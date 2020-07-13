Сервис снизит нагрузку на колл-центр на 20-30% и поможет повысить качество обслуживания, считают в компании.

В закладки

«Сбербанк» начал тестировать платформу «Сбер Бизнесбот» — чат-бота с технологией искусственного интеллекта для бизнеса, сообщили vc.ru в компании.

Сервис позволяет бизнесу подключать виртуального помощника на сайте или в мессенджере, не тратя денег на собственные разработки, пояснили в банке.

В «Сбер Бизнесбот» загружены более 120 готовых сценариев обслуживания клиентов на основе наиболее распространённых вопросов и примеров формулировок. Например, ответы про доставку, формирование заказа, оплату и возврат товара для интернет-магазинов. Клиенты также могут использовать собственный сценарий общения.

Программа постоянно обучается на вопросах пользователей, отмечают в компании. Установка «Сбер Бизнесбота» позволяет снизить нагрузку на колл-центры на 20-30%, снизить расходы и повысить качество обслуживания клиентов, отмечают в «Сбербанке».

Сервис будут тестировать до 30 августа 2020 года, сообщается на сайте «Сбер Бизнесбота». Если компания подписывает соглашение о его использовании до 31 июля, услуга предоставляется бесплатно на время тестового периода. На момент написания заметки в компании не ответили на вопрос vc.ru о стоимости услуги.