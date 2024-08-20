Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Крипто
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Путешествия
Карьера
Маркетплейсы
Техника
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Сервисы

В бета-версию WhatsApp* добавили ПИН-код для ограничения входящих

Функцию обнаружили в Android-приложении.

  • Она находится в настройках «юзернейма» — после релиза можно будет с его помощью скрыть свой номер телефона. Последний продолжат видеть только те, у кого он уже был записан.
  • Если установить ПИН-код, то, не зная его, пользователи, которые ни разу не писали человеку, не смогут отправить ему сообщение. Пока неясно, как придётся делиться кодом: присылать в личные сообщения в ответ на заявку, раскрывать его при передаче ника — или же процесс автоматизируют до одного нажатия на кнопку.
  • Изменить или удалить код можно будет в настройках в любое время. Те, с кем диалог уже начат, вводить ПИН не должны.
Считаете функцию полезной?
Да
Нет
Пока затрудняюсь ответить
Нет голосовАнонимный
Источник: <a href="https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-24-18-2-whats-new/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">WABetaInfo</a>
Источник: WABetaInfo
  • О том, что WhatsApp* тестирует никнеймы, редакция WABetaInfo писала в мае 2024 года. Судя по всему, пользователь сможет занять только один «юзернейм». К одному аккаунту в Telegram, для сравнения, можно привязать сразу несколько.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #whatsapp

11
8
8 комментариев
Ildar Aslyamov

Так, а когда приложение для iPad? Они его уже года два тестируют, если не больше.

1
Ответить
Вадим Д.

Как в том анекдоте: 2135 год, АвтоВАЗ выпустил машину с кондиционером, коробкой-автоматом, и всем остальным.
Правда, непонятно, нахрена, все машины уже давно летают.

WA добавляет функциональность, но только ту, что уже всюду давно есть. С другой стороны, внедряют проверенные решения 😁

Ответить
kotletnik

Всюду это где? Можно пример?

Ответить
Прозектор на удаленке

странное и пока что не понятное нововведение , жду пояснений

Ответить
Наталья Парфёнова

часто пользуетесь вотсапом?

Ответить
Наталья Парфёнова

просто заблокируйте уже у нас еще и вотсап

Ответить
Александра Крылова

Непонятно тогда от кого скрывать чаты. Тот кто хочет что-то скрыть явно не будет пользоваться эти приложением

Ответить