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Alexander Gornyi
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Стартапы недели: единое приложение для разных банков и аренда квартиры без депозита

На этой неделе в «Стартапе дня» были три обычных стартапа и один корпоративный. Так совпало, что все четыре — из США.

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  • Mindstrong — телемедицина для психически больных. А ещё стартап обещает определять течение болезни по энергичности тачей и свайпов.
  • Run The World делает под ключ онлайн-мероприятия. Организатор получает в одном месте всё — от промосайта до видеотрансляции.
  • KKW Beatuty — косметика от Ким Кардашьян. Стартап стоит $1 млрд, между прочим.
  • CBInsights выпустил отчет. В нем 50 компаний — будущих «единорогов». И аналитическая компания, скорее всего, угадала. Правда, круто?
  • Самый популярный пост в Instagram. О том, что нельзя знать одновременно, кто виноват и что делать.
  • На YouTube я начал новую серию роликов — простым языком о терминах. На этой недели были объяснения GMV, выручки, Gross Profit и EBITDA.
  • 20 июля стартует курс об инвестициях в проекты вокруг искусственного интеллекта.

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Soothe, Affectiva и Extend без новостей. L2P, Alyce и RAWG без новостей растут, Sweat Inn до Covid 19 рос без новостей, а после — пока неизвестно.

Heap

Heap — ещё одна веб-аналитика. От GA дифференцируется независимостью, простотой и хранением полных сырых данных. Маркетолог с Heap не зависит от программиста. Код на сайт, конечно, все-таки ставит разработчик, но это только один раз, дальше цели настраиваются из интерфейса.

Сразу после заведения события он видит все о нем в прошлом, а не ждет неделю, пока накопится статистика.

В прошлом июле стартап привлек огромный по его меркам раунд — $55 млн. Забавно, что он по-прежнему пишет о 6000 клиентов, это число не изменилось с 2017 года.

MariaDB

Это компания вокруг одноименной открытой базы данных, форка MySQL. Когда-то это была, скорее, версия MySQL, чем самостоятельный продукт. Разработчики поддерживали полную совместимость по фичам и соблюдали ту же нумерацию версий, то есть все новшества MySQL 5.5 поддерживались в MariaDB 5.5.

Сейчас пути разошлись, базы ещё родственники, но уже не близнецы. Зарабатывает стартап классически для таких компаний: продает специальный платный дистрибутив, подписку на поддержку и обучение.

Главная новость года — запуск собственной облачной базы данных в облаках Google и Amazon. Не нужно самому ничего настраивать, платить зарплату админу и следить за бэкапами, можно подключиться к MariaDB «от производителя».

Winview

Американский стартап развлекает болельщиков во время прямых эфиров. Приложение задает вопросы, например: «забьет ли Джонсон сейчас штрафной?», начисляет баллы за правильные ответы и платит настоящие деньги тем, кто набрал больше всех.

В мае стартап слился с ещё двумя компаниями, одна из которых была публичной, объединенная продолжает торговаться на бирже. Если я правильно подсчитал, доля бывших владельцев Winview стоит сейчас примерно $15 млн.

LeaseLock

Стартап из США помогает снять квартиру и не платить депозит: вместо разового платежа он берет абонентку, за счет которой страхует дом и имущество арендодателя от разрушений, причиняемых квартиросъёмщиком. В итоге арендатор не собирает деньги на первый взнос, повышение арендной платы маленькое и как бы «не считается».

Вокруг фичи LeaseLock строит классифайд: публикует на сайте объявления, которые можно снять по новой схеме, и привлекает жильцов искать новую квартиру тут. В 2020 году стартап объявил, что застраховал уже $300 млн имущества, кажется, это крайне маленькое число, 1000 квартир или что-то в этом роде.

Numbrs

Швейцарский стартап — единый пользовательский интерфейс для разных банков. Клиент подключает к приложению логины от всех своих карт и счетов и видит в одном месте все платежи и переводы.

В финансовом смысле стартап не делает вообще ничего, только картинки рисует, но ведь удобно! В августе Numbrs привлек раунд в $40 млн и стал «единорогом».

Полностью «Стартап дня» можно читать в Facebook, Telegram, «Дзене», «ВКонтакте» или на сайте. Посты о бизнесе без привязки к конкретным стартапам попадают в Instagram.

#стартапдня

Alexander Gornyi
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