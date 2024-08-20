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vc.ru
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Полина Лааксо
Сервисы

VK запустит сервис по продаже билетов на мероприятия

Бета-версия мини-приложения заработает во «ВКонтакте» 21 августа 2024 года.

  • Авторизоваться можно будет через VK ID, сообщил «Ъ» со ссылкой на VK. Способы оплаты: банковские карты, СБП и «Пушкинская карта» (VK — её единый оператор). На старте будут доступны билеты на 14,5 тысячи событий.
  • Техническую работу платформы обеспечит облачный сервис для автоматизации билетных продаж Intickets.ru — VK купила в нём 40%. «Кассир.ру» поможет ей с «программой мероприятий», а разработчик ПО «Киноплан» — с продажей билетов в кино.
  • Инвестиции в запуск, а также сроки окупаемости не раскрывают, но осведомлённый источник «Ъ» оценил вложения в 250-300 млн рублей.
Источник фото: VK
Источник фото: VK
  • В «МТС Live» (управляет Ticketland, Ponominalu и Ticketscloud) считают, что запуск сервиса от VK «существенно не повлияет на распределение долей» на рынке. «Чтобы занять долю хотя бы в 5%, основным операторам приходилось работать три-пять лет и инвестировать значимые суммы в дистрибуцию и маркетинг», — говорят там.
  • В компании-организаторе отраслевого форума Colisium, наоборот, не исключают, что сервис VK может стать «главным конкурентом» «Яндекс Афиши», ведь у холдинга «полный цикл развлекательных услуг»: свой музыкальный лейбл, стриминговый сервис, а также фестиваль (его организовывает «ВКонтакте» и «Радио Рекорд» — vc.ru).
  • Анонимный собеседник «Ъ» добавляет, что по этой причине VK вряд ли будет переживать из-за окупаемости сервиса: «Принцип экосистемы позволяет иметь операционно убыточные проекты, но закрывать весь спектр услуг».

#новости #vk

11
11
11 комментариев
Вадим

Только один вопрос: а в чем преимущество авторизации в сервисе через VK-ID?

2
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Egsis

Товарищ майор не дремлет, все эти вк айди и прочие обязательные привязки к номеру телефона полная хрень...

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Запопу Кусь

Ой, завидую людям, которым не лень куда-то ходить ногами 💁‍♀️
🦶🦶
Вы мои герои 👍
Я же никуда не попрусь даже если мне за это заплатят 😸

1
1
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Hann Ahmet

чего только вк не запускает , но это в целом нужная функция

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Вадим

Только вот в чем преимущество авторизации через ВК-ID?

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Айдар Габдрахманов

билеты? Надеюсь за проезд

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Алексей Таргет /Aleksey Target

Скоро всё будет в ВК 😄

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