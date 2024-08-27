Miro — сервис для совместной удалённой работы, где участники делают пометки на онлайн-доске. Компания была основана в Перми, но сейчас базируется в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2022 году компания закрыла своё российское подразделение, а 12 сентября планировала отключить все аккаунты, зарегистрированные в РФ и Беларуси, — но 21 августа объявила, что владельцы бесплатных профилей всё же смогут пользоваться Miro дальше. Такие «внезапности» нервируют пользователей, и, чтобы не беспокоиться, будет не лишним изучить альтернативы. В этой статье — 9 аналогов на замену Miro. Спойлер: везде есть бесплатные тарифы.
Добрый день, а где вы взяли информацию, что в Эсборд не бесконечная доска?