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Полина Лааксо
Сервисы

«Яндекс» добавил возможность исключить YouTube-ролики из поиска по видео

Фильтр так и называется — «Без YouTube».

  • Найти его можно в поисковике «Яндекса» на всех устройствах, сообщили в компании. Если включить фильтр, сервис запомнит настройку для последующих поисков. Отключить его можно в любой момент.
  • 12 августа 2024 года «Яндекс» также начал распознавать видео с медленной загрузкой в «Поиске» и «Браузере», чтобы предлагать пользователям посмотреть эти ролики на других платформах.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • 25 июля 2024 года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил: «До конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%». Он назвал «деградацию» сервиса «вынужденным шагом против администрации ресурса».
  • В РКН объясняли снижение качества работы сервиса «политикой» Google, которая — помимо прочего — «ушла из России, прекратив поддержку инфраструктуры кэширующих серверов».
  • Ассоциация «Ростелесеть», объединяющая около 200 операторов, направила письмо на имя глав Минцифры и Роскомнадзора с просьбой выпустить заявление о причинах замедления сервиса, потому что из-за этого абоненты начали разрывать с операторами договоры.
Полина Лааксо
Сервисы
Блокировка YouTube в России — что известно об «отключении» сервиса на территории страны

«Закрыть» его просят с 2022 года, но пока только замедляют — чтобы «привести в чувство администрацию ресурса».

Источник фото: Wion

#youtube #новости #яндекс

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19 комментариев
Комментарий года

Фильтр «я в чебурнетике » - on/off

5
1
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Zloy Marketolog

Можно такую же, только для исключения Дзена и Рутуба?

3
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Antny Slmv

Можно просто Гуглом пользоваться, там дзен херово ранжируется, потому что оптимизирован как кусок говна

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Бонифаций на каникулах

✅ только в Чебурнете

2
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Токс

Пидарандекс

2
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Cypher

лучше исключить яндекс

2
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Злой ЧакЧак

если бы виси запретили писать новости про яндекс они выжили бы? 👀

1
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