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Валерия Ильина
Сервисы

Miro то уходит из России, то нет. Вот 9 альтернатив онлайн-доске

Для тех, кого не устраивает эта неопределённость.

Miro то уходит из России, то нет. Вот 9 альтернатив онлайн-доске

Miro — сервис для совместной удалённой работы, где участники делают пометки на онлайн-доске. Компания была основана в Перми, но сейчас базируется в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2022 году компания закрыла своё российское подразделение, а 12 сентября планировала отключить все аккаунты, зарегистрированные в РФ и Беларуси, — но 21 августа объявила, что владельцы бесплатных профилей всё же смогут пользоваться Miro дальше. Такие «внезапности» нервируют пользователей, и, чтобы не беспокоиться, будет не лишним изучить альтернативы. В этой статье — 9 аналогов на замену Miro. Спойлер: везде есть бесплатные тарифы.

Сервисы с импортом из Miro отмечены «✅». Остальные площадки обещают эту функцию в будущем. Например, разработчики «Онто» предлагают перенести файлы из Miro, «копируя их через буфер обмена».

Miro то уходит из России, то нет. Вот 9 альтернатив онлайн-доске

Тем не менее галочка «✅» — только у компаний с полноценным импортом.

Содержание

Онлайн-доски: зачем они нужны

На досках фиксируют идеи, составляют планы, прописывают цели, демонстрируют материалы. Функциональность у таких сервисов разная. Но, как правило, везде есть возможность делать заметки, вставлять таблицы, загружать медиафайлы, общаться по аудио- и видеосвязи и так далее.

Их удобно использовать во время:

  • митапов, мозговых штурмов, планёрок;
  • уроков и консультаций;
  • тимбилдингов и тренингов;
  • презентаций;
  • консультаций.

Holst

Тарифы: пока что бесплатно.

Количество участников: не ограничено.

Импорт из Miro ✅

Сайт

Источник: Holst 
Источник: Holst 
  • Больше других похож на Miro.
  • Одна из самых молодых площадок — запущена в первой половине 2024-го. Позиционирует себя как аналог Miro, Figma Jam и Mural.
  • Пока что Holst предоставляет услуги бесплатно.

  • Работа на доске в режиме онлайн групповая, видно курсоры — это помогает отслеживать действия участников.

  • Внутри: таймер, стикеры, фигуры, фреймы, таблицы, линии. Плюс есть канбан-доска, которую обычно используют в Agile — популярном подходе для управления проектами.

  • Доска бесконечная. Экспорт в PDF, PNG, JPEG, SVG.

  • Есть импорт изображений, шаблоны, голосование, реакции. Видеосвязи нет.

  • Команда разрабатывает собственный графический движок. Судя по информации на сайте, он «приблизит их к Figma» и позволит добавить уникальные функции. Что имеется в виду под уникальностью — не ясно.

Тарифы

Источник: Holst 
Источник: Holst 

Что входит в бесплатную подписку

Количество участников — не ограничено, а максимальное число досок — 3. Но нет голосования и таймера.

Что входит в платную подписку

Сейчас все тарифы, кроме «Корпоративного», доступны бесплатно, несмотря на сформированные цены. А вот стоимость подписки для юрлиц уточняется по запросу.

Посмотреть тарифы

Pruffme

Тарифы: бесплатный, платный — от 500 рублей в месяц.

Количество участников: не ограничено.

Импорт из Miro ✅

Сайт

Источник: Pruffme 
Источник: Pruffme 

  • В Pruffme работают с онлайн-доской, проводят вебинары и видеоконференции, а также создают тесты и видеокурсы. За каждую опцию нужно платить по отдельности — супертарифа на все функции нет.

  • Инструменты для онлайн-доски: текст, кисть, ластик, стикеры, фигуры, стрелки, таблица и другие. Видно курсоры.

  • Под доской доступны комментарии, голосования, шаблоны. Изменить фон нельзя, таймера нет.

  • Можно приглашать пользователей (в том числе незарегистрированных) по ссылке и назначать их редакторами.

  • В сервисе можно созваниваться по видео и параллельно работать с досками на одном экране.

  • Работать на доске могут до 100 человек одновременно. Но для сохранения высокой скорости разработчики советуют давать доступ не более чем 30 пользователям. А во время вебинара и видеоконференции с контентом могут работать лишь 25 редакторов.

  • Доски экспортируются в PNG и JPG.

Тарифы

Источник: Pruffme 
Источник: Pruffme 

Что входит в бесплатную подписку

Доступно всё то же, что и на платных тарифах. Единственное ограничение — до 2 редакторов на одну доску. А вот число наблюдателей не ограничено.

Что входит в платную подписку

До 100 пользователей-редакторов на одной доске.

Есть два платных тарифа: «Команда» и «Корпоративный», а также четыре варианта подписки: на 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев. Последний рассчитан только на юрлиц, цена по запросу.

Стоимость тарифа «Команда» зависит от количества участников: 1 редактор — 500 рублей. Выходит, что команда из 5 человек заплатит 2500 рублей в месяц или 24 000 рублей при покупке подписки на год вперёд.

Посмотреть тарифы

GetLocus

Тарифы: бесплатный, платный — от 200 рублей в месяц.

Количество участников: по запросу.

Импорт из Miro ✅

Сайт

Источник: GetLocus 
Источник: GetLocus 

  • На GetLocus пользователи создают пространства для работы с онлайн-доской, обмена медиафайлами в форматах JPEG и PDF, общения в чате по аудио- и видеосвязи.

  • Особенность площадки — интерфейс. GetLocus похож на симулятор офиса, где для обсуждения вопроса достаточно «подсесть к коллеге за стол». Интересно, что чем дальше пользователь «сидит» от собеседника, тем хуже он его слышит в наушниках или динамиках. Но если участник «берёт мегафон», его голос звучит на всё пространство. Здесь короткий ролик об устройстве GetLocus.

  • Инструменты: текст, фигуры, стикеры, стрелки и другие.

  • GetLocus интегрирован с YouTube, то есть можно вставлять ссылки на ролики и просматривать их прямо в сервисе. Доска не бесконечная, её нельзя скачать, фон не изменить, нет командного голосования и курсора. Комментарии не предусмотрены, но есть чат.

  • Платформа позволяет приглашать участников по ссылке и без регистрации.

  • У клиентов тарифа «Корпоративный» есть возможность брендирования пространства.

  • Сейчас пользователи могут переносить файлы из Miro площадью не более 12 000 пикселей, однако в конце августа команда презентует новый продукт — собственную доску (без видео). Она позволит «работать с выгруженными объектами в безграничных досках», говорят в техподдержке, то есть пользователи смогут переносить файлы любых размеров. Также ориентировочно после 12 сентября новинку интегрируют в GetLocus. А пока что «будем помогать людям спасать свои доски из „Миро“», — добавляют они.

Ответ техподдержки на вопрос «Есть ли импорт из Miro?» 
Ответ техподдержки на вопрос «Есть ли импорт из Miro?» 
«Можно ли сохранять доски в PDF и JPEG?»  
«Можно ли сохранять доски в PDF и JPEG?»  

Тарифы

Источник: GetLocus 
Источник: GetLocus 

Что входит в бесплатную подписку

Максимальное количество участников — 7, а максимальное количество пространств — 3.

Что входит в платную подписку

Есть два платных тарифа: «Умный» и «Корпоративный». Цена первого зависит от количества пространств, стоимость второго рассчитывается индивидуально.

Посмотреть тарифы

Jespo

Тарифы: бесплатный, платный — от 5400 рублей в год. Количество участников: не ограничено.

Импорт из Miro ✅

Сайт

Источник: Jespo 
Источник: Jespo 

  • Инструменты: текст, стикеры, шаблоны, диаграммы, таблицы, карточки, мультиплеер, фреймы, таймер, курсор. Предусмотрен импорт изображений.

  • Jespo принадлежит МТС и интегрирован с «МТС Линк Встречи» — аналогом Zoom. Любую онлайн-доску можно добавить в видеоконференцию и редактировать во время звонка.

  • Бесконечная доска, цвет фона не меняется, возможности оставить комментарий нет. Скачать доску нельзя.

  • Приглашение по ссылке есть, но просмотреть доску без регистрации в сервисе не выйдет.

  • Служба поддержки у Jespo оперативная: в чате на сайте отвечают сразу, а в телеграм-канале — или в течение часа, или на следующее утро, если сообщение пришло не в рабочее время.

Тарифы

Источник: Jespo 
Источник: Jespo 

Что входит в бесплатную подписку

Есть возможность создать 3 доски бесплатно, количество пользователей не ограничено. Доступны все функции работы с досками.

Что входит в платную подписку

Число досок не ограничено. Доступны приоритетная поддержка, единый ЛК для команды и SSO (Single Sign-On) — метод аутентификации, который позволяет безопасно входить на сайты и приложения с помощью одного пароля.

Посмотреть тарифы

Jamboard

Тарифы: полностью бесплатно.

Количество участников: не ограничено.

Сайт

Источник: Jamboard 
Источник: Jamboard 
  • Минималистичная доска с небольшим набором функций. Зато абсолютно всё — бесплатно.
  • Вход через аккаунт Google. Доступ для других пользователей к доске предоставляется так же, как и на других сервисах компании: по почте или ссылке.
  • Инструменты: ручка, ластик, фигуры, стикеры, текст, лазерная указка.
  • Можно менять фон, загружать изображения, сохранять доски в PDF и JPEG. Шаблонов нет.
  • Интегрирован с другими сервисами Google, в том числе Meet — это позволяет пользоваться доской во время аудио- и видеосозвонов. На компьютере Jamboard отрывается сразу в браузере, а вот с телефона — только через приложение.

«Онто»

Тарифы: бесплатный, платный — по запросу.

Количество участников: не ограничено.

Сайт

Источник: «Онто»  
Источник: «Онто»  
  • Пространства в «Онто» разработчики назвали метавселенными. Доска бесконечная.
  • Функций — немного. Внутри: текст, диаграммы, стикеры, стрелки. Инструментов вроде карандаша, ластика или фигур нет.
  • Работает через браузер, вход только по регистрации. Менять фон, загружать медиафайлы и сохранять доски нельзя, курсоры не предусмотрены.
  • Можно отправить ссылку на доску зарегистрированным в «Онто» пользователям.

Что входит в бесплатную подписку

Количество участников и пространств не ограничено. Доступны все функции.

Что входит в платную подписку

Помимо полного доступа к сервису предоставляются технические опции, которые позволяют минимизировать утечку информации — обычно они особенно требуются госучреждениям и компаниям.

Сколько стоит

Источник: «Онто»  
Источник: «Онто»  

«Эсборд»

Тарифы: бесплатный, платный — от 769 рублей в месяц. Количество участников: не ограничено.

Импорт из Miro ✅

Сайт

Источник: «Эсборд» 
Источник: «Эсборд» 
  • Внутри: диаграммы, стикеры, таймер, фигуры, стрелки, карандаш, ластик, стрелки.
  • Доска не бесконечная, изменение фона допускается, шаблоны есть. Видно курсоры участников, доски экспортируются в JPEG и PDF. Аудио- и видеосвязи нет.
  • Разработчики проводят голосование, где пользователи выбирают функции, которых не хватает, — есть вероятность, что их создадут в будущем. Например, сейчас многие просят добавить таблицы, обрезку изображения, маркер.
  • Есть возможность приглашать незарегистрированных пользователей по ссылке, но редактировать доску могут только зарегистрированные участники.

Тарифы

Источник: «Эсборд» 
Источник: «Эсборд» 

Что входит в бесплатную подписку

Доступны 3 бесплатные доски и до 200 объектов на каждой. Количество участников не ограничено. Можно пользоваться всеми инструментами, но нет экспорта в PDF и опции управления командой.

Что входит в платную подписку

Есть 3 тарифа: «Персональный», «Командный», «Корпоративный». Варианты подписки — 1 месяц и 1 год. Везде доступно неограниченное количество пользователей, досок и объектов. Максимальная подписка включает коробочное решение для установки на компьютер (чтобы не входить через браузер — это, опять-таки, повышает безопасность), бессрочная лицензия, SSO и другие возможности.

Посмотреть тарифы

Eldoska

Тарифы: бесплатный, платный — от 585 рублей в месяц.

Количество участников: до 30.

Сайт

Источник: Eldoska 
Источник: Eldoska 
  • Eldoska в первую очередь позиционирует себя как виртуальная доска для онлайн-обучения.
  • Инструменты: текст, карандаш, ластик, редактор формул, линии, стрелки, фигуры, стикеры.
  • Бесконечная доска, выбор фона, наличие видеосвязи и шаблонов. Курсора нет, но есть указка. Доски сохраняются в JPEG и PDF.

  • Экспорт документов и медиафайлов из PDF, DOCX, DOC, ODT, RTF, JPG, PNG, WEBP, PPTX, PPT, ODP, MP3, OGG, WAV. Сервис интегрирован с YouTube.

  • Пользователи отправляют приглашения не по ссылке, а по специальному номеру, который высвечивается рядом с доской у организатора.

Тарифы

Источник: Eldoska 
Источник: Eldoska 

Что входит в бесплатную подписку

Максимальное количество участников — 3, а досок — 10.

Что входит в платную подписку

Представлены два варианта тарифа «Премиум»: на 1 и 3 месяца. Максимальное число пользователей — 30, а досок — 64.

Посмотреть тарифы

«VK Доска»

Тарифы: пока что бесплатно.

Количество участников: не ограничено.

Сайт

Источник: «VK Доска» 
Источник: «VK Доска» 
  • Самый молодой из сервисов, релиз состоялся 19 августа 2024 года. Пока что работает бесплатно в бета-версии.

  • Авторизация через VK. Количество участников и досок не ограничено.

  • Инструменты: текст, маркер, выделитель, ластик, фигуры, стикеры, стрелки, реакции, таймер. Предусмотрена возможность загружать файлы PDF и JPEG, приглашать участников по ссылке и менять фон. Скачивать доски нельзя.

  • В будущем разработчики хотят добавить отслеживание через курсор, шаблоны, навигацию по доскам, а также «то, что вы будете запрашивать при работе с „VK Доской“». Импорт из Miro тоже планируется.

📎 На заметку: «Яндекс» тоже начал разрабатывать собственный аналог Miro. Дата релиза ещё не известна.

Бонус: если есть карта иностранного банка

Некоторые зарубежные площадки по-прежнему работают в России. Оплата, как правило, проходит через PayPal или карту иностранного банка, вдобавок у каждого сервиса есть бесплатный тариф.

  • Figma Jam стоит от $15 в месяц. По подписке Free можно создать до 3 файлов для совместного пользования.
  • Цены на Puddlet начинаются от €4,99 в месяц. Максимальное количество досок на бесплатном тарифе — 3.
  • Тариф Planfix зависит от количества пользователей (от $8 в месяц), есть бесплатный пробный период (14 дней). Максимальное число пользователей по бесплатной подписке — 5, проектов — 10, задач — 500.
  • Mural — от $12 в месяц. Число пользователей на free-версии не ограничено, а вот количество досок — до 3.
  • Бесплатно работать в Conceptboard может только один участник. Цены на платные тарифы стартуют от $7,50/месяц, есть пробный период.
  • Ziteboard предлагает до 3 досок по подписке Free, но лимита на число пользователей нет. Прайс — от $5 в неделю.

Коротко о главном

  • Больше всего на Miro похож Holst. Это одна из самых молодых площадок, и пока что она работает бесплатно. Доски экспортируются в PDF, PNG, JPEG, SVG. Видеозвонков нет. Разработчики занимаются собственным графическим движком, который позволит добавить больше инструментов.

  • В Pruffme пользователи не только работают с досками, но также проводят вебинары и видеоконференции, создают тесты и видеокурсы. Функции на бесплатном тарифе такие же, как и на платных, но редактировать доску могут не более 2 пользователей. Видеосвязь оплачивается отдельно.

  • GetLocus — это не только онлайн-доска, но и виртуальное пространство для совместной работы. Выглядит как симулятор офиса: здесь участники «садятся за один стол», чтобы обсудить дела по аудио- или видеосвязи. Есть базовые инструменты для редактирования, скачивать доски нельзя. Лимиты бесплатной подписки — до 7 участников и до 3 пространств. В конце августа команда презентует отдельный продукт — доску с расширенными возможностями, которую в будущем интегрируют с GetLocus.

  • В Jespo есть основные инструменты для работы, доступны видеозвонки (за счёт интеграции с «МТС Линк Встречи»). На бесплатном тарифе можно создать до 3 досок, ограничений по количеству пользователей нет. Экспорта нет.

  • Jamboard от Google полностью бесплатный. Функциональность достаточно скромная, но есть основные инструменты вроде карандаша, ластика, стикеров, фигур. Интегрирован с другими сервисами Google, лимита по участникам нет.

  • Меньше всего функций в «Онто»: классических инструментов вроде ручки или карандаша нет, но есть диаграммы, стикеры и стрелки. Аудио- и видеозвонки не предусмотрены. Разница между бесплатной и платной подписками — в технических особенностях.

  • В «Эсборде» есть диаграммы, таймер, стикеры, шаблоны. Видеосвязи нет, и в целом инструментарий небольшой, но каждый пользователь вправе проголосовать за введение новой опции. Бесплатный и платные тарифы отличаются техническими возможностями.

  • Eldoska позиционирует себя как виртуальная доска для педагогов и репетиторов: всё «заточено» под проведение уроков, есть даже указка. Максимальное число участников по бесплатной подписке — 3, по платной — 30.

  • Релиз «VK Доска» состоялся 19 августа 2024 года. Пока что работает бесплатно в бета-версии: инструментарий небольшой, однако разработчики обещают постепенно вводить новые функции. Например, в скором времени появится импорт из Miro.

  • Площадки для тех, у кого есть карточка иностранного банка: Figma Jam, Puddlet, Planfix, Mural, Conceptboard, Ziteboard. Тариф Free есть везде, а где-то предусмотрен и пробный период.

Пользуетесь ли вы онлайн-досками для работы и в каких вам нравится работать больше всего?

11
1
1 комментарий
Ростислав Галкин

Добрый день, а где вы взяли информацию, что в Эсборд не бесконечная доска?

1
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