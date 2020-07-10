Комплект средств разработки Facebook SDK объединяет приложения с соцсетью, например, для аналитики и таргетинга.

В закладки

Днём 10 июля 2020 года пользователи iOS-приложений «Яндекс.Навигатор», Spotify, Viber, Pinterest и других пожаловались на сбои.

jillijeli @jillijeli

#SpotifyDown https://t.co/XpxqAzMK9x So Spotify decided to not work in the middle of my second world tour smh «Spotify решил отключиться в разгар моего второго мирового тура»

Часть пользователей предположили, что проблема связана с комплектом разработки программного обеспечения Facebook SDK, который встроен во многие крупные приложения для аналитики, таргетинга и сбора другой информации об активности пользователей. Разработчики начали собирать жалобы на GitHub.

Vasiliy Kattouf @Vasiliy__Kotov Прошел всего месяц, а фейсбук iOS SDK снова крашит на старте многие крупные приложения на проде

Представитель Facebook сообщил, что компания разбирается с жалобами.

Массовый сбой уже происходил в мае: тогда не работали TikTok, Spotify, Tinder, Pinterest и другие iOS-приложения, писал The Verge. Ошибки в некоторых приложениях, использующих Facebook iOS SDK, были связаны с обновлением Facebook, объяснил представитель компании. Проблему устранили в тот же день.