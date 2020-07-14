Ранее источники сообщали, что сервис запустится в России 15 июля, но официально компания не подтверждала дату.
- Музыкальный сервис Spotify добавил юридические правила для России. Они вступают в силу с 15 июля.
- Возрастное ограничение для пользования сервисом — 18 лет или от 14 лет с согласия родителей или опекунов.
- На территории России сервис будет подчиняться законам Швеции, если иное не требуется обязательным законом государства-члена Европейского Союза или любой другой юрисдикции, уточняется в правилах.
- Обработка и хранение персональных данных российских пользователей будет осуществляться в дата-центрах на территории России, уточняет Spotify.
- Приложение Spotify появилось в российских версиях магазинов App Store и Google Play, обратило внимание TJ.
- 8 июля Variety и Music Business Worldwide со ссылкой на источники сообщили, что Spotify запустится в России 15 июля. Местным партнёром сервиса может стать МТС, говорили собеседники Music Business Worldwide. В самих компаниях отказались от комментариев.
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Кирилл Тюрин
Pavel LevitskiyКирилл
ты не из студии Лебедева случайно?
Евгений АбрамовскихPavel
Это ИИ.
Кирилл ТюринPavel
Это не моё произведение вообще, к сожалению :с
Евгений СмирновPavel
Недостаточно жопоруко для Лебедева.
Evgeny BoykoКирилл
Иронова коммент
Igor Filippov
Ну давайте уже шутки про товарища майора, зря я что ли зашел?
ArtemyIgor
Spotify. Товарищ майор слушает.
lakorosArtemy
Лучшие подборки! ТМ
®odina слышит!
Лёха Литвинов
интересно, что помешает им запуститься в этот раз?))
но если официально запустится— это будет одна из самых крутых новостей лета
Владимир МоденовЛёха
протесты в Хабаровске)))0)
Владимир МоденовВладимир
блииин, сейчас главное не подавать им никаких идей
Эдуард ГладышевЛёха
Уже оформил подписку, приложение доступно в апп стоп.
Вячеслав ОсадчийЭдуард
Это эпл стор или что-то другое?) В сторе пока не вижу.
Peter DmitrienkoВячеслав
В эппл стор. Тоже стянул, слушаю, всё прекрасно.
Ruslan TagirovPeter
Получилось подписку оформить? У меня пишет, что в приложении подписку оформить невозможно.
Пластиковое ОкноВячеслав
Он не первый в поиске, очевидно. Раз только добавили.
Alexey IvanovЛёха
Традиция!
Pavel RomanovЛёха
уже приложение в аппсторе и гугл плее есть, так что
ALEXANDR SHUBIN
А нафига оно и надо..в телефонах интернет дорогой...Дома, пока дешевый..И что мешает зарядить все устройства какой надо музыкой...Я лично, на работе все диски перерипил..Теперь моей жизни не хватит послушать
Max KrouALEXANDR
как там дела в 2003? Срочно покупай доллары
Pavel LevitskiyALEXANDR
Дай диск до завтра, я себе CD-R запишу
Женя Гагарин
На территории России сервис будет подчиняться законам Швеции, если иное не требуется обязательным законом государства-члена Европейского Союза или любой другой юрисдикции, уточняется в правилах.
в бесплатной версии будет реклама сами знаете чего.
и ещё того.
Igor FilippovЖеня
Не знаю, чего?
Kostya GolikovIgor
Igor FilippovKostya
Вот кстати сколько сидел на бесплатном немецком спотифае, ни разу не рекламировали ничего такого.
Kostya GolikovIgor
Уже предвижу «сенсация, Спотифай занимается пропагандой гомосексуализма» на тв. Особенно на волне «ютуб не одобряет конституцию».
Гриша БулыжниковKostya
они вроде с самого начала поддерживали всякие левацкие движняки и лгбт. во всяком случае подборки в жанрах были.
Kostya GolikovГриша
Если это не twitch-инквизиция, почему бы и нет 🤷♂️
Женя ГагаринIgor
ну понимаете, того.
когда мальчики
а потом ещё жизни одних парней очень важны
Женя ГагаринЖеня
огонь, из-за шутки меня приняли за дремучего ватана))
StanislavЖеня
значит шутка неудачная
Женя ГагаринStanisl…
спасибо, кэп)
Igor FilippovЖеня
А что плохого?
Сергей ЕрмиловЖеня
Твиттер ЛГБТ-новости запихивает на главную страницу часто, но что-то вроде работает в РФ, в отличие от того же LinkedIn, где вообще про другое.
hemofiliac -
да не, не может быть такого.
Сергей Михельсон
А что значит: Обработка и хранение персональных данных российских пользователей на территории РФ? Типа они в эксельчик экспорт фио отгружают или у них прям там шардинг по геолокации юзера?
Igor FilippovСергей
Ну так микросервис с табличкой users задеплоил в Яндекс облаке и все.
Maxim SyabroIgor
XLS на Яндекс.Диск
Сергей ЯнзинMaxim
Наконец, в Яндекс музыке нормальные рекомендации появятся
Angel Vivaldi
А в чем фишечка то? Чем лучше других сервисов? тоже хочу разделить всеобщую радость, но не понимаю ):
Тарас МукинAngel
Обычно самым важным плюсом называют автоподборки и всякие плейлисты — они действительно лучше, чем у аналогов, хорошо персонализируются и вообще продуманы. Неавтоматические плейлисты тоже хороши и их очень много. Пользуюсь уже несколько лет и плачу (пока что) больше, чем за аналоги как раз из-за всего этого.
Angel VivaldiТарас
Спасибо, надеюсь будет тестовый период, посмотрим как работает
Лысенко ГригорийТарас
А сколько ты платищшь? Я по семейной подписке 1200 в год
Alexey P
Пусть запускаются в Уганде лучше с такими правилами. Не хотят подчинятся местным законам, пусть валят. Надеюсь они провалятся и уйдут с рынка очень быстро. В Эпл Музыке и Яндексе есть все что нужно. 5 лет назад надо было запускаться.
Pavel RomanovAlexey
Ну а что вы минусуете человека, в чем-то он прав - нахер кому сейчас спотифай нужен, когда все сидят на подписке эппла и яндекс.музыке?
Иван ИвановPavel
Вопрос цены и хайпа. Спотифай также модно, как Эппл Мьюзик.
Фёдор НазинИван
Причем тут хайп вообще?
Я пользовался и ямузыкой, и Эппл, Гугл(Ютуб), дизер.
В итоге все равно вернулся на спотифи, потому что у него хорошие рекомендации и для меня самая большая библиотека.
Да ещё приложение не страдает от всяких детских проблем.
Buck Mulligan
Так. Ну уже свободно без впн зарегался в spotify. Значит все таки быть спотифай в России. Правда, пока не могу купить подписку
Alex CrownBuck
Уже можно купить
https://www.spotify.com/ru-ru/purchase/products/?country=RU
(во всяком случае у меня прокатило врубить триалку на 3 месяца оттуда)
AlexBuck
странно, пока висит заглушка - Spotify is currently not available in your country.
Гриша БулыжниковAlex
потому что еще не 15е, логично же
Buck MulliganAlex
Да, странно
Вот уже на русском все
Buck MulliganBuck
Ну, почти все
Михаил Бобков
Перейду на spotify 100%, но как быстро скопировать медиатеку с яндекса?)
Артем КовалевМихаил
Выбирай
https://alternativeto.net/software/tune-my-music/
Pavel RomanovМихаил
Никак. Если подобная медиатека есть в апп сторе - есть приложение сонгшифт, копирует плейлисты из эппла в спотифай и наоборот.
Фёдор НазинМихаил
Soundizz корректно( на сколько возможно) переносит между всеми сервисами, но платный.
Михаил БобковМихаил
Блэт, а почему в папке со медиатека нету просто списка всех треков? А есть только плейлисты/альбомы/исполнители?
Alexandr Tedeev
урра!
Evgeny Nepomnyashchiy
Спотифай в России это как Темпельхоф в Германии. Ждем! )
Yury Chernov
Прощай Apple Music, нам было хорошо с тобой
Akim Kasabulatov
https://www.spotify.com/ru-ru/purchase/products/
Вячеслав ОсадчийAkim
У меня без ВПН не получается создать аккаунт :(
Akim KasabulatovВячеслав
у меня Канада стояла, я ее при оплате сменил
Вячеслав ОсадчийAkim
Я просто попробовал подвязать студ аккаунт для скидки, он подвязался, но цену в евро предлагает (
Akim KasabulatovВячеслав
Скопируй ссылку с ценником и поменяй в ней country code на RU
Вячеслав ОсадчийAkim
Получилось, просто зашел еще раз и дало оплатить в рублях )
Вячеслав Осадчий
Успех
https://apps.apple.com/ru/app/spotify-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83/id324684580
Юрий Глотов
В MS store тоже есть.
Gluch Nolwar
Зарегался спокойно и оплатил тоже, месяц 169р
Gluch NolwarGluch
3 месяца дают бесплатно