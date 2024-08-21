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Полина Лааксо
Сервисы

Miro передумал отключать бесплатные аккаунты пользователей из России и Беларуси

Судя по всему, доступ к сервису для совместной работы закроют только платящим клиентам.

  • Скриншот письма от Miro опубликовал канал «Growth Marketing Штуки». В нём компания напомнила, что 14 августа 2024 года объявила о постепенном отключении абсолютно всех аккаунтов пользователей из России и Беларуси начиная с 12 сентября.

Мы продолжили консультироваться со специалистами в области международной торговли и подтвердили, что можем и дальше предоставлять услуги для пользователей бесплатных аккаунтов из России и Беларуси.

из новой рассылки клиентам Miro
  • В комментариях к публикации один из пользователей сообщил, что не получал такого письма. В «Компьютерре» подтвердили получение рассылки.
  • Автор канала DNative Алексей Ткачук заметил, что «радоваться» не стоит: «Доверять компании, которая "ухожу, но остаюсь", — сомнительный выбор».

Дополнено в 17:01 мск. В пресс-службе Miro подтвердили vc.ru, что сервис решил «продолжить предоставление услуг только бесплатным пользователям в России и Беларуси», проконсультировавшись с экспертами.

Компания подчеркнула, что подчиняется как американскому, так и европейскому законодательствам, поскольку контролируется американскими и европейскими акционерами и инвесторами, которые обладают большинством голосов. Обслуживание тех клиентов, кто попадает под «соответствующие» санкции, сервис прекратил.

Источник скриншота: «Growth Marketing Штуки»
Источник скриншота: «Growth Marketing Штуки»
  • Miro вводит ограничения из-за санкций США, которые запрещают оказывать ряд ИТ-услуг клиентам из России с 12 сентября 2024 года (схожие меры принял разработчик ПО для маркетологов Hubspot).
  • На фоне новостей российские компании принялись работать над аналогами Miro. Бета-версию сервиса с досками выпустила VK. Планы якобы есть и у «Яндекса».

#новости #miro

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105 комментариев
ChatGPT в Телеграм

"Что ж ты, фраер, сдал назад?"
До кого-то в менеджменте Mira дошло, что своим отказом они создали себе конкурентов на рынке, из которого они выросли. И который их может и с международного рынка в итоге вытеснить.

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Sergey Ananiev

Конкурент из России вытеснит с международного рыка? В текущих условиях? Серьезно?

31
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Вадим

Ну пока что на мировом рынке Рутуб никак не может вытеснить Ютуб, Росграм никак не вытеснит Инстаграм, а ВК никак не вытеснит ФБ. Вряд ли здесь будет что-то другое.

3
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Максим Исаев

С международного никто не вытеснит, т.к. там есть ещё и свои игроки и уже поделенный рынок. А вот РФ им явно терять не хочется, потому что он составляет у них большую долю. Сделать аналог не так сложно и они это понимают

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Общество

Пипец.
Ведут себя как представительницы древнейшей профессии.
Сначала повелись на санкционный хайп, а как только узнали что VK.com выкинули на рынок аналог, то сразу же переобулись и передумали.
Вот тугодумы 🤦

7
1
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Stas Sokolov

А картинка просто из интернета, первая?

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2
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Aina Timo

VK.com выкинули на рынок аналог

Японцы приехали в СССР и видят очередь
- За чем очередь?
- Обувь выкинули!
- О, у нас тоже такую выкидывают

6
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