Notion с 9 сентября 2024 года отключит аккаунты российских пользователей

Из-за санкций США. Сервис для создания заметок, баз данных и управления проектами Notion сообщил, что с 9 сентября 2024 года отключит рабочие пространства российских пользователей.С того же момента прекратят действовать платные подписки, а приложение перестанет работать на территории России. Решение связано с санкциям США.Российские пользователи Notion жаловались на блокировки аккаунтов ещё весной 2022 года, хотя компания официально не сообщала об ограничениях для россиян.14 августа 2024 года сервис для совместной работы Miro объявил, что с 12 сентября отключит аккаунты пользователей из России и Беларуси — тоже из-за санкций США. Но уже 21 августа компания сообщила, что после консультаций со специалистами, решила сохранить доступ для бесплатных пользователей.Первым на vc.ru внимание на новость обратил Вадим Д. #новости #notion
Это на самом деле печально. Как простой редактор можно подвести под санкции - непонятно.
Ну как. Ты живешь в Росии, говоришь на русском. Этого достаточно.
Ну нюша — далеко не простой редактор.
оказывается любую мелочь можно подвести под санкции
Удар поддых и нож в спину. Без иронии.
а ты что там такого важного делал?
Ну что ж, переезжаем на аналог Yonote