В бета-версию WhatsApp* добавили ПИН-код для ограничения входящих

Функцию обнаружили в Android-приложении.Она находится в настройках «юзернейма» — после релиза можно будет с его помощью скрыть свой номер телефона. Последний продолжат видеть только те, у кого он уже был записан.Если установить ПИН-код, то, не зная его, пользователи, которые ни разу не писали человеку, не смогут отправить ему сообщение. Пока неясно, как придётся делиться кодом: присылать в личные сообщения в ответ на заявку, раскрывать его при передаче ника — или же процесс автоматизируют до одного нажатия на кнопку.Изменить или удалить код можно будет в настройках в любое время. Те, с кем диалог уже начат, вводить ПИН не должны.Считаете функцию полезной?ДаНетПока затрудняюсь ответитьНет голосовАнонимныйИсточник: WABetaInfoО том, что WhatsApp* тестирует никнеймы, редакция WABetaInfo писала в мае 2024 года. Судя по всему, пользователь сможет занять только один «юзернейм». К одному аккаунту в Telegram, для сравнения, можно привязать сразу несколько.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости #whatsapp
Так, а когда приложение для iPad? Они его уже года два тестируют, если не больше.
Как в том анекдоте: 2135 год, АвтоВАЗ выпустил машину с кондиционером, коробкой-автоматом, и всем остальным.
Правда, непонятно, нахрена, все машины уже давно летают.
WA добавляет функциональность, но только ту, что уже всюду давно есть. С другой стороны, внедряют проверенные решения 😁
Всюду это где? Можно пример?
странное и пока что не понятное нововведение , жду пояснений
часто пользуетесь вотсапом?
просто заблокируйте уже у нас еще и вотсап
Непонятно тогда от кого скрывать чаты. Тот кто хочет что-то скрыть явно не будет пользоваться эти приложением