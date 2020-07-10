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Галина Мубаракшина
798

У iOS-приложений «Яндекса», Spotify, Viber и других произошёл массовый сбой — он может быть связан с Facebook SDK Материал редакции

Комплект средств разработки Facebook SDK объединяет приложения с соцсетью, например, для аналитики и таргетинга.

11 комментариев
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Днём 10 июля 2020 года пользователи iOS-приложений «Яндекс.Навигатор», Spotify, Viber, Pinterest и других пожаловались на сбои.

🅰️Ⓜ🅱️U⚡H @Ebrahym2039
🚨 #Viber is experiencing a service outage 😂 #ViberDown https://t.co/5viqNOL6xe
«У Viber сбой»
jillijeli @jillijeli
So Spotify decided to not work in the middle of my second world tour smh
#SpotifyDown https://t.co/XpxqAzMK9x
«Spotify решил отключиться в разгар моего второго мирового тура»

Часть пользователей предположили, что проблема связана с комплектом разработки программного обеспечения Facebook SDK, который встроен во многие крупные приложения для аналитики, таргетинга и сбора другой информации об активности пользователей. Разработчики начали собирать жалобы на GitHub.

Vasiliy Kattouf @Vasiliy__Kotov
Прошел всего месяц, а фейсбук iOS SDK снова крашит на старте многие крупные приложения на проде
Gleb Tarasov @pilot34
Facebook iOS sdk опять крешит приложения при старте. Второй раз за несколько месяцев https://github.com/facebook/facebook-ios-sdk/issues/1429

Представитель Facebook сообщил, что компания разбирается с жалобами.

Массовый сбой уже происходил в мае: тогда не работали TikTok, Spotify, Tinder, Pinterest и другие iOS-приложения, писал The Verge. Ошибки в некоторых приложениях, использующих Facebook iOS SDK, были связаны с обновлением Facebook, объяснил представитель компании. Проблему устранили в тот же день.

Разработчик Гильерме Рэмбо предположил, что Apple могла бы найти способ помещать такие обновления в «песочницу», чтобы избежать новых сбоев.

#новость #facebook #ios #сбой

Галина Мубаракшина
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11 комментариев
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Yury Kotov

3

Главное чтобы телеграмчик работал

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Николай Шелопугин

3

Так ждал эту статью

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Igor Kiselev

1

Интересно, эти события как-то связаны с неполадками в сетях Мегафона или просто совпадение?)

Ответить

unknown

Igor
0

У меня комбо: и навигатор не работает, и йота (на сетях мегафона) 😂

Ответить

Alexey Gutorov

0

а youtube у всех работает?

Ответить

slstkhn

Alexey
0

Да

Ответить

Natalia Kulaeva

0

Яндекс.Музыка не работает... весь день сбои... и с you-tube...

Ответить

slstkhn

0

Пользователи "Viber". Кто они?

Ответить

Виталий Журавлев

slstkhn
0

В большенстве, спамеры

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Роман Александров

slstkhn
0

Например, я. Качество связи лучше чем в телеграм, нагрев устройства при длительном диалоге сильно меньше чем в вк, можно ставить на устройства без модуля сотовой связи, тогда как вацап нельзя. 

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Alexey Ruin

0

Циан, все приложения яндекс крашатся на старте. С youtube все норм

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