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Вадим Скворцов
22

Попробовал бету iOS 14 и не понимаю одного — зачем нужен закреплённый экран с виджетами и поиском слева

Ведь виджеты теперь можно размещать на любых других экранах.

1 комментарий
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Главная фича последнего обновления iOS — что теперь на экран с иконками приложений можно вытаскивать виджеты, как на Android. Виджеты (хоть и в другом формате) были и раньше — на экране слева.

Вот он

Отлично — теперь их можно миксовать вместе с иконками.

Но зачем тогда экран слева остался? Смысл его неясен — почти все виджеты можно перенести на основные экраны, поиск доступен по одному свайпу вниз. Почти — потому что перенести пока можно только стандартные виджеты от Apple, а сторонние нет. Например, виджет «Альфа-банка» одиноко висит в левом экране. Как-то многовато для него места.

При этом экран нельзя удалить или как-то отключить в настройках. Apple хочет, чтобы у меня висел пустым целый экран, даже если я удалил все виджеты или перенёс на основные экраны? В общем, нечто странное. Ребята с Android тихо хохочут в сторонке.

#apple #ios #ios14

Вадим Скворцов
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Дамир Камалетдинов

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Чтобы не нужно было делать дополнительных кликов, а просто можно было перетащить виджет слева на рабочий стол 

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