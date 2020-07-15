На первом этапе услуга стоит 999 рублей, затем — 3000 рублей за каждое тестирование.

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Сервис для маркетинговых исследований «Яндекс.Взгляд» добавил UX-тестирование с помощью исполнителей «Яндекс.Толоки», сообщил vc.ru представитель «Яндекса». На первом этапе услуга стоит 999 рублей, затем — 3000 рублей.

На проверку одного прототипа уходит от одного до трёх дней. В тестировании участвуют не менее 100 исполнителей «Толоки», рассказали в компании.

Чтобы заказать тестирование, в заявке нужно описать сценарий пути пользователя и приложить скриншоты интерфейсов. Заказчик получает результат в виде тепловой карты интерфейса: на ней размечено, куда кликали пользователи, а также среднее время, затраченное на каждое действие.

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