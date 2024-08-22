Сервис бронирования отелей «Островок» разрешил отельерам предлагать бонусы пользователям программы лояльности

Например, бесплатные завтрак, обед или ужин, услуги прачечной и. другое.Раньше владельцы отелей могли управлять только ценой и предлагать скидки. Теперь они могут настроить, какие услуги готовы бесплатно предложить пользователям программы лояльности сервиса, сообщила компания.Среди возможных услуг: бесплатный завтрак, обед или ужин, повышение категории номера, гарантия раннего заезда или позднего выезда, парковка, спа-услуги, доступ в фитнес-зал, услуги прачечной, пополнение мини-бара, комплимент при заезде.Настраивать бонусы отельеры могут уже сейчас, а пользователи смогут бронировать тарифы с дополнительными бесплатными услугами с сентября 2024 года.Выбрать услуги и размер скидки смогут все отельеры, зарегистрированные в экстранете «Островка». По умолчанию они распространяются на самую популярную и самую бюджетную категории номеров. Отельер может добавить и другие категории.Для отельеров, которые хотят добавить дополнительные бонусы, размер обязательной скидки пользователям составит 10% для любого уровня программы лояльности.Для пользователей второго уровня нужно предоставить как минимум одну платную услугу в подарок, для третьего — две и более, для четвёртого — не менее трёх бонусов.Если у отеля нет возможности предлагать бесплатные услуги в подарок, он может не подключать их и оставить только скидки для пользователей программы лояльности.«Островок» перезапустил программу лояльности в феврале 2024 года: она делится на четыре уровня, которые включают скидки на бронирование отелей — от 10% до 40%.#новости #островок
Прикольно и для клиентов и для отельеров пользу принесут это повысит лояльность и рейтинг отельера
Когда вы берёте номер в условном Хилтоне, вам реально важно, будет ли там бесплатная стирка рубашек?
Не понятно, раньше типа запрещал?
У Островка довольно примитивное взаимодействие не только с отелями, но и с внешним миром вообще. Так что для них это да – прорыв.