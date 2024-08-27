Больше всего на Miro похож Holst. Это одна из самых молодых площадок, и пока что она работает бесплатно. Доски экспортируются в PDF, PNG, JPEG, SVG. Видеозвонков нет. Разработчики занимаются собственным графическим движком, который позволит добавить больше инструментов.

В Pruffme пользователи не только работают с досками, но также проводят вебинары и видеоконференции, создают тесты и видеокурсы. Функции на бесплатном тарифе такие же, как и на платных, но редактировать доску могут не более 2 пользователей. Видеосвязь оплачивается отдельно.

GetLocus — это не только онлайн-доска, но и виртуальное пространство для совместной работы. Выглядит как симулятор офиса: здесь участники «садятся за один стол», чтобы обсудить дела по аудио- или видеосвязи. Есть базовые инструменты для редактирования, скачивать доски нельзя. Лимиты бесплатной подписки — до 7 участников и до 3 пространств. В конце августа команда презентует отдельный продукт — доску с расширенными возможностями, которую в будущем интегрируют с GetLocus.

В Jespo есть основные инструменты для работы, доступны видеозвонки (за счёт интеграции с «МТС Линк Встречи»). На бесплатном тарифе можно создать до 3 досок, ограничений по количеству пользователей нет. Экспорта нет.

Jamboard от Google полностью бесплатный. Функциональность достаточно скромная, но есть основные инструменты вроде карандаша, ластика, стикеров, фигур. Интегрирован с другими сервисами Google, лимита по участникам нет.

Меньше всего функций в «Онто»: классических инструментов вроде ручки или карандаша нет, но есть диаграммы, стикеры и стрелки. Аудио- и видеозвонки не предусмотрены. Разница между бесплатной и платной подписками — в технических особенностях.

В «Эсборде» есть диаграммы, таймер, стикеры, шаблоны. Видеосвязи нет, и в целом инструментарий небольшой, но каждый пользователь вправе проголосовать за введение новой опции. Бесплатный и платные тарифы отличаются техническими возможностями.

Eldoska позиционирует себя как виртуальная доска для педагогов и репетиторов: всё «заточено» под проведение уроков, есть даже указка. Максимальное число участников по бесплатной подписке — 3, по платной — 30.



Релиз «VK Доска» состоялся 19 августа 2024 года. Пока что работает бесплатно в бета-версии: инструментарий небольшой, однако разработчики обещают постепенно вводить новые функции. Например, в скором времени появится импорт из Miro.