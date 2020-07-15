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К приходу самого популярного в мире музыкального сервиса.
Spotify официально объявил о запуске в России и будет доступен пользователям с 15 июля 2020 года. Всего сервису понадобилось пять попыток, чтобы выйти на российский рынок на котором уже есть свои лидеры и конкурирующие игроки с собственными экосистемами.
С кем предстоит конкурировать Spotify: аудитория, цены и перспективы — коротко.
J'son and Partners Consulting оценивают среднегодовой рост рынка музыкального стриминга в России в 39%. Общая выручка стриминга, согласно данным аналитиков JPC, в 2019 году оценивается в 7,4 млрд рублей, в 2020 году превысит 10 млрд рублей, к 2022 году — 19,6 млрд рублей.
Компания Statista предлагает суммы меньше: объём рынка цифровой музыки в России к 2023 году может составить 11,8 млрд рублей, из которых на стриминговые сервисы придётся 9,6 млрд рублей
Основные конкуренты в России — экосистемные аудиосервисы «Яндекса» и Mail.ru Group. По итогам 2018 года аналитики PwC назвали самыми популярными сервисы Boom и «Музыка ВКонтакте» с 40% аудитории, и 25,6% выручки, у «Яндекса» — 32% аудитории, 25,4% выручки.
В апреле 2020 года аналитики CounterPoint назвали «Яндекс.Музыку» самым популярным аудиосервисом в России.
Также в апреле число подписчиков медиасервисов «Яндекса», куда входит «Яндекс.Музыка», составило 4,3 млн. Показателя в 1 млн подписчиков сервис достиг в июне 2018 года.
За 2019 год рост ежедневных пользователей «Яндекс.Музыки» составил 35% по сравнению с 2018 годом, но точных цифр представители не называют. Всего сервисом пользуются более 15 млн человек в месяц (по подписке и без).
В июле 2020 года число подписчиков «Музыки ВКонтакте» и Boom превысило 3,5 млн человек. В 2018 году у Boom было 1,2 млн подписчиков, в июле 2019 года число подписчиков «ВКонтакте» и Boom составляло 2,5 млн.
Точное ежемесячное число пользователей платной и бесплатной версии «Музыки ВКонтакте» компания не называет, но представители замечают: «Половина активных пользователей "ВКонтакте" так или иначе взаимодействует с музыкой ежемесячно».
В марте 2020 года ежемесячное количество уникальных пользователей «ВКонтакте» из России составило 73,4 млн.
По данным аналитической компании App Annie, VK и Boom во втором квартале 2020 года лидируют по тратам пользователей в приложениях. «Яндекс.Музыка» на четвертом месте.
Один из первых музыкальных сервисов, запущенных в России. Сейчас бесплатная версия сервиса доступна в 12 странах, включая СНГ, Израиль и Грузию, по подписке — по всему миру.
Библиотека включает более 65 млн треков и 100 тысяч подкастов (есть эксклюзивные). Можно загружать и свои композиции.
Вместе с подпиской на «Музыку» пользователи получают подписку на «Яндекс.Плюс». В неё входят доступ к части фильмов и сериалов на «Кинопоиске», скидки на «Яндекс.Такси», «Драйв» и другие сервисы компании.
По словам руководителя сервиса Андрея Гевака, основным преимуществом «Музыки», с помощью которого компания планирует конкурировать со Spotify, — рекомендательная система. Она персонализированная и учитывает популярность исполнителей в городах и регионах. Также сервис предлагает эксклюзивные подкасты и проекты.
Среди уникальных персональных плейлистов сервиса — плейлист с голосовым помощником «Алиса». «Плейлист дня» слушают 750 тысяч пользователей в день, отмечают представители компании.
Подписка на «Яндекс.Музыку» стоит 169 рублей в месяц или 1690 рублей в год. Семейная — 299 рублей в месяц на четырёх человек.
Музыкальная экосистема Mail.ru Group состоит из трёх сервисов:
Особенность сервисов — подписчики получают доступ и к общей библиотеке, и к музыке друзей или сообществ. В июле 2020 года «ВКонтакте» обновила рекомендательную систему — появились персональные плейлисты и подборки.
Стоимость подписки на сервисы — 149 рублей в месяц или 75 рублей в месяц для студентов.
Сервисы входят в экосистемную подписку Combo от Mail.Ru Group. Она стоит 199 рублей в месяц и даёт скидки в Delivery Club, «Ситимобиле», YouDrive и «Перекрёстке».
Библиотека Apple Music включает 60 млн композиций. Сервис интегрирован в экосистему Apple и работает через стандартное для iOS и macOS приложение «Музыка». Оно синхронизируется со всеми устройствами пользователя и интегрировано с Siri.
Apple не раскрывает показателей по аудитории и выручке в России. В 2018 году аналитики PwC поставили Apple Music на третье место в России — с 12% аудитории и 28% выручки. Впереди только «Яндекс» и Mail.ru Group.
При этом у Apple Music нет бесплатной версии с рекламой, в отличие от конкурентов. Пользователи могут оформить пробную подписку на срок до четырёх месяцев. Цена подписки:
В 2019 году Россия вошла в первую десятку рынков для Apple Music, пишет TJ. Российская аудитория сервиса выросла на четверть по сравнению с 2018 годом, но точные данные по регионам компания не назвала. В июне 2019 года Apple объявила о 60 млн подписчиков по всему миру.
К 2020 году сервис занял 19% всего рынка платных подписок музыкальных сервисов с долей выручки 24%. У Spotify к 2020 году доля рынка составила 35% с долей выручки 31%.
При этом Spotify обвиняет Apple в нечестной конкуренции, так как компания берёт 30% комиссию за покупки через приложение Spotify на iOS и ограничивает продвижение конкурирующего сервиса в App Store.
За счет этого Apple Music растёт быстрее, а доля выручки приближается к Spotify при почти двухкратной разнице в доле рынка.
YouTube запустил сервис YouTube Music в 2018 году, в 2020 году он заменил сервис Google Play Music. В YouTube Music более 50 млн официальных треков, также пользователи могут сами загрузить в библиотеку до 100 тысяч песен. Интегрирован с экосистемой Google.
В мае 2018 года YouTube объявила, что ежемесячно сервисом пользуются более 1 млрд человек для поиска музыки, с тех пор число не обновлялось. К февралю 2020 года на YouTube Music и YouTube Premium в общей сложности подписались более 20 млн человек.
Показатели по России компания не раскрывает.
Сервисом можно пользоваться бесплатно с рекламой или оформить платную подписку YouTube Music Premium. Цена для одного пользователя — 169 рублей в месяц, семейная (до шести пользователей) — 269 рублей, студенческая — 95 рублей в месяц.
Есть расширенная версия подписки — YouTube Premium, в которой отключена реклама в видео на YouTube. Стоимость — 199 рублей в месяц (299 рублей — семейная и 125 рублей — студенческая).
Французский стриминговый сервис Deezer также не раскрывает показатели в России. Компания не обновляла статистику с конца 2018 года. На тот момент у Deezer было 16 млн активных пользователей в месяц и около 7 млн платных подписчиков в 180 странах.
Библиотека — более 56 млн треков. Кроме стандартных веб-версий и приложений, сервис также доступен в приложениях для Smart TV и Xbox и на некоторых автомобильных платформах.
Среди функций сервиса — «бесконечный» плейлист, в котором смешиваются песни пользователя с подобранными рекомендованными песнями, и возможность слушать музыку в lossless-формате (FLAC или ALAC). Звучит, как на CD.
Сервисом можно пользоваться бесплатно с рекламой и смешанным воспроизведением треков.
Стоимость Deezer Premium — 169 рублей в месяц (1690 рублей в год), семейная подписка — 255 рублей в месяц, студенческая 84,5 рубля в месяц. Подписка на lossless-аудио Deezer HiFi — 255 рублей в месяц (включает в себя Deezer Premium).
Музыкальный сервис, ранее известный как zvooq. По собственным данным компании, «Звуком» пользуется 5 млн человек в России и СНГ. Всего в странах присутствия сервиса 8 млн пользователей. Число подписчиков «Звук» не раскрывает.
На платформе 40 млн композиций от крупных правообладателей вроде Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group и независимых лейблов.
Представители сервиса называют особенностями «Звука» перевод песен на русский язык в реальном времени, «Истории» о жизни артистов и музыкальной индустрии, ежедневную подписку и оплату по номеру телефона.
Сервисом можно пользоваться бесплатно: слушать популярные треки, новые релизы, плейлисты и рекомендации. Подписка отключает рекламу, открывает всю музыкальную библиотеку, даёт возможность слушать в офлайне, создавать коллекции и включать тексты песен.
Подписка стоит 169 рублей в месяц, есть отдельные тарифы с операторами. Премиум-подписка для абонентов «Билайн» обойдётся в 7,5 рубля в день, для Tele2 — от 7,5 рубля в сутки или 99 рублей в месяц.
Это один из самых популярных музыкальных сервисов в мире. К концу марта 2020 года у Spotify было 286 млн ежемесячных пользователей, из них 130 млн — платные подписчики.
Коллекция Spotify насчитывает 50 млн композиций и больше 1 млн подкастов.
Главной особенностью Spotify журналисты называют рекомендательную систему с серией персонализированных плейлистов от алгоритмов и кураторов. Все плейлисты зависят от предпочтений пользователя, а рекомендации можно улучшать, если слушать больше музыки и оценивать её.
Например, для «поиска нового» каждый понедельник Spotify присылает плейлист Discover Weekly с 30 композициями, которые могут понравиться пользователю. В пятницу пользователь получает плейлист Release Radar с релизами рекомендованных групп и исполнителей.
Также есть Daily Mixes — серия ежедневных плейлистов, в которых рекомендованные песни группируются по жанрам, странам и национальностям, и другие тематические плейлисты.
Spotify доступен в веб-версии и приложениях для PC, Mac, мобильных устройств, «умных» колонках, автомобильных системах, консолях, носимых устройствах, наушниках. Также сервис работает с голосовыми помощниками Google и Apple, интегрирован в популярные приложения — Discord, Runkeeper, Tinder, Shazam, Google Maps.
Для более удобного управления у Spotify есть функция передачи песни между устройствами пользователя Spotify Connect. Можно переключить музыку со смартфона на ноутбук по возвращении домой.
14 июля Spotify официально объявил о запуске в России, полноценная работа сервиса начнется с 15 июля.
Стоимость подписки — 169 рублей в месяц. Студенческая стоит 75 рублей в месяц, для двоих — 219 рублей, семейная — 269 рублей в месяц. Бесплатный пробный период — три месяца.
Spotify удерживает лидерство благодаря рекламным действиям и эксклюзивным соглашениям, считает аналитик Counterpoint Research Абхилаш Кумар.
Сервис даёт три месяца ознакомительной подписки и регулирует цены на рынках присутствия: например, предлагает «парный» тариф, который дешевле семейного.
Потенциальная аудитория россиян, платящих за музыкальные сервисы, — 32–35 млн человек, считает основатель сервиса аудиорекламы Unisound и бывший гендиректор музыкального стримингового сервиса «Звук» Михаил Ильичев.
В разговоре с РБК он отметил, что у Spotify есть потенциал для развития в России, так как рост аудитории и поиск новых пользователей не останавливается. Кроме того, сервис может найти готовую аудиторию среди сотовых операторов, ведь он «имеет богатый опыт в создании партнёрств».
Ещё Spotify может воспользоваться нишевыми каналами продвижения, которые пока не используют конкуренты: радио и телеканалы, пишет РБК.
Тем не менее Spotify, вероятно, ждут сложности с продвижением в России, считает Ильичев. По его мнению, «Яндекс» и Mail.ru Group «полноценно не пустят» Spotify в свои рекламные сети.
Я не понимаю. Кому то реально нужен спотифай в 2020? Если да, то зачем? Серьезно ради рекомендаций? И ты готов платить?
Библиотека, рекомендации, удобство, цена. Интересно, почему пользователи "Spotify" не пишут кому нужна "Музыка"?
Достаточно однобокий вопрос, это как спросить: я не понимаю, кому-то реально нужен Мерседес в 2020 году, или кому-то реально нужна Лада в 2020 году? Да, люди разные, и у всех свои пожелания, предпочтения, вкусы. Спотифай - отличная площадка, одна из первых стриминговых платформ.
Действительно нужна, многим.
Я и так плачу. Если другой сервис будет лучше - перейду на него. Юзаю 3 мес. бесплатного Spotify, AM пока отключил.
прикинь, он нужен миллионам людей, и они за него, невообразимо конечно, платят
Мне вот непонятно как кто-то в здравом уме может платить за помойки типа VK Boom, или даже за Я.Музыку
Spotify бы в какую-нибудь подписку воткнуть вроде Combo, Яндекс.Плюс или YouTube Premium. Там за эту же стоимость получаешь больше и именно этим будут пытаться удержать.
С другой стороны, смотрю я на чарты отечественных стриминговых площадок с засилием русскоязычного современного музла, а потом смотрю на чарт Spotify и чувствую глоток свежего воздуха, ведь там Музыка с большой буквы.
Я смотрю только ютуб и слушаю музыку на ютуб мьюзик. Мне мейл, яндекс и спотифай не нужен. Зачем мне платить дополнительно, если я за 200 р. в месяц смотрю видосы и слушаю музыку без рекламы? Два в одном.
У вас на превью в телеграм посте у я. музыки 65 млн песен, а у спотифай 50млн.
VC, я все понимаю, но вы серьезно?
вряд ли в spotify есть русские песни, дело может быть в этом?
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у apple music до сих пор одна песня стоит $0.99?
Конечно! Мы тут все миллионеры, платим в день 100-150 долларов за послушать музычку фоном на работе
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