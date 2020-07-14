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Теперь официально.
Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о запуске в России — с 15 июля 2020 года он будет доступен всем пользователям приложений на iOS и Android. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Сервис будет работать бесплатно и по подписке:
Вместе с выходом на российский рынок Spotify запускается еще в 12 странах, в том числе Казахстане, Белоруссии, Молдавии и Украине. Всего сервис доступен на 92 рынках.
Библиотека Spotify включает более 50 млн треков и 4 млрд плейлистов, говорят в компании. Специально для российский пользователей Spotify добавила около 100 плейлистов. На момент написания заметки в компании не ответили на вопрос vc.ru, будут ли доступны подкасты.
Сервис включает персональные рекомендации, а также возможность воспроизведения на разных устройствах и поддержку соцсетей: Instagram, Facebook, Discord, Samsung, Android TV, Apple CarPlay и другие.
Также Spotify представил платформу Spotify for Artists для исполнителей, с помощью которой можно отслеживать статистику по релизам в режиме реального времени, изучать аудиторию, общаться с пользователями и так далее.
У запущенного в 2008 году сервиса Spotify сейчас, по собственным данным, более 286 млн пользователей, в том числе 130 млн платных подписчиков. В России сервис будет конкурировать с Apple Music, «Яндекс.Музыкой», Boom и другими платформами.
Кто знаком со Spotify, поясните, чем он лучше Яндекс.Музыки?
Говорят там подсказки крутые очень, надо проверить)
Ветка с преимуществами Spotify для тех, кто не шарит и никогда сервисы эти сервисы не юзал.
По пунктам, велкам
Что такого крутого в спотифи?)
Какого лешего в Казахстане подписка $4,99??
Неужели адекватные для бедной страны цены, какие они молодцы!
Пока Deezer? Имеет ли смысл переезд?
имеет смысл взять три месяца триала, и тут вопрос необходимости рекомендаций\качества звука + есть вопрос не сломается ли вся рекомендательная система Spotify после прихода в Россию и Россиян в Spotify
Напоминаю, что для тех кто хочет остаться на Apple Music, но страдать с рекомендательной системой меньше - есть meows.app =)
есть прекрасное приложение SpotiApp, которое перенесет всю библиотеку Apple Music в Spotify
это для тех кто хочет переехать, а я про тех кто остается на Apple Music)
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