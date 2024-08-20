Вслед за ICQ: мессенджер «Агент Mail.ru» завершил работу

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Прощай, уё...ще.
Я так понимаю, на скрине зафиксены 2 последних пользователя, они же техподдержка Агента и последний их рабочий диалог, потом оба вышли и выключили свет.
В 2015 году «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что VK хочет объединить его с теперь уже закрытым сервисом ICQ, чтобы не тратиться на развитие двух идентичных проектов.А не пора-ли, слить ВК и ОК, чтобы не тратиться на развитие двух идентичных проектов?
разве что в унитаз
Там ещё "Мой Мир" имеется
а это уже постепенно делают
На самом деле, как бы над ним не смеялись, много приятных воспоминаний с ним связано. Да и для своего времени был вполне себе неплох