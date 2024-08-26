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Артур Томилко
Сервисы

Notion с 9 сентября 2024 года отключит аккаунты российских пользователей

Из-за санкций США.

  • Сервис для создания заметок, баз данных и управления проектами Notion сообщил, что с 9 сентября 2024 года отключит рабочие пространства российских пользователей.
  • С того же момента прекратят действовать платные подписки, а приложение перестанет работать на территории России. Решение связано с санкциям США.
  • Российские пользователи Notion жаловались на блокировки аккаунтов ещё весной 2022 года, хотя компания официально не сообщала об ограничениях для россиян.
  • 14 августа 2024 года сервис для совместной работы Miro объявил, что с 12 сентября отключит аккаунты пользователей из России и Беларуси — тоже из-за санкций США. Но уже 21 августа компания сообщила, что после консультаций со специалистами, решила сохранить доступ для бесплатных пользователей.

Первым на vc.ru внимание на новость обратил Вадим Д.

#новости #notion

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69 комментариев
Сергей Муров

Это на самом деле печально. Как простой редактор можно подвести под санкции - непонятно.

13
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Тцин Тцитли

Ну как. Ты живешь в Росии, говоришь на русском. Этого достаточно.

6
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Вадим Д.

Ну нюша — далеко не простой редактор.

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Dima Katin

оказывается любую мелочь можно подвести под санкции

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Andrey Vasilev

Удар поддых и нож в спину. Без иронии.

9
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Тимур Чумаков

а ты что там такого важного делал?

1
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Лаборатория ПроЛидеров

Ну что ж, переезжаем на аналог Yonote

7
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