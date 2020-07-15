К приходу самого популярного в мире музыкального сервиса.

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Spotify официально объявил о запуске в России и будет доступен пользователям с 15 июля 2020 года. Всего сервису понадобилось пять попыток, чтобы выйти на российский рынок на котором уже есть свои лидеры и конкурирующие игроки с собственными экосистемами.

С кем предстоит конкурировать Spotify: аудитория, цены и перспективы — коротко.

Лидеры — «Яндекс.Музыка» и сервисы Mail.ru Group

J'son and Partners Consulting оценивают среднегодовой рост рынка музыкального стриминга в России в 39%. Общая выручка стриминга, согласно данным аналитиков JPC, в 2019 году оценивается в 7,4 млрд рублей, в 2020 году превысит 10 млрд рублей, к 2022 году — 19,6 млрд рублей.

Компания Statista предлагает суммы меньше: объём рынка цифровой музыки в России к 2023 году может составить 11,8 млрд рублей, из которых на стриминговые сервисы придётся 9,6 млрд рублей

Основные конкуренты в России — экосистемные аудиосервисы «Яндекса» и Mail.ru Group. По итогам 2018 года аналитики PwC назвали самыми популярными сервисы Boom и «Музыка ВКонтакте» с 40% аудитории, и 25,6% выручки, у «Яндекса» — 32% аудитории, 25,4% выручки.

В апреле 2020 года аналитики CounterPoint назвали «Яндекс.Музыку» самым популярным аудиосервисом в России.

Также в апреле число подписчиков медиасервисов «Яндекса», куда входит «Яндекс.Музыка», составило 4,3 млн . Показателя в 1 млн подписчиков сервис достиг в июне 2018 года.

За 2019 год рост ежедневных пользователей «Яндекс.Музыки» составил 35% по сравнению с 2018 годом, но точных цифр представители не называют. Всего сервисом пользуются более 15 млн человек в месяц (по подписке и без).

В июле 2020 года число подписчиков «Музыки ВКонтакте» и Boom превысило 3,5 млн человек. В 2018 году у Boom было 1,2 млн подписчиков, в июле 2019 года число подписчиков «ВКонтакте» и Boom составляло 2,5 млн.

Точное ежемесячное число пользователей платной и бесплатной версии «Музыки ВКонтакте» компания не называет, но представители замечают: «Половина активных пользователей "ВКонтакте" так или иначе взаимодействует с музыкой ежемесячно».

В марте 2020 года ежемесячное количество уникальных пользователей «ВКонтакте» из России составило 73,4 млн.

По данным аналитической компании App Annie, VK и Boom во втором квартале 2020 года лидируют по тратам пользователей в приложениях. «Яндекс.Музыка» на четвертом месте.

Коротко о «Яндекс.Музыке»

Один из первых музыкальных сервисов, запущенных в России. Сейчас бесплатная версия сервиса доступна в 12 странах, включая СНГ, Израиль и Грузию, по подписке — по всему миру.

Библиотека включает более 65 млн треков и 100 тысяч подкастов (есть эксклюзивные). Можно загружать и свои композиции.

Вместе с подпиской на «Музыку» пользователи получают подписку на «Яндекс.Плюс». В неё входят доступ к части фильмов и сериалов на «Кинопоиске», скидки на «Яндекс.Такси», «Драйв» и другие сервисы компании.

«Музыка» доступна в веб-версии, приложениях для Android и iOS, в колонках «Станция», каршеринге «Драйв» и бортовых системах «Яндекс.Авто»

По словам руководителя сервиса Андрея Гевака, основным преимуществом «Музыки», с помощью которого компания планирует конкурировать со Spotify, — рекомендательная система. Она персонализированная и учитывает популярность исполнителей в городах и регионах. Также сервис предлагает эксклюзивные подкасты и проекты.

Среди уникальных персональных плейлистов сервиса — плейлист с голосовым помощником «Алиса». «Плейлист дня» слушают 750 тысяч пользователей в день, отмечают представители компании.

Подписка на «Яндекс.Музыку» стоит 169 рублей в месяц или 1690 рублей в год. Семейная — 299 рублей в месяц на четырёх человек.

Коротко о музыке Mail.ru Group

Музыкальная экосистема Mail.ru Group состоит из трёх сервисов:

«Музыки ВКонтакте» на базе соцсети.

Музыкальный сервис «Одноклассников».



Приложения Boom — для «ВКонтакте» и «Одноклассников».



Особенность сервисов — подписчики получают доступ и к общей библиотеке, и к музыке друзей или сообществ. В июле 2020 года «ВКонтакте» обновила рекомендательную систему — появились персональные плейлисты и подборки.

Стоимость подписки на сервисы — 149 рублей в месяц или 75 рублей в месяц для студентов.

Сервисы входят в экосистемную подписку Combo от Mail.Ru Group. Она стоит 199 рублей в месяц и даёт скидки в Delivery Club, «Ситимобиле», YouDrive и «Перекрёстке».

Положение Apple Music и противостояние со Spotify

Библиотека Apple Music включает 60 млн композиций. Сервис интегрирован в экосистему Apple и работает через стандартное для iOS и macOS приложение «Музыка». Оно синхронизируется со всеми устройствами пользователя и интегрировано с Siri.

Apple не раскрывает показателей по аудитории и выручке в России. В 2018 году аналитики PwC поставили Apple Music на третье место в России — с 12% аудитории и 28% выручки. Впереди только «Яндекс» и Mail.ru Group.

При этом у Apple Music нет бесплатной версии с рекламой, в отличие от конкурентов. Пользователи могут оформить пробную подписку на срок до четырёх месяцев. Цена подписки:

75 рублей в месяц для студентов.

169 рублей в месяц на одного пользователя.



269 рублей за семейный тариф на шесть человек.



В 2019 году Россия вошла в первую десятку рынков для Apple Music, пишет TJ. Российская аудитория сервиса выросла на четверть по сравнению с 2018 годом, но точные данные по регионам компания не назвала. В июне 2019 года Apple объявила о 60 млн подписчиков по всему миру.

Среди причин популярности Apple Music — быстрое развитие, присутствие на устройствах компании, интеграция с iOS и macOS

К 2020 году сервис занял 19% всего рынка платных подписок музыкальных сервисов с долей выручки 24%. У Spotify к 2020 году доля рынка составила 35% с долей выручки 31%.

При этом Spotify обвиняет Apple в нечестной конкуренции, так как компания берёт 30% комиссию за покупки через приложение Spotify на iOS и ограничивает продвижение конкурирующего сервиса в App Store.

За счет этого Apple Music растёт быстрее, а доля выручки приближается к Spotify при почти двухкратной разнице в доле рынка.

YouTube Music

YouTube запустил сервис YouTube Music в 2018 году, в 2020 году он заменил сервис Google Play Music. В YouTube Music более 50 млн официальных треков, также пользователи могут сами загрузить в библиотеку до 100 тысяч песен. Интегрирован с экосистемой Google.

В мае 2018 года YouTube объявила, что ежемесячно сервисом пользуются более 1 млрд человек для поиска музыки, с тех пор число не обновлялось. К февралю 2020 года на YouTube Music и YouTube Premium в общей сложности подписались более 20 млн человек.

Показатели по России компания не раскрывает.

Сервисом можно пользоваться бесплатно с рекламой или оформить платную подписку YouTube Music Premium. Цена для одного пользователя — 169 рублей в месяц, семейная (до шести пользователей) — 269 рублей, студенческая — 95 рублей в месяц.

Есть расширенная версия подписки — YouTube Premium, в которой отключена реклама в видео на YouTube. Стоимость — 199 рублей в месяц (299 рублей — семейная и 125 рублей — студенческая).

Deezer: нишевый игрок, но с лучшим качеством аудио

Французский стриминговый сервис Deezer также не раскрывает показатели в России. Компания не обновляла статистику с конца 2018 года. На тот момент у Deezer было 16 млн активных пользователей в месяц и около 7 млн платных подписчиков в 180 странах.

Библиотека — более 56 млн треков. Кроме стандартных веб-версий и приложений, сервис также доступен в приложениях для Smart TV и Xbox и на некоторых автомобильных платформах.

Среди функций сервиса — «бесконечный» плейлист, в котором смешиваются песни пользователя с подобранными рекомендованными песнями, и возможность слушать музыку в lossless-формате (FLAC или ALAC). Звучит, как на CD.

Сервисом можно пользоваться бесплатно с рекламой и смешанным воспроизведением треков.

Стоимость Deezer Premium — 169 рублей в месяц (1690 рублей в год), семейная подписка — 255 рублей в месяц, студенческая 84,5 рубля в месяц. Подписка на lossless-аудио Deezer HiFi — 255 рублей в месяц (включает в себя Deezer Premium).

«Звук»: независимый российский сервис

Музыкальный сервис, ранее известный как zvooq. По собственным данным компании, «Звуком» пользуется 5 млн человек в России и СНГ. Всего в странах присутствия сервиса 8 млн пользователей. Число подписчиков «Звук» не раскрывает.

На платформе 40 млн композиций от крупных правообладателей вроде Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group и независимых лейблов.

Представители сервиса называют особенностями «Звука» перевод песен на русский язык в реальном времени, «Истории» о жизни артистов и музыкальной индустрии, ежедневную подписку и оплату по номеру телефона.

Сервисом можно пользоваться бесплатно: слушать популярные треки, новые релизы, плейлисты и рекомендации. Подписка отключает рекламу, открывает всю музыкальную библиотеку, даёт возможность слушать в офлайне, создавать коллекции и включать тексты песен.

Подписка стоит 169 рублей в месяц, есть отдельные тарифы с операторами. Премиум-подписка для абонентов «Билайн» обойдётся в 7,5 рубля в день, для Tele2 — от 7,5 рубля в сутки или 99 рублей в месяц.

Чем будет брать Spotify

Это один из самых популярных музыкальных сервисов в мире. К концу марта 2020 года у Spotify было 286 млн ежемесячных пользователей, из них 130 млн — платные подписчики.

Коллекция Spotify насчитывает 50 млн композиций и больше 1 млн подкастов.

Главной особенностью Spotify журналисты называют рекомендательную систему с серией персонализированных плейлистов от алгоритмов и кураторов. Все плейлисты зависят от предпочтений пользователя, а рекомендации можно улучшать, если слушать больше музыки и оценивать её.

Например, для «поиска нового» каждый понедельник Spotify присылает плейлист Discover Weekly с 30 композициями, которые могут понравиться пользователю. В пятницу пользователь получает плейлист Release Radar с релизами рекомендованных групп и исполнителей.

Также есть Daily Mixes — серия ежедневных плейлистов, в которых рекомендованные песни группируются по жанрам, странам и национальностям, и другие тематические плейлисты.

Spotify доступен в веб-версии и приложениях для PC, Mac, мобильных устройств, «умных» колонках, автомобильных системах, консолях, носимых устройствах, наушниках. Также сервис работает с голосовыми помощниками Google и Apple, интегрирован в популярные приложения — Discord, Runkeeper, Tinder, Shazam, Google Maps.

Для более удобного управления у Spotify есть функция передачи песни между устройствами пользователя Spotify Connect. Можно переключить музыку со смартфона на ноутбук по возвращении домой.

14 июля Spotify официально объявил о запуске в России, полноценная работа сервиса начнется с 15 июля.

Стоимость подписки — 169 рублей в месяц. Студенческая стоит 75 рублей в месяц, для двоих — 219 рублей, семейная — 269 рублей в месяц. Бесплатный пробный период — три месяца.

Есть ли у Spotify перспективы на российском рынке

Spotify удерживает лидерство благодаря рекламным действиям и эксклюзивным соглашениям, считает аналитик Counterpoint Research Абхилаш Кумар.

Сервис даёт три месяца ознакомительной подписки и регулирует цены на рынках присутствия: например, предлагает «парный» тариф, который дешевле семейного.

Потенциальная аудитория россиян, платящих за музыкальные сервисы, — 32–35 млн человек, считает основатель сервиса аудиорекламы Unisound и бывший гендиректор музыкального стримингового сервиса «Звук» Михаил Ильичев.

В разговоре с РБК он отметил, что у Spotify есть потенциал для развития в России, так как рост аудитории и поиск новых пользователей не останавливается. Кроме того, сервис может найти готовую аудиторию среди сотовых операторов, ведь он «имеет богатый опыт в создании партнёрств».

Ещё Spotify может воспользоваться нишевыми каналами продвижения, которые пока не используют конкуренты: радио и телеканалы, пишет РБК.