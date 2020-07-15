А жители жалуются, что не могут спать по ночам.

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Власти Венгрии утвердили правила, в соответствии с которыми муниципалитеты смогут ограничивать количество дней аренды помещений для сервисов типа Airbnb, пишет Bloomberg.

Благодаря лоукостерам, таким, как Ryanair и EasyJet, столица Венгрии стала популярным местом для путешествий в Европе в выходные, но власти и местные жители считают, что туристов стало слишком много, отмечает газета.

Из-за популярности краткосрочной аренды горожане стали превращать свои дома в историческом центре в мини-отели, указывает издание. В 2018 года рынок аренды жилья для ночёвок вырос на 20%, а стоимость помещений в первом квартале 2018 года увеличилась на 16% по сравнению с предыдущим годом.

По данным Hungary Today, за пять лет количество съёмного жилья в Будапеште удвоилось: туристам предлагают 9725 помещений на Airbnb и ещё 300 на похожей платформе Vrbo. Около 3000 объектов расположены в «районе вечеринок».

Мэр Будапешта Гергей Карачонь считает, что сейчас аренда в столице недоступна даже среднему классу, поэтому городу необходимо регулирование, как в Амстердаме, Лондоне и Берлине.

Согласно новым требованиям, владельцы заведений в «районе вечеринок» Будапешта также должны будут устанавливать оборудование для подавления шума и запрещать посетителям пить на улице — иначе им придётся закрываться после полуночи, указывает издание.

В 2018 году власти Мадрида ограничили срок аренды квартир и домов в городе 90 днями в году. В июне 2020 года власти Амстердама решили запретить аренду жилья в выходные в трёх районах старого города и ограничить 30 днями в году — в других.