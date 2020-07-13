Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Галина Мубаракшина
282

«Сбербанк» запустил чат-бот платформу для бизнеса «Сбер Бизнесбот» Материал редакции

Сервис снизит нагрузку на колл-центр на 20-30% и поможет повысить качество обслуживания, считают в компании.

1 комментарий
В закладки

«Сбербанк» начал тестировать платформу «Сбер Бизнесбот» — чат-бота с технологией искусственного интеллекта для бизнеса, сообщили vc.ru в компании.

Сервис позволяет бизнесу подключать виртуального помощника на сайте или в мессенджере, не тратя денег на собственные разработки, пояснили в банке.

В «Сбер Бизнесбот» загружены более 120 готовых сценариев обслуживания клиентов на основе наиболее распространённых вопросов и примеров формулировок. Например, ответы про доставку, формирование заказа, оплату и возврат товара для интернет-магазинов. Клиенты также могут использовать собственный сценарий общения.

Программа постоянно обучается на вопросах пользователей, отмечают в компании. Установка «Сбер Бизнесбота» позволяет снизить нагрузку на колл-центры на 20-30%, снизить расходы и повысить качество обслуживания клиентов, отмечают в «Сбербанке».

Сервис будут тестировать до 30 августа 2020 года, сообщается на сайте «Сбер Бизнесбота». Если компания подписывает соглашение о его использовании до 31 июля, услуга предоставляется бесплатно на время тестового периода. На момент написания заметки в компании не ответили на вопрос vc.ru о стоимости услуги.

«Сбербанк»

#новость #сбербанк

Галина Мубаракшина
+10 995
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 141601, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 13 Jul 2020 12:09:17 +0300", "is_special": false }
Бизнес после Covid: ну умер и умер
15 бизнесов: 12 выжили, 3 закрылось — итоги пандемии от первого лица в ЖЖ Тёмы
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Black Jack

2

Прочитал «Сбер Синебот».

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Видео: как Carnival оказался на дне?
Мартовская коррекция на фондовом рынке дала инвесторам возможность дешево покупать акции самых крупных компаний и зараб…
0
Ozon
Подписан
Отписаться
Митап «Образование в IT: чему стоит поучиться у бизнеса»
IT-компании запускают собственные программы обучения — чем они отличаются от университетских, кому могут быть полезны,…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: забастовка курьеров Delivery Club, бункеры и интервью основателя «Вкусвилл»
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Тимур Чубаков
за день
vc.ru
Michael Tretyak
за неделю
Хахххахаххха! До того, как SEC поимел Telegram за TON: “мы суперкрутые, делаем, что хотим, у нас 1.7 ярда, Россия говно, мы сюда ни ногой” После того, как SEC поимел Telegram за TON, а Дуров поимел проблем от…
«Дань Apple и Google»: вице-президент Telegram выступил перед Мишустиным с критикой комиссий в магазинах приложений

Комментарии

Михаил Романченко

Сотрудничество с Альфа-Банком…

Михаил Романченко

Сотрудничество с Альфа-Банком…

Iakov Sychev

Всего пять сервисов, чтобы…

Black Jack

«Сбербанк» запустил чат-бот…

Angel Vivaldi

vc.ru

Михаил Романченко

Сотрудничество с Альфа-Банком…

Алексей Михальский

«За время карантина мы…

Олег Борзов

vc.ru

Алексей Михальский

«За время карантина мы…

Yan Purvenes

Алгоритм проверки отзывов на…

Виталий Вайти

vc.ru

Михаил Романченко

Сотрудничество с Альфа-Банком…

Михаил Романченко

Сотрудничество с Альфа-Банком…

Mariya Ky

Сотрудничество с Альфа-Банком…

Михаил Романченко

Сотрудничество с Альфа-Банком…

Dmitry

vc.ru

Leo Uvarov

vc.ru

Антон Ляшенко

Роскомнадзор разблокировал в…

Олег Громов

Как разработчику найти…

Angel Vivaldi

vc.ru