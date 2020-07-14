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Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о запуске в России — с 15 июля 2020 года он будет доступен всем пользователям приложений на iOS и Android. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Сервис будет работать бесплатно и по подписке:

Spotify Premium открывает все функции сервиса без рекламы и стоит 169 рублей в месяц.

Spotify Premium для семьи рассчитан на шесть пользователей, он стоит 269 рублей в месяц.



Spotify Premium для двоих стоит 219 рублей в месяц. В дополнение к возможностям Premium-аккаунта он предлагает автоматически обновляемый плейлист, сочетающий музыку, которая понравится обоим.



Spotify Premium для студентов стоит 85 рублей в месяц.



Вместе с выходом на российский рынок Spotify запускается еще в 12 странах, в том числе Казахстане, Белоруссии, Молдавии и Украине. Всего сервис доступен на 92 рынках.

Библиотека Spotify включает более 50 млн треков и 4 млрд плейлистов, говорят в компании. Специально для российский пользователей Spotify добавила около 100 плейлистов. На момент написания заметки в компании не ответили на вопрос vc.ru, будут ли доступны подкасты.

Сервис включает персональные рекомендации, а также возможность воспроизведения на разных устройствах и поддержку соцсетей: Instagram, Facebook, Discord, Samsung, Android TV, Apple CarPlay и другие.

Также Spotify представил платформу Spotify for Artists для исполнителей, с помощью которой можно отслеживать статистику по релизам в режиме реального времени, изучать аудиторию, общаться с пользователями и так далее.

У запущенного в 2008 году сервиса Spotify сейчас, по собственным данным, более 286 млн пользователей, в том числе 130 млн платных подписчиков. В России сервис будет конкурировать с Apple Music, «Яндекс.Музыкой», Boom и другими платформами.