Miro передумал отключать бесплатные аккаунты пользователей из России и Беларуси

Дополнено в 17:01 мск. В пресс-службе Miro подтвердили vc.ru, что сервис решил «продолжить предоставление услуг только бесплатным пользователям в России и Беларуси», проконсультировавшись с экспертами.
Компания подчеркнула, что подчиняется как американскому, так и европейскому законодательствам, поскольку контролируется американскими и европейскими акционерами и инвесторами, которые обладают большинством голосов. Обслуживание тех клиентов, кто попадает под «соответствующие» санкции, сервис прекратил.
"Что ж ты, фраер, сдал назад?"
До кого-то в менеджменте Mira дошло, что своим отказом они создали себе конкурентов на рынке, из которого они выросли. И который их может и с международного рынка в итоге вытеснить.
Конкурент из России вытеснит с международного рыка? В текущих условиях? Серьезно?
Ну пока что на мировом рынке Рутуб никак не может вытеснить Ютуб, Росграм никак не вытеснит Инстаграм, а ВК никак не вытеснит ФБ. Вряд ли здесь будет что-то другое.
С международного никто не вытеснит, т.к. там есть ещё и свои игроки и уже поделенный рынок. А вот РФ им явно терять не хочется, потому что он составляет у них большую долю. Сделать аналог не так сложно и они это понимают
Пипец.
Ведут себя как представительницы древнейшей профессии.
Сначала повелись на санкционный хайп, а как только узнали что VK.com выкинули на рынок аналог, то сразу же переобулись и передумали.
Вот тугодумы 🤦
А картинка просто из интернета, первая?
VK.com выкинули на рынок аналог
Японцы приехали в СССР и видят очередь
- За чем очередь?
- Обувь выкинули!
- О, у нас тоже такую выкидывают