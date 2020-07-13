Попробовал бету iOS 14 и не понимаю одного — зачем нужен закреплённый экран с виджетами и поиском слева

Ведь виджеты теперь можно размещать на любых других экранах.

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Главная фича последнего обновления iOS — что теперь на экран с иконками приложений можно вытаскивать виджеты, как на Android. Виджеты (хоть и в другом формате) были и раньше — на экране слева.

Вот он

Отлично — теперь их можно миксовать вместе с иконками.

Но зачем тогда экран слева остался? Смысл его неясен — почти все виджеты можно перенести на основные экраны, поиск доступен по одному свайпу вниз. Почти — потому что перенести пока можно только стандартные виджеты от Apple, а сторонние нет. Например, виджет «Альфа-банка» одиноко висит в левом экране. Как-то многовато для него места.