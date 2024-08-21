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Евгения Евсеева
Сервисы

Yandex Cloud запустила видеосервис Cloud Video для бизнеса

Например, чтобы хранить видео с обзорами на товары.

  • Cloud Video — это сервис для хранения, обработки и трансляции видео, сообщила компания. С его помощью бизнес сможет, например, встраивать на сайт обзоры и отзывы на продукты, размещать контент на образовательных платформах, проводить трансляции.
  • Сервис доступен бесплатно внутри Yandex Cloud — пока он предоставляется по запросу в режиме технического тестирования и для ограниченного количества пользователей. Подать заявку может любой. Когда Cloud Video станет доступен всем — компания пока не говорит.
Источник: «Яндекс»
  • В Cloud Video бизнес сможет сам управлять контентом и доступом к нему — например, предоставлять его только для корпоративного использования. Через Yandex DataLens можно будет изучить статистику просмотров.
  • Сервис поддерживает все «популярные» форматы видеофайлов. Есть транскодинг — качество видео меняется в зависимости от скорости интернета у пользователя. По запросу можно подключить функцию перевода в режиме реального времени и добавить автоматические субтитры.
  • Весь контент хранится в «защищённом масштабируемом хранилище», есть интеграция с другими сервисами Yandex Cloud.
  • Разработали Cloud Video на базе видеоплатформы «Яндекса», которую компания использует во внутренних продуктах: например, «Кинопоиск» — в спортивных трансляциях, «Маркет» — для видео с короткими обзорами в карточках товаров. Также для Cloud Video использовали YTsaurus, СУБД Yandex Managed Service for ClickHouse и собственное S3-хранилище.

#новости #yandexcloud

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2
2 комментария
Joulupukki

Не впечатляет если честно такой сервис, как по мне таких куча

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Mitia

Кроме кинескопа, перечислите хотя бы 5, пожалуйста

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