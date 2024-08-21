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Евгения Евсеева
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«Яндекс Браузер» добавил генерацию субтитров на английском языке и их перевод

Посмотреть его можно, наведя курсор на незнакомое слово.

  • Функция появилась в десктопной версии браузера — она доступна на всех сайтах, сообщила компания. Включить её можно по кнопке в верхней части ролика.
Источник: «Яндекс»
  • Браузер генерирует субтитры и для видео, и для онлайн-трансляций в режиме реального времени — он делает это с помощью нейросетей.
  • Если в ролике звучит речь на разных языках, это учитывается: для русских реплик будут генерироваться русские субтитры, для английских — английские. В будущем появятся субтитры для песен и звучащей на фоне музыки речи.
  • Если в субтитрах есть незнакомые слова, можно навести на них курсор — тогда «Браузер» подскажет перевод.
Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • Впервые субтитры в «Браузере» появились в 2022 году — но были доступны не во всех видео, так как их создавали и загружали заранее. В 2023 году добавилась автоматическая генерация субтитров на русском языке при помощи нейросетей.

#новости #яндексбраузер

1515
33
30
30 комментариев
Sergey Ananiev

добавлю его в список установленных браузеров, только тогда, когда они перестанут предлагать его установить при каждом использовании поиска Yandex

13
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CHI DA?

Да там помимо этого куча всякого хлама рекламных баннеров и прочей шляпы и все это тебе накидывают со старта без возможности выбрать

5
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Владимир Егоров

Это можно как-то отключить? Меня самого заебало их уведомление "установи наш браузер, ссцуко!" К сожалению, Адблок не распознаёт это как рекламу.

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E B

разрабы молодцы. а вот политика компании с агрессивной рекламой — днище позорное

10
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Darth Swordman

А у кого из этого эшелона она не агрессивная-то) Чтоб далеко не ходить — MS вон в Windows её уже запихивает, даже браузер включать не нужно, чтобы увидеть))

3
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Евгений Кардаш

ну может быть в чем то понадобиться...

1
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Sergey Nikitin
7
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