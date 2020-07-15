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Галина Мубаракшина
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Будапешт следом за другими городами ограничил срок аренды жилья для Airbnb — из-за сервиса в столице растут цены Материал редакции

А жители жалуются, что не могут спать по ночам.

4 комментария
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Власти Венгрии утвердили правила, в соответствии с которыми муниципалитеты смогут ограничивать количество дней аренды помещений для сервисов типа Airbnb, пишет Bloomberg.

Благодаря лоукостерам, таким, как Ryanair и EasyJet, столица Венгрии стала популярным местом для путешествий в Европе в выходные, но власти и местные жители считают, что туристов стало слишком много, отмечает газета.

Из-за популярности краткосрочной аренды горожане стали превращать свои дома в историческом центре в мини-отели, указывает издание. В 2018 года рынок аренды жилья для ночёвок вырос на 20%, а стоимость помещений в первом квартале 2018 года увеличилась на 16% по сравнению с предыдущим годом.

По данным Hungary Today, за пять лет количество съёмного жилья в Будапеште удвоилось: туристам предлагают 9725 помещений на Airbnb и ещё 300 на похожей платформе Vrbo. Около 3000 объектов расположены в «районе вечеринок».

Мэр Будапешта Гергей Карачонь считает, что сейчас аренда в столице недоступна даже среднему классу, поэтому городу необходимо регулирование, как в Амстердаме, Лондоне и Берлине.

Согласно новым требованиям, владельцы заведений в «районе вечеринок» Будапешта также должны будут устанавливать оборудование для подавления шума и запрещать посетителям пить на улице — иначе им придётся закрываться после полуночи, указывает издание.

В 2018 году власти Мадрида ограничили срок аренды квартир и домов в городе 90 днями в году. В июне 2020 года власти Амстердама решили запретить аренду жилья в выходные в трёх районах старого города и ограничить 30 днями в году — в других.

Будайская крепость в Будапеште World Travel Guide

#новость #airbnb

Галина Мубаракшина
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Люц Шнайдер

3

Т.е. ты покупаешь апартаменты для аренды, а государство такое: Не-не, только 90 дней в году?   
А остальные 275 дней?

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Mikhail Bobko

Люц
7

Сдавай в долгосрочную аренду, никто не запрещает.

Соседи покупали квартиры чтобы жить тихо и спокойно,а не для того чтоб каждый вечер наблюдать и слышать пьяных британцев и скандинавов

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Стас Иванов

Люц
1

речь про посуточную аренду, можете сдавать для постоянного проживания, никто не запрещает.

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