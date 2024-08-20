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Полина Лааксо
Сервисы

Вслед за ICQ: мессенджер «Агент Mail.ru» завершил работу

Пользователей предупредили о закрытии в июле 2024 года.

  • VK повторила, что сосредоточится на развитии других сервисов — это «VK Мессенджер» и корпоративная платформа VK Workspace. Сегодня же она выпустила обновления для последней.
Интерфейс «Агент Mail.ru». Источник: <a href="https://hi-tech.mail.ru/review/13036-mail_ru_agent/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Hi-Tech Mail.ru</a>
Интерфейс «Агент Mail.ru». Источник: Hi-Tech Mail.ru
  • «Агент Mail.ru» запустили в 2003 году. Мессенджер поддерживал личные и групповые чаты, а также аудио- и видеозвонки.
  • В 2015 году «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что VK хочет объединить его с теперь уже закрытым сервисом ICQ, чтобы не тратиться на развитие двух идентичных проектов. В компании тогда подтвердили, что «процесс объединения идёт давно».
  • Аналитики сомневались, что объединение поможет VK увеличить аудиторию мессенджеров и «догнать конкурентов». Они считали, что для этого нужно полностью пересмотреть подход к продукту.
Полина Лааксо
Сервисы
Закрылся ICQ — сервис, который «пережил эпоху модемов и дискеток»

Мессенджер ICQ работал c 1996 года.

Источник: <a href="https://twitter.com/prostotak182/status/1805904730666787099" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Х</a>

#vk #новости #mailru

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58 комментариев
Севернее Северной Кореи

Прощай, уё...ще.

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1
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Antny Slmv

Я так понимаю, на скрине зафиксены 2 последних пользователя, они же техподдержка Агента и последний их рабочий диалог, потом оба вышли и выключили свет.

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new_comment

В 2015 году «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что VK хочет объединить его с теперь уже закрытым сервисом ICQ, чтобы не тратиться на развитие двух идентичных проектов.А не пора-ли, слить ВК и ОК, чтобы не тратиться на развитие двух идентичных проектов?

17
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Артур Маслов

разве что в унитаз

6
3
1
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Таир Бакиев

Там ещё "Мой Мир" имеется

2
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Владислав Тыщенко

а это уже постепенно делают

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Максим Исаев

На самом деле, как бы над ним не смеялись, много приятных воспоминаний с ним связано. Да и для своего времени был вполне себе неплох

12
1
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