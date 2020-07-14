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Сервисы
Лиана Липанова
1217

Spotify добавил юридические правила для России — они вступают в силу с 15 июля Материал редакции

Ранее источники сообщали, что сервис запустится в России 15 июля.

  • Музыкальный сервис Spotify добавил юридические правила для России. Они вступают в силу с 15 июля.
  • Возрастное ограничение для пользования сервисом — 18 лет или от 14 лет с согласия родителей или опекунов.
  • На территории России сервис будет подчиняться законам Швеции, если иное не требуется обязательным законом государства-члена Европейского Союза или любой другой юрисдикции, уточняется в правилах.
  • Обработка и хранение персональных данных российских пользователей будет осуществляться в дата-центрах на территории России, уточняет Spotify.
  • 8 июля Variety и Music Business Worldwide со ссылкой на источники сообщили, что Spotify запустится в России 15 июля. Местным партнёром сервиса может стать МТС, говорили собеседники Music Business Worldwide. В самих компаниях отказались от комментариев.

#spotify #новость

Лиана Липанова
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15 комментариев
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Igor Filippov

5

Ну давайте уже шутки про товарища майора, зря я что ли зашел?

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Artemy

Igor
2

Spotify. Товарищ майор слушает.

Ответить

lakoros

Artemy
1

Лучшие подборки! ТМ 
®odina слышит!

Ответить

Женя Гагарин

3

На территории России сервис будет подчиняться законам Швеции, если иное не требуется обязательным законом государства-члена Европейского Союза или любой другой юрисдикции, уточняется в правилах.

в бесплатной версии будет реклама сами знаете чего. 
и ещё того. 

Ответить

Igor Filippov

Женя
0

Не знаю, чего?

Ответить

Женя Гагарин

Igor
0

ну понимаете, того. 
когда мальчики 
а потом ещё жизни одних парней очень важны

Ответить

Кирилл Тюрин

3
Ответить

hemofiliac -

2

да не, не может быть такого.

Ответить

Лёха Литвинов

1

интересно, что помешает им запуститься в этот раз?))

но если официально запустится— это будет одна из самых крутых новостей лета

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Владимир Моденов

Лёха
0

протесты в Хабаровске)))0)

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Владимир Моденов

Владимир
0

блииин, сейчас главное не подавать им никаких идей

Ответить

Сергей Михельсон

0

А что значит: Обработка и хранение персональных данных российских пользователей на территории РФ? Типа они в эксельчик экспорт фио отгружают или у них прям там шардинг по геолокации юзера?

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Igor Filippov

Сергей
1

Ну так микросервис с табличкой users задеплоил в Яндекс облаке и все.

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Buck Mulligan

0

Так. Ну уже свободно без впн зарегался в spotify. Значит все таки быть спотифай в России. Правда, пока не могу купить подписку

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