«Яндекс Путешествия» запустят программу продвижения для отелей

Её участники получат «более выгодные» позиции в выдаче и бейдж «Рекомендуем». Программа будет называться «Премиум». Доступ к ней предоставят гостиницам с «хорошим соотношением цены и качества и достойным уровнем сервиса», рассказали в «Яндекс Путешествиях».Подключиться к «Премиуму» отельеры смогут через платформу «Экстранет» или службу поддержки сервиса. Нужно иметь рейтинг не ниже 4 баллов из 5, высокую долю успешных заказов, а также «конкурентные условия бронирования». Какие именно — не уточнили.Участники программы получат «более выгодные» позиции на странице с результатами поиска в «Яндекс Путешествиях», а также бейдж «Рекомендуем». Комиссия за продвижение составит 3% от бронирований — дополнительно к обычной комиссии сервиса.На первом этапе «Премиум» заработает для ограниченного числа партнёров, но «в ближайшие месяцы» станет доступен всем отельерам, которые соответствуют условиям.#новости #яндекспутешествия
сегодня прям какой то праздник для отельеров и островок для них новую фичу сделал и Яндекс,островок правда приятнее все таки арендаторам больше сделал,но все равно
Подключил продвижение. Яндекс скрутил просмотры. Готово
Все довольны
Вчера минимум 3 новости о Яндексе было, сегодня снова. Что-то его слишком много