Но из-за перехода на «удалёнку» уволит ещё 63 сотрудника в дополнение к 1000 сокращённых рабочих мест.
- Американский сервис отзывов и онлайн-бронирования мест в кафе, фитнес-клубах и другом бизнесе Yelp пообещал вернуть в августе «почти всех» сотрудников, отправленных в неоплачиваемый отпуск в апреле, передаёт CNBC.
- Кроме того, компания восстановит зарплату и график оставшихся сотрудников, которых перевели на сокращённый рабочий день, добавили в Yelp.
- Сервис продлит «удалёнку» до 2021 года, из-за чего уволит ещё 63 сотрудника, пишет издание.
- В начале апреля Yelp уволила 1000 сотрудников и ещё 1100 отправила в отпуск из-за падения продаж на фоне ограничений, связанных с коронавирусом.
- Компания заявила, что встретила кризис с хорошими финансовыми показателями и растущими доходами, но не ожидала, что местный бизнес рухнет, говорили в Yelp.
- В декабре 2018 года в компании работало 6030 человек.
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Могли бы и 64 уволить, но нанять меня.