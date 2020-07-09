Изначально новый проект Basecamp должен был собрать в одном месте внутренние переписки компании и письма от партнёров, а не решать общие проблемы с почтой.

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Сервис Hey

Дизайнер Basecamp Джонас Доуни рассказал в блоге Signal v. Noise, как компания придумывала почтовый сервис Hey. Особенность инструмента — три главных раздела: письма для ответа, письма для прочтения и документы.

Идея

Изначально создатели Hey не планировали переизобретать электронную почту, пишет Доуни. Семь лет назад команда Basecamp заметила трудности с внешней коммуникацией.

Общение с юристами, поставщиками, СМИ было завязано на разных сотрудниках. Поэтому ни у кого не было полной картины дел и сложно было держать нужного человека в курсе.

Например, тяжело было сдать работу, если кто-то уходил в отпуск, — в лучшем случае сотрудник получал от этого коллеги беспорядочную кучу переадресованных писем.

Это контрастировало с тем, что общение внутри компании было аккуратно организовано в самом приложении Basecamp. Просить партнёров общаться лишь через это приложение было не очень разумным, а другого подходящего сервиса не нашлось.

Решив разобраться с этой проблемой, команда первым делом захотела усовершенствовать свой прошлый CRM-продукт Highrise. Однако его оказалось недостаточно, чтобы охватить все пользовательские сценарии.

Всем понятно, но я всё равно это скажу: изобретать новый продукт — адский вызов. Это самая сложная вещь из всех, что вы можете сделать как продуктовая команда. Есть миллион причин, почему это не сработает, и никаких гарантий на успех, поэтому весь проект — большая игра. Джонас Доуни дизайнер Basecamp и Hey

Создание прототипа

В мае 2018 года сооснователь Basecamp Джейсон Фрайд и Доуни занялись прототипом под кодовым названием Haystack. Они сразу проработали реальные ситуации взаимодействия с почтой. Для этого взяли запутанные цепочки писем вместе с внутренними чатами компании о них.

Доуни перестроил все беседы в исходные данные для прототипа и вместе с Фрайдом начал придумывать, как эти внутренние и внешние переписки могли бы выглядеть.

Постепенно они спроектировали папку «Входящие», потом разработали дополнительные функции. Команда сосредоточилась на болевых точках привычной почты, не обращая внимания, на то как она «обычно работает». Так команда могла бы воплотить своё идеальное видение.

Создатели Hey изучили множество идей, но они не сработали. Единственное, что поняли, — проект развился за пределы Highrise.

Препродакшн: вид ветки сообщений

Препродакшн: вид ветки с комментариями

Предпродакшн: ранняя версия «Входящих»

Реализация

К началу 2019 года команда начала реализовывать Hey. Разработчики взяли общий каркас прототипа, но продолжили оттачивать дизайн. Вместе с дизайнером Адамом Стоддардом они избавились от лишних функций в прототипе, сделав оформление минималистичнее.

Стоддарт также разработал цветовые палитры и градиенты для меню. Яркие акценты в интерфейсе, считает Доуни, придают Hey дружелюбную индивидуальность и вместе с тем не слишком броские.

Обновлённая версия ветки сообщений

Разделитель во «Входящих»

Стили меню

Цветовая палитра раннего меню

Ранняя страница Screener — раздела, где пользователь решает, хочет получать от нового адреса письма или нет

Добавление функций

Работу в команде, где каждый автономен, Доуни сравнивает с игрой в группе. «Один бросает идею, другой её развивает и переносит куда-то ещё, небольшие изменения превращаются в системы, и со временем остаются только лучшие задумки», — написал он.

К середине 2019 года над проектом работала уже вся компания. Какое-то время команды мобильной и веб-разработки перетягивали канат. У мобильной и веб-версий свои особенности, и каждый старался сделать так, чтобы сервис хорошо смотрелся на их платформе.

В итоге Hey превратился в гибридное веб-приложение, дизайнеры придумали разные методы оптимизации, чтобы интерфейс смотрелся одинаково хорошо и на телефоне, и на компьютере.

В начале 2020 года основа была готова: в Hey появились «Ответить позже», «Отложено» и канал с названием Slowbox (нынешний раздел The Feed, где пользователь может просматривать поток писем в развёрнутой ленте).

The Feed (прошлый Slowbox)

«Входящие» до того, как они скрепляются в ветку из сообщений по отдельным темам

Ранний дизайн iOS-приложения

Заключение

До запуска команда полировала Hey и пользовалась им сама, чтобы найти, чего не хватает сервису. В январе Доуни заметил, что письма с чеками, подтверждением операций, уведомлениями и рекламой, сложно собрать в одном месте. Так в Hey появился раздел Paper Trail («Бумажный след»).

В последние месяцы перед запуском дорабатывали выставление счетов, пробные версии, экспорт, настройки безопасности и пересылки писем.