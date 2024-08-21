Miro передумал отключать бесплатные аккаунты пользователей из России и Беларуси

Дополнено в 17:01 мск. В пресс-службе Miro подтвердили vc.ru, что сервис решил «продолжить предоставление услуг только бесплатным пользователям в России и Беларуси», проконсультировавшись с экспертами.

Компания подчеркнула, что подчиняется как американскому, так и европейскому законодательствам, поскольку контролируется американскими и европейскими акционерами и инвесторами, которые обладают большинством голосов. Обслуживание тех клиентов, кто попадает под «соответствующие» санкции, сервис прекратил.