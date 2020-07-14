Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Татьяна Боброва
2167

Spotify объявил о запуске в России — стандартная подписка будет стоить 169 рублей в месяц Материал редакции

Теперь официально.

25 комментариев
В закладки

Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о запуске в России — с 15 июля 2020 года он будет доступен всем пользователям приложений на iOS и Android. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Сервис будет работать бесплатно и по подписке:

  • Spotify Premium открывает все функции сервиса без рекламы и стоит 169 рублей в месяц.
  • Spotify Premium для семьи рассчитан на шесть пользователей, он стоит 269 рублей в месяц.
  • Spotify Premium для двоих стоит 219 рублей в месяц. В дополнение к возможностям Premium-аккаунта он предлагает автоматически обновляемый плейлист, сочетающий музыку, которая понравится обоим.
  • Spotify Premium для студентов стоит 85 рублей в месяц.

Вместе с выходом на российский рынок Spotify запускается еще в 12 странах, в том числе Казахстане, Белоруссии, Молдавии и Украине. Всего сервис доступен на 92 рынках.

Библиотека Spotify включает более 50 млн треков и 4 млрд плейлистов, говорят в компании. Специально для российский пользователей Spotify добавила около 100 плейлистов. На момент написания заметки в компании не ответили на вопрос vc.ru, будут ли доступны подкасты.

Сервис включает персональные рекомендации, а также возможность воспроизведения на разных устройствах и поддержку соцсетей: Instagram, Facebook, Discord, Samsung, Android TV, Apple CarPlay и другие.

Также Spotify представил платформу Spotify for Artists для исполнителей, с помощью которой можно отслеживать статистику по релизам в режиме реального времени, изучать аудиторию, общаться с пользователями и так далее.

У запущенного в 2008 году сервиса Spotify сейчас, по собственным данным, более 286 млн пользователей, в том числе 130 млн платных подписчиков. В России сервис будет конкурировать с Apple Music, «Яндекс.Музыкой», Boom и другими платформами.

#новость #spotify

Статья дополняется
Татьяна Боброва
+41 926
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","spotify"], "comments": 25, "likes": 21, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 142110, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 14 Jul 2020 20:00:33 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Николай Синицын

12

Ну наконец-то. Теперь и в странах третьего мира) ура)

Ответить

Николай Шелопугин

6

Это фотошоп! Я программист!

Ответить

Николай Козлов

4

Кто знаком со Spotify, поясните, чем он лучше Яндекс.Музыки?

Ответить

Никита Крайнев

Николай
1

Говорят там подсказки крутые очень, надо проверить)

Ответить

Крейг

Никита
0

Не представляю даже. Яндекс хорошо подбирает

Ответить

Vladimir Yesaulov

4

Охуенно !

Ответить

Alex J.

4

Ветка с преимуществами Spotify для тех, кто не шарит и никогда сервисы эти сервисы не юзал.

По пунктам, велкам

Ответить

Никита Спиркин

3

Я не верю! Я не верю! НАКОНЕЦ-ТО!

Ответить

Help lawyer

3

2020й, что ж ты делаешь

Ответить

Андрей Пивень

0

Что такого крутого в спотифи?)

Ответить

Mihael Isaev

Андрей
4

не пробуй ни в коем случае, абсолютно посредственный сервис /s

Ответить

Assarov

1

Какого лешего в Казахстане подписка $4,99??

Ответить

Anatoly

Assarov
1

Богатая страна

Ответить

Petr Skvortsov

1

Я уже установил и оформил подписку :)

Ответить

Konstantin Voronov

1

Для 2020 это слишком хорошо чтобы быть правдой 

Ответить

Игорь Кравченко

0

https://www.spotify.com/ru-ru/premium/#PLANS

Музыка для всех
Музыка на все случаи жизни.
www.spotify.com
Ответить

Anatoly

0

Неужели адекватные для бедной страны цены, какие они молодцы!

Ответить

Игорь Кравченко

Anatoly
0

это просто конкуренция...

Ответить

Андрей Иванов

0

Пока Deezer? Имеет ли смысл переезд?

Ответить

Игорь Кравченко

Андрей
0

имеет смысл взять три месяца триала, и тут вопрос необходимости рекомендаций\качества звука + есть вопрос не сломается ли вся рекомендательная система Spotify после прихода в Россию и Россиян в Spotify

Ответить

Pavel Nekhaev

0

Подкасты пока что-то недоступны...

Ответить

Игорь Кравченко

–1

Напоминаю, что для тех кто хочет остаться на Apple Music, но страдать с рекомендательной системой меньше - есть meows.app =)

Meows.app
Новый плеер для Apple Music
meows.app
Ответить

Akim Kasabulatov

Игорь
0

есть прекрасное приложение SpotiApp, которое перенесет всю библиотеку Apple Music в Spotify

Ответить

Игорь Кравченко

Akim
0

это для тех кто хочет переехать, а я про тех кто остается на Apple Music)

Ответить

ILYA KANDAUROV

–1

 в чем плюсы по сравнению с youtube music ?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф
Подписан
Отписаться
Как Тинькофф Образование прокачивает мозги и готовит студентов и школьников к “Математической регате”
10 июля стартовал приём заявок на участие в новом соревновании Тинькофф Образования “Математическая регата”. Пока идёт…
0
ЦДП
Подписан
Отписаться
В центре столицы состоится первый в России открытый баттл CEO и персонального ассистента
28 июля в Цифровом деловом пространстве пройдет мультиконференция «Жизнь после: CEO на грани», центральной темой которо…
0
Райффайзенбанк
Подписан
Отписаться
Вместо тысячи вкладок: как ориентация на пользовательский опыт помогла сэкономить тысячу часов работы сотрудников
Мы завершили первый этап большого проекта по обновлению рабочего места специалиста контактного центра – системы, через…
7

Показать еще

Лучшие комментарии
Светослав Димитров
за день
Mail.ru Group представила бесплатный сервис для создания виртуальных ведущих на основе ИИ
Michael Tretyak
за неделю
Хахххахаххха! До того, как SEC поимел Telegram за TON: “мы суперкрутые, делаем, что хотим, у нас 1.7 ярда, Россия говно, мы сюда ни ногой” После того, как SEC поимел Telegram за TON, а Дуров поимел проблем от…
«Дань Apple и Google»: вице-президент Telegram выступил перед Мишустиным с критикой комиссий в магазинах приложений

Комментарии

Ol Ka

«2ГИС» добавил в приложение…

Игорь Кравченко

Spotify объявил о запуске в…

Крейг

Spotify объявил о запуске в…

Ivano Digital

Huawei на год предложила…

Никита Крайнев

Spotify объявил о запуске в…

Null

Какую клавиатуру для ПК…

Игорь Кравченко

Spotify объявил о запуске в…

Pavel Nekhaev

Spotify объявил о запуске в…

Akim Kasabulatov

Spotify объявил о запуске в…

Ишхан Симонян

«Сбербанк» предложил клиентам…

ILYA KANDAUROV

Spotify объявил о запуске в…

Игорь Кравченко

Spotify объявил о запуске в…

Андрей Иванов

Spotify объявил о запуске в…

Vl Al

«2ГИС» добавил в приложение…

AdAurum 79

Вирусные заголовки или почему…

Anatoly

Spotify объявил о запуске в…

Anatoly

Spotify объявил о запуске в…

REG.RU

Мой домен из Reg.ru снова попал…

Mihael Isaev

«Помощник ОСАГО»: история…

Игорь Кравченко

Spotify объявил о запуске в…