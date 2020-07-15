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в пользу общения при помощи мемов
На первом этапе услуга стоит 999 рублей, затем — 3000 рублей за каждое тестирование.
Сервис для маркетинговых исследований «Яндекс.Взгляд» добавил UX-тестирование с помощью исполнителей «Яндекс.Толоки», сообщил vc.ru представитель «Яндекса». На первом этапе услуга стоит 999 рублей, затем — 3000 рублей.
На проверку одного прототипа уходит от одного до трёх дней. В тестировании участвуют не менее 100 исполнителей «Толоки», рассказали в компании.
Чтобы заказать тестирование, в заявке нужно описать сценарий пути пользователя и приложить скриншоты интерфейсов. Заказчик получает результат в виде тепловой карты интерфейса: на ней размечено, куда кликали пользователи, а также среднее время, затраченное на каждое действие.
«Это позволит дизайнеру понять, насколько интерфейс понятен и что мешает конверсии. Информацию, полученную после UX-теста, можно использовать самостоятельно либо как дополнение к глубинным интервью и коридорным исследованиям», — говорит представитель «Яндекса».
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