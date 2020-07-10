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Комплект средств разработки Facebook SDK объединяет приложения с соцсетью, например, для аналитики и таргетинга.
Днём 10 июля 2020 года пользователи iOS-приложений «Яндекс.Навигатор», Spotify, Viber, Pinterest и других пожаловались на сбои.
Часть пользователей предположили, что проблема связана с комплектом разработки программного обеспечения Facebook SDK, который встроен во многие крупные приложения для аналитики, таргетинга и сбора другой информации об активности пользователей. Разработчики начали собирать жалобы на GitHub.
Представитель Facebook сообщил, что компания разбирается с жалобами.
Массовый сбой уже происходил в мае: тогда не работали TikTok, Spotify, Tinder, Pinterest и другие iOS-приложения, писал The Verge. Ошибки в некоторых приложениях, использующих Facebook iOS SDK, были связаны с обновлением Facebook, объяснил представитель компании. Проблему устранили в тот же день.
Разработчик Гильерме Рэмбо предположил, что Apple могла бы найти способ помещать такие обновления в «песочницу», чтобы избежать новых сбоев.
Интересно, эти события как-то связаны с неполадками в сетях Мегафона или просто совпадение?)
а youtube у всех работает?
Пользователи "Viber". Кто они?
Например, я. Качество связи лучше чем в телеграм, нагрев устройства при длительном диалоге сильно меньше чем в вк, можно ставить на устройства без модуля сотовой связи, тогда как вацап нельзя.
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