (китайский офис, вроде тоже есть бесплатная версия)
Р7 (российский офис, платно)
Мой офис (российский разработчик, платно)

1
Ответить
Микс из мусоровоза

Только вся эта хуйня в госе не работает, потому что все сидят на ломанном ворде. Когда открываешь вордовский файл в либрофис (например) там такой пиздец творится в документе.

Ответить
Курский соевый

Лучше бы сфокусировались на связи. Там большой простор до сих пор, можно парализовать работу сотовой связи в рф. Например, убрать саппорт сертификации 4g частот клиентских устройств для всех операторов рф. Это заметная часть современной экономики и еще больше разгонит инфляцию

Ответить
Виталий Кузнецов

Крутяк. Напишите в саппорт майкрософта

Ответить
Вадим Д.

Точного списка нет, вырубать будут рандомно.
Штош, наблюдаем.

Ответить
Курчатов
Ответить
Артемий Горлов

ну, не надо так радикально

Ответить