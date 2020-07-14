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Сервисы
Лиана Липанова
6121

Spotify добавил юридические правила для России, а у части российских пользователей появилось приложение сервиса Материал редакции

Ранее источники сообщали, что сервис запустится в России 15 июля, но официально компания не подтверждала дату.

  • Музыкальный сервис Spotify добавил юридические правила для России. Они вступают в силу с 15 июля.
  • Возрастное ограничение для пользования сервисом — 18 лет или от 14 лет с согласия родителей или опекунов.
  • На территории России сервис будет подчиняться законам Швеции, если иное не требуется обязательным законом государства-члена Европейского Союза или любой другой юрисдикции, уточняется в правилах.
  • Обработка и хранение персональных данных российских пользователей будет осуществляться в дата-центрах на территории России, уточняет Spotify.
  • Приложение Spotify появилось в российских версиях магазинов App Store и Google Play, обратило внимание TJ.
  • 8 июля Variety и Music Business Worldwide со ссылкой на источники сообщили, что Spotify запустится в России 15 июля. Местным партнёром сервиса может стать МТС, говорили собеседники Music Business Worldwide. В самих компаниях отказались от комментариев.

#spotify #новость

Лиана Липанова
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Кирилл Тюрин

54
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Pavel Levitskiy

Кирилл
9

ты не из студии Лебедева случайно?

Ответить

Евгений Абрамовских

Pavel
1

Это ИИ. 

Ответить

Кирилл Тюрин

Pavel
0

Это не моё произведение вообще, к сожалению :с

Ответить

Евгений Смирнов

Pavel
0

Недостаточно жопоруко для Лебедева.

Ответить

Evgeny Boyko

Кирилл
0

Иронова коммент

Ответить

Igor Filippov

17

Ну давайте уже шутки про товарища майора, зря я что ли зашел?

Ответить

Artemy

Igor
16

Spotify. Товарищ майор слушает.

Ответить

lakoros

Artemy
1

Лучшие подборки! ТМ 
®odina слышит!

Ответить

Лёха Литвинов

10

интересно, что помешает им запуститься в этот раз?))

но если официально запустится— это будет одна из самых крутых новостей лета

Ответить

Владимир Моденов

Лёха
7

протесты в Хабаровске)))0)

Ответить

Владимир Моденов

Владимир
0

блииин, сейчас главное не подавать им никаких идей

Ответить

Эдуард Гладышев

Лёха
3

Уже оформил подписку, приложение доступно в апп стоп.

Ответить

Вячеслав Осадчий

Эдуард
0

Это эпл стор или что-то другое?) В сторе пока не вижу.

Ответить

Peter Dmitrienko

Вячеслав
0

В эппл стор. Тоже стянул, слушаю, всё прекрасно.

Ответить

Ruslan Tagirov

Peter
0

Получилось подписку оформить? У меня пишет, что в приложении подписку оформить невозможно.

Ответить

Пластиковое Окно

Вячеслав
0

Он не первый в поиске, очевидно. Раз только добавили.

Ответить

Alexey Ivanov

Лёха
0

Традиция!

Ответить

Pavel Romanov

Лёха
0

уже приложение в аппсторе и гугл плее есть, так что

Ответить

ALEXANDR SHUBIN

–11

А нафига оно и надо..в телефонах интернет дорогой...Дома, пока дешевый..И что мешает зарядить все устройства какой надо музыкой...Я лично, на работе все диски перерипил..Теперь моей жизни не хватит послушать

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Max Krou

ALEXANDR
26

как там дела в 2003? Срочно покупай доллары

Ответить

Pavel Levitskiy

ALEXANDR
1

Дай диск до завтра,  я себе CD-R запишу

Ответить

Женя Гагарин

6

На территории России сервис будет подчиняться законам Швеции, если иное не требуется обязательным законом государства-члена Европейского Союза или любой другой юрисдикции, уточняется в правилах.

в бесплатной версии будет реклама сами знаете чего. 
и ещё того. 

Ответить

Igor Filippov

Женя
7

Не знаю, чего?

Ответить

Kostya Golikov

Igor
7
Ответить

Igor Filippov

Kostya
0

Вот кстати сколько сидел на бесплатном немецком спотифае, ни разу не рекламировали ничего такого.

Ответить

Kostya Golikov

Igor
0

Уже предвижу «сенсация, Спотифай занимается пропагандой гомосексуализма» на тв. Особенно на волне «ютуб не одобряет конституцию». 

Музыка для всех
Музыка на все случаи жизни.
open.spotify.com
Ответить

Гриша Булыжников

Kostya
0

они вроде с самого начала поддерживали всякие левацкие движняки и лгбт. во всяком случае подборки в жанрах были.

Ответить

Kostya Golikov

Гриша
0

Если это не twitch-инквизиция, почему бы и нет 🤷‍♂️

Ответить

Женя Гагарин

Igor
–5

ну понимаете, того. 
когда мальчики 
а потом ещё жизни одних парней очень важны

Ответить

Женя Гагарин

Женя
0

огонь, из-за шутки меня приняли за дремучего ватана))

Ответить

Stanislav

Женя
4

значит шутка неудачная

Ответить

Женя Гагарин

Stanisl…
0

спасибо, кэп) 

Ответить

Igor Filippov

Женя
0

А что плохого?

Ответить

Сергей Ермилов

Женя
0

Твиттер ЛГБТ-новости запихивает на главную страницу часто, но что-то вроде работает в РФ, в отличие от того же LinkedIn, где вообще про другое.

Ответить

hemofiliac -

4

да не, не может быть такого.

Ответить

Сергей Михельсон

1

А что значит: Обработка и хранение персональных данных российских пользователей на территории РФ? Типа они в эксельчик экспорт фио отгружают или у них прям там шардинг по геолокации юзера?

Ответить

Igor Filippov

Сергей
9

Ну так микросервис с табличкой users задеплоил в Яндекс облаке и все.

Ответить

Maxim Syabro

Igor
0

XLS на Яндекс.Диск

Ответить

Сергей Янзин

Maxim
1

Наконец, в Яндекс музыке нормальные рекомендации появятся

Ответить

Angel Vivaldi

2

А в чем фишечка то? Чем лучше других сервисов? тоже хочу разделить всеобщую радость, но не понимаю ):

Ответить

Тарас Мукин

Angel
4

Обычно самым важным плюсом называют автоподборки и всякие плейлисты — они действительно лучше, чем у аналогов, хорошо персонализируются и вообще продуманы. Неавтоматические плейлисты тоже хороши и их очень много. Пользуюсь уже несколько лет и плачу (пока что) больше, чем за аналоги как раз из-за всего этого.

Ответить

Angel Vivaldi

Тарас
0

Спасибо, надеюсь будет тестовый период, посмотрим как работает

Ответить

Лысенко Григорий

Тарас
0

А сколько ты платищшь? Я по семейной подписке 1200 в год

Ответить

Alexey P

–27

Пусть запускаются в Уганде лучше с такими правилами. Не хотят подчинятся местным законам, пусть валят. Надеюсь они провалятся и уйдут с рынка очень быстро. В Эпл Музыке и Яндексе есть все что нужно. 5 лет назад надо было запускаться. 

Ответить

Pavel Romanov

Alexey
–2

Ну а что вы минусуете человека, в чем-то он прав - нахер кому сейчас спотифай нужен, когда все сидят на подписке эппла и яндекс.музыке?

Ответить

Иван Иванов

Pavel
–2

Вопрос цены и хайпа. Спотифай также модно, как Эппл Мьюзик.

Ответить

Фёдор Назин

Иван
2

Причем тут хайп вообще? 
Я пользовался и ямузыкой, и Эппл, Гугл(Ютуб), дизер. 
В итоге все равно вернулся на спотифи, потому что у него хорошие рекомендации и для меня самая большая библиотека. 
Да ещё приложение не страдает от всяких детских проблем. 

Ответить

Buck Mulligan

1

Так. Ну уже свободно без впн зарегался в spotify. Значит все таки быть спотифай в России. Правда, пока не могу купить подписку

Ответить

Alex Crown

Buck
1

Уже можно купить
https://www.spotify.com/ru-ru/purchase/products/?country=RU

(во всяком случае у меня прокатило врубить триалку на 3 месяца оттуда)

Ответить

Alex

Buck
0

странно, пока висит заглушка  - Spotify is currently not available in your country.

Ответить

Гриша Булыжников

Alex
0

потому что еще не 15е, логично же

Ответить

Buck Mulligan

Alex
0

Да, странно
Вот уже на русском все

Ответить

Buck Mulligan

Buck
0

Ну, почти все

Ответить

Михаил Бобков

1

Перейду на spotify 100%, но как быстро скопировать медиатеку с яндекса?)

Ответить

Артем Ковалев

Михаил
1

Выбирай
https://alternativeto.net/software/tune-my-music/

Ответить

Pavel Romanov

Михаил
0

Никак. Если подобная медиатека есть в апп сторе - есть приложение сонгшифт, копирует плейлисты из эппла в спотифай и наоборот.

Ответить

Фёдор Назин

Михаил
0

Soundizz корректно( на сколько возможно) переносит между всеми сервисами, но платный. 

Ответить

Михаил Бобков

Михаил
0

Блэт, а почему в папке со медиатека нету просто списка всех треков? А есть только плейлисты/альбомы/исполнители?

Ответить

Alexandr Tedeev

1

урра!

Ответить

Evgeny Nepomnyashchiy

0

Спотифай в России это как Темпельхоф в Германии. Ждем! )

Ответить

Yury Chernov

0

Прощай Apple Music, нам было хорошо с тобой

Ответить

Akim Kasabulatov

0

https://www.spotify.com/ru-ru/purchase/products/

Ответить

Вячеслав Осадчий

Akim
0

У меня без ВПН не получается создать аккаунт :(

Ответить

Akim Kasabulatov

Вячеслав
0

у меня Канада стояла, я ее при оплате сменил

Ответить

Вячеслав Осадчий

Akim
0

Я просто попробовал подвязать студ аккаунт для скидки, он подвязался, но цену в евро предлагает (

Ответить

Akim Kasabulatov

Вячеслав
0

Скопируй ссылку с ценником и поменяй в ней country code на RU

Ответить

Вячеслав Осадчий

Akim
0

Получилось, просто зашел еще раз и дало оплатить в рублях )

Ответить

Вячеслав Осадчий

0

Успех

https://apps.apple.com/ru/app/spotify-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83/id324684580

Ответить

Юрий Глотов

0

В MS store тоже есть.

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Gluch Nolwar

0

Зарегался спокойно и оплатил тоже, месяц 169р

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Gluch Nolwar

Gluch
0

3 месяца дают бесплатно

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