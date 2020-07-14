Ранее источники сообщали, что сервис запустится в России 15 июля.
- Музыкальный сервис Spotify добавил юридические правила для России. Они вступают в силу с 15 июля.
- Возрастное ограничение для пользования сервисом — 18 лет или от 14 лет с согласия родителей или опекунов.
- На территории России сервис будет подчиняться законам Швеции, если иное не требуется обязательным законом государства-члена Европейского Союза или любой другой юрисдикции, уточняется в правилах.
- Обработка и хранение персональных данных российских пользователей будет осуществляться в дата-центрах на территории России, уточняет Spotify.
- 8 июля Variety и Music Business Worldwide со ссылкой на источники сообщили, что Spotify запустится в России 15 июля. Местным партнёром сервиса может стать МТС, говорили собеседники Music Business Worldwide. В самих компаниях отказались от комментариев.
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Igor Filippov
Ну давайте уже шутки про товарища майора, зря я что ли зашел?
ArtemyIgor
Spotify. Товарищ майор слушает.
lakorosArtemy
Лучшие подборки! ТМ
®odina слышит!
Женя Гагарин
На территории России сервис будет подчиняться законам Швеции, если иное не требуется обязательным законом государства-члена Европейского Союза или любой другой юрисдикции, уточняется в правилах.
в бесплатной версии будет реклама сами знаете чего.
и ещё того.
Igor FilippovЖеня
Не знаю, чего?
Женя ГагаринIgor
ну понимаете, того.
когда мальчики
а потом ещё жизни одних парней очень важны
Кирилл Тюрин
hemofiliac -
да не, не может быть такого.
Лёха Литвинов
интересно, что помешает им запуститься в этот раз?))
но если официально запустится— это будет одна из самых крутых новостей лета
Владимир МоденовЛёха
протесты в Хабаровске)))0)
Владимир МоденовВладимир
блииин, сейчас главное не подавать им никаких идей
Сергей Михельсон
А что значит: Обработка и хранение персональных данных российских пользователей на территории РФ? Типа они в эксельчик экспорт фио отгружают или у них прям там шардинг по геолокации юзера?
Igor FilippovСергей
Ну так микросервис с табличкой users задеплоил в Яндекс облаке и все.
Buck Mulligan
Так. Ну уже свободно без впн зарегался в spotify. Значит все таки быть спотифай в России. Правда, пока не могу купить подписку