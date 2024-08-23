«Яндекс» добавил возможность исключить YouTube-ролики из поиска по видео

Фильтр так и называется — «Без YouTube».Найти его можно в поисковике «Яндекса» на всех устройствах, сообщили в компании. Если включить фильтр, сервис запомнит настройку для последующих поисков. Отключить его можно в любой момент.12 августа 2024 года «Яндекс» также начал распознавать видео с медленной загрузкой в «Поиске» и «Браузере», чтобы предлагать пользователям посмотреть эти ролики на других платформах.Скриншот vc.ruСкриншот vc.ru25 июля 2024 года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил: «До конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%». Он назвал «деградацию» сервиса «вынужденным шагом против администрации ресурса».В РКН объясняли снижение качества работы сервиса «политикой» Google, которая — помимо прочего — «ушла из России, прекратив поддержку инфраструктуры кэширующих серверов».Ассоциация «Ростелесеть», объединяющая около 200 операторов, направила письмо на имя глав Минцифры и Роскомнадзора с просьбой выпустить заявление о причинах замедления сервиса, потому что из-за этого абоненты начали разрывать с операторами договоры.Полина ЛааксоСервисы14 авгБлокировка YouTube в России — что известно об «отключении» сервиса на территории страны «Закрыть» его просят с 2022 года, но пока только замедляют — чтобы «привести в чувство администрацию ресурса».#youtube #новости #яндекс
Фильтр «я в чебурнетике » - on/off
Можно такую же, только для исключения Дзена и Рутуба?
Можно просто Гуглом пользоваться, там дзен херово ранжируется, потому что оптимизирован как кусок говна
✅ только в Чебурнете
Пидарандекс
лучше исключить яндекс
если бы виси запретили писать новости про яндекс они выжили бы? 👀